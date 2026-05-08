Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Gest șocant în Gorj: o fată de 17 ani a fost înjunghiată de iubitul ei, coleg de clasă

Un tânăr de 18 ani din județul Gorj a fost arestat preventiv vineri, după ce a pătruns noaptea în locuința fostei sale iubite, o adolescentă de 17 ani, și a înjunghiat-o de mai multe ori.  Incidentul s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri în orașul Tismana.

Violența asuprea adolescentelor și femeilor este un fenomen. FOTO Shutterstock
Surse judiciare au declarat pentru News.ro că cei doi erau colegi de clasă și fuseseră colegi de bancă, iar băiatul ar fi devenit violent după ce adolescenta i-a spus că dorește să încheie relația.

Poliția a fost alertată printr-un apel la 112, în jurul orei 00:30, de o femeie de 34 de ani, mama tinerei.

Tânărul ar fi intrat în locuință și ar fi atacat-o pe adolescentă cu un obiect tăietor-înțepător, provocându-i răni la nivelul membrelor superioare și inferioare, după care a fugit, potrivit  Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. 

Tânăra s-a ales cu plăgi la nivelul membrelor superioare şi inferioare.

Echipe de polițiști din Tismana, sprijinite de Serviciul de Investigații Criminale, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și specialiști criminaliști, au pornit imediat în căutarea suspectului.

Adolescentul  a fost găsit la scurt timp și dus la audieri.

Ancheta a scos la iveală că, în cursul zilei de joi, tânărul o agresase fizic pe victimă și la școală, lovind-o cu palma peste cap. 

Poliția a precizat că nu au exista sesizări anterioare privind comportamente similare ale tânărului.

După reținerea inițială, vineri a fost emis pe numele agresorului un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Amintim că, vineri, o descoperire șocantă a avut loc în comuna Tămășeu, județul Bihor, unde o tânără în vârstă de 18 ani a fost găsită decedată pe un câmp. Aceasta se afla în practică la o fermă de animale din zonă. Presupusul asasin al fetei a fost găsit după ce a fost căutat cu drone și cu câini de urmă.

 în septembrie, o tânără de 20 de ani a fost înjunghiată de fostul concubin. Mama victimei a fost, de asemenea, atacată, dar a supraviețuit și a sunat la 112.  

