Un român de 49 de ani a obținut 3,6 milioane de lei din OnlyFans și nu a declarat suma la ANAF

Un român de 49 de ani ar fi încasat 3,6 milioane de lei din OnlyFans, bani pe care nu i-a declarat la ANAF. Fiscul verifică acum 103 persoane cu venituri mari din platformă și estimează obligații fiscale suplimentare de aproape 8 milioane de lei.

Un bărbat de 49 de ani ar fi românul cu cele mai mari câștiguri obținute din OnlyFans. Informațiile vin din investigațiile recente ale Fiscului care a început verificări pentru veniturile obținute prin platformele de conținut. Suma încasată de acest creator, 3,6 milioane de lei, adică aproximativ 700.000 de euro, nu apare în declarațiile fiscale.

ANAF controlează în prezent 103 persoane fizice care au primit bani din conținutul video urcat pe OnlyFans. Instituția spune că, în perioada analizată, platforma a permis încasări pe drepturi de autor, cu o taxă de 6%. În restul activităților economice, impozitarea urcă la 10% pentru venituri sau la 16% pentru dividende. Diferența îi determină pe inspectori să verifice dacă veniturile au fost declarate corect.

Evaluările de risc ale ANAF arată că obligații fiscale suplimentare datorate de către creatori se ridică la 7,9 milioane de lei, în care ar trebui să fie incluse impozitul pe venit, contribuțiile la pensii și contribuțiile la sănătate. Conform comunicatului instituției, aproximativ 64 de milioane de lei reprezintă venituri nedeclarate de creatorii de conținut pentru adulți.

Persoanele verificate sunt atât femei, cât și bărbați, cu vârste între 20 și 49 de ani. Veniturile identificate sunt între 200.000 de lei și 3,15 milioane de lei. Alte 384 de persoane fizice sunt acum în analiza de risc, cu încasări totale care ating 280 de milioane de lei. ANAF a mai anunțat că a identificat 12,5 milioane de euro, bani proveniți din activitatea pe platformă și neînregistrați în evidențele fiscale.

Ce este OnlyFans

OnlyFans este o platformă britanică lansată în 2016 în cadrul căreia creatorii postează conținut la care utilizatorii au acces pe bază de abonament. Deși gândită inițial pentru fashion sau divertisment, a devenit cunoscută prin materialele destinate adulților. Creatorii stabilesc singuri prețurile pentru abonamente, primesc bacșiș sau vând conținut personalizat. Platforma reține 20% din câștiguri și are peste 130 de milioane de utilizatori și aproximativ 2 milioane de creatori în întreaga lume.

În România, multe persoane publice au cont pe OnlyFans, iar modelul de monetizare a atras rapid utilizatori. În 2024, Raluca Bădulescu și-a deschis pagina pe platformă. Conform presei mondene, conturi pe OnlyFans mai au și Mihai Trăistariu, Bia Khalifa, Diana Onișor, Emy Alupei și Maria Georgina.

Creatorii trebuie să respecte regulile privind vârsta și conținutul permis, iar accesul se face prin sistemul de paywall.