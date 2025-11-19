search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Video Imagini horror cu pacienți care vânează gândaci în secția urologie a Spitalului Slatina. Reacția unității medicale

Publicat:

Mai multe filmulețe în care pacienți internați în secția Urologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina au surprins în grupul sanitar, dar și în salon, gândaci care se plimbă nestingheriț au apărut în spațiul public. Reprezentanții spitalului nu neagă problema, dar vin cu explicații.

În imagini sunt surprinse cadre din grupul sanitar al secției Urologie, din care se poate vedea că lipsește capacul WC-ului din toaleta pentru femei. Într-un alt video de câteva secunde este surprins, tot la toaletă, un gândac chiar pe ușa grupului sanitar. 

Un alt gândac este surprins chiar în unul dintre saloane, pe timp de zi, o pacientă îndemnând-o pe colega de salon să-l zdrobească cu papucul.

Conducerea Spitalului Județean de urgență Slatina nu neagă problema. Prin intermediul unui comunicat de presă transmite că în luna noiembrie s-a început acțiunea de dezinfecție în toate secțiile din blocul central al spitalului, inclusiv în secția Urologie. Conducerea mai spune că reabilitarea clădirii în care funcționează secția Urologie ar fi trebuit să înceapă în 2019, însă din cauza întârzierilor înregistrate la Compania națională de investiții acesta nu a mai început nici până astăzi în imobilul construit în 1971.

Având în vedere informațiile și imaginile apărute în spațiul public, Spitalul Județean de Urgență Slatina face următoarele precizări:

În luna noiembrie, s-a început activitatea de dezinsecție profilactică a spațiilor medicale din toate secțiile situate în Blocul Central al Spitalului Județean de Urgență Slatina, conform graficului aprobat la nivelul instituției.

În Secția Urologie s-a efectuat dezinsecția grupurilor sanitare și se continuă dezinsecția celorlalte spații medicale din cadrul secției.  La nivelul unității sanitare, efectuăm activități de dezinsecție profilactică (de prevenție), cât și activități de combatere a insectelor, conform legislației în vigoare.

În aplicarea procedurilor de dezinsecție folosim substanțe certificate de Ministerul Sănătății, în cantitățile și concentrațiile specificate de producător. Activitățile sunt derulate cu personal propriu, cu atestat DDD”, spun reprezentanții spitalului, într-un comunicat de presă. 

Pentru a se asigura că activitățile de dezinsecție sunt eficiente, pacienții sunt relocați  în alte spații medicale, a mai transmis reprezentanții spitalului. 

Activitatea de dezinsecție profilactică se realizează trimestrial, fiind completată de activități repetitive de combatere.  Principalele secții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina funcționează într-o clădire care a fost dată în folosință în anul 1971. Imobilul a fost reabilitat la exterior, iar renovarea interioară face parte dintr-un amplu proiect al Companiei Naționale de Investiții care ar fi trebuit să înceapă în anul 2019, după semnarea contractului de execuție. Proiectul a fost oprit, iar în anul 2025 s-au reluat procedurile, s-au actualizat indicatorii tehnico-economici, iar în acest moment se așteaptă aprobarea finanțării proiectului de către Compania Națională de Investiții și începerea lucrărilor de reabilitare completă a Blocului Central. Având în vedere cele menționate mai sus, Spitalul Județean de Urgență Slatina nu poate efectua decât lucrări de întreținere în această clădire veche”, se mai precizează în comunicat. 

Până în prezent ar fi fost complet reabilitate, recompartimentate și dotate cu mobilier nou și echipamente moderne peste 70% din spațiile Spitalului Județean de Urgență Slatina, mai susține conducerea, care ține să asigure pacienții că ia „toate măsurile pentru ca actul medical să se desfășoare în cele mai bune condiții, respectând normele de igienă și siguranță”.

Nu este pentru prima dată când sunt surprinși gândaci în spațiile la care au acces pacienții din Spitalul Slatina, problema distrugerii insectelor părând una fără sfârșit. Cu doi ani în urmă, tot după ce pacienți internați în spital s-au plâns de prezența gândacilor, prefectul de atunci al județului Olt, mario De Mezzo, a acuzat că este împiedicat să intre în unitate pentrua  desfășura un control. 

