Video Pacientul unui spital din Sebeș a publicat imagini cu insecte pe pereți. Managerul unității: „A fost vorba despre un singur gândac, un pui”

Un pacient care a primit îngrijiri medicale la Spitalul Municipal Sebeş din judeţul Alba a filmat şi postat public imagini în care se vede cum mai multe insecte se plimbă pe pereţii şi pe uşa unui grup sanitar, internautul susţinând că gândacii au fost filmaţi în spital.

În imaginile preluate de ziarulunirea.ro se vede cum mai multe insecte se plimbă de uşa şi pereţii unui grup sanitar aparent vechi. Jurnaliştii locali notează că imaginile au fost postate de către un bărbat care susţine că a fost internat la oftalmologie, în Spitalul Municipal Sebeş, unde a petrecut o noapte, în perioada 16-17 decembrie.

Contactat de Ziarul Unirea, managerul Spitalului Municipal Sebeş, Anca Franchini, a declarat că situaţia prezentată în imaginile video nu reflectă realitatea din unitatea medicală.

„Cazul nu este aşa cum este prezentat în videoclip. Noi efectuăm dezinsecţie şi deratizare o dată la două săptămâni. După ce maternitatea s-a mutat din clădirea mare, am zugrăvit şi am realizat deratizări pe jumătate de clădire, iar cealaltă jumătate a fost tratată peste o săptămână. S-a zugrăvit, s-a făcut dezinfecţia, iar eu personal am fost în salonul şi în baia respectivă. A fost vorba despre un singur gândac, un pui”, a declarat managerul Spitalului Municipal Sebeş, pentru ziarulunirea.ro.

Directoarea consideră incidentul ca fiind unul izolat.

„Clădirea este veche, într-adevăr, însă asistentele sunt permanent atente. Întreținem saloanele cu spray-uri pentru a preveni apariția dăunătorilor, însă aceștia își pot depune ouăle, iar ocazional mai poate apărea câte unul. Este vorba despre un caz izolat”, a spus în managerul spitalului.