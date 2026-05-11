Caz șocant în Alba Iulia: o fetiță de 12 ani, atacată cu șurubelnița de un vecin. Agresorul a vrut să se răzbune pe tatăl minorei

Un bărbat de 45 de ani a fost arestat preventiv după ce a agresat o fetiță în vârstă de 12 ani, lovind-o în mod repetat cu o șurubelniță. Potrivit autorităților, totul a pornit de la un conflict pe care agresorul l-a avut anterior cu tatăl copilului.

Incidentul a avut loc vineri în Alba Iulia, iar totul a pornit de la un conflict între vecini. După ce s-ar fi certat cu tatăl copilului, bărbatul s-a răzbunat pe fetița în vârstă de 12 ani, care va avea nevoie de 50-55 de zile de îngrijiri medicale în urma agresiunii. Bărbatul nu avea antecedente penale, potrivit Agerpres.

„La data de 08.05.2026, în jurul orei 13:19, în timp ce se deplasa pe bicicletă pe o stradă din mun. Alba Iulia, inculpatul s-a intersectat cu persoana vătămată minoră (în vârstă de 12 ani) care se deplasa tot pe bicicletă, moment în care, pe fondul unui conflict preexistent avut cu tatăl victimei, s-a dus amenințător spre minoră, a trântit-o de pe bicicletă și a început să o lovească cu pumnii și picioarele la nivelul corpului, inclusiv în timp ce victima era căzută la pământ, prinzând-o de păr şi izbind-o cu capul de stâlpul metalic al unui indicator rutier, după care a lovit-o în mod repetat cu o șurubelniță în zonele toracică și lombară, iar în final i-a înfipt șurubelnița în spate în zona lombară, cauzându-i astfel multiple leziuni traumatice - hematoame faciale, plagă penetrantă toracică dreapta cu hemopneumotorace şi plăgi înțepate toracic stâng şi lombar drept, multiple excoriații membre superioare şi inferioare, care necesită pentru vindecare un număr de 50-55 zile de îngrijiri medicale, leziunea traumatică toracică punându-i în pericol viața”, a transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba printr-un comunicat.

Ulterior, bărbatul l-a atacat și pe tatăl minorei, pe care l-a lovit cu pumnul în față şi cu șurubelnița în piciorul stâng după ce acesta a intervenit în apărarea copilului său.

Agresorul a fost reținut, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor şi lovire sau alte violențe.

Ulterior, ca urmare a propunerii formulată de procurorul de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus luarea măsurii arestării preventive față de inculpat pe o durată de 30 zile.