Finanțele au încasat cu 6,7 miliarde de lei mai mult din TVA în trimestrul trei

Încasările din TVA au crescut în trimestrul al treilea din acest an cu 6,74 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, totalizând 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 miliarde de lei aferent primelor nouă luni ale anului 2025.

Din suma de 6,74 miliarde de lei, aproximativ 4,57 miliarde de lei reprezintă încasările suplimentare aferente trimestrului III 2025 (iulie-septembrie).

Raportat la perioada ianuarie-septembrie 2025, peste două treimi din veniturile suplimentare de TVA comparativ cu anul trecut sunt generate în trimestrul al treilea, precizează instituţia într-un comunicat.

De asemenea, ritmul de creştere a încasărilor din TVA în intervalul iulie-septembrie 2025 a ajuns la 14,8%, semnificativ peste media de 3,8% înregistrată în primele şase luni ale anului (ianaurie - septembrie), comparativ cu aceleaşi perioade din 2024.

ANAF a încasat din TVA 12,556 miliarde de lei în august 2025 şi 12,207 miliarde de lei în septembrie 2025. „Foarte important de menţionat este faptul ca încasările din septembrie reflecta exclusiv TVA aferenta lunii august, deoarece ceea ce se facturează în august se declara şi se plăteşte în jurul datei de 25 septembrie. Prin urmare, încasările din luna septembrie reflecta strict baza fiscala (consumul) din luna august", precizează Ministerul Finanțelor.

Instituţia menţionează că încasările din TVA din luna septembrie sunt mai mici decât cele din august dintr-un motiv tehnic sezonier: „în luna septembrie se încasează TVA aferent lunii august, iar luna august este, în mod tradiţional, una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activităţii economice".

De asemenea, companiile funcţionează la capacitate redusă, o parte a volumului de facturare se mută după perioada de concedii, iar consumul scade faţă de lunile de vârf, explică MF.

„La acest efect sezonier se adaugă un element specific anului 2025: în iulie au existat cumpărături anticipate şi un vârf de vânzări, deoarece companiile şi consumatorii au achiziţionat un volum semnificativ de bunuri înainte de majorarea TVA de la 1 august. Această accelerare a vânzărilor a crescut baza fiscală a lunii iulie, ceea ce a majorat artificial încasările înregistrate în august şi face ca încasările din septembrie să pară mai mici, în absenţa perspectivei asupra întregului context", precizează ministerul în comunicat.

Potrivit MF, „datele din ultimii ani arată foarte clar acest tipar sezonier pentru nivelul încasărilor din luna septembrie, care reprezintă în mod constant doar circa 97-98% din încasările lunii august, indiferent de contextul economic, fiscal sau politic. Este un fenomen structural, vizibil an de an", au mai transmis reprezentanţii MF.

August are activitate redusă, iar cumpărăturile anticipate din iulie au deplasat încasările într-o lună anterioară - un efect mai puternic decât creşterea cotei de TVA. Fenomenul este unul normal şi se regăseşte şi în seriile istorice din anii precedenţi.

Vânzări mai mari înainte de creșterea cotei de TVA

Potrivit sursei citate, creşterea TVA la 21% nu se vede complet în încasări în luna septembrie din două motive tehnice. Primul este legat de un efect economic comportamental de "cumpărături înainte de majorare". În luna iulie (cu TVA 19%), multe companii şi retaileri au vândut stocuri semnificative înainte de creşterea TVA, ceea ce a majorat baza fiscală aferentă lunii iulie. TVA aferentă lunii iulie s-a încasat în 25 august, deci august 2025 are o bază semnificativ mai mare, cu TVA de 19%.

Cel de-al doilea motiv: creşterea cotei TVA de la 19% la 21% nu compensează baza economică redusă din august, care este structural o lună cu activitate economică scăzută, ale cărei încasări se reflectă în luna septembrie, arată MF în comunicat.

De asemenea, rambursările de TVA cresc în septembrie şi reduc netul colectat, întrucât septembrie este o lună în care se procesează multe deconturi cu opţiune de rambursare (mai ales pentru firmele afectate de oprirea activităţii în august, respectiv declararea întârziată a TVA, cu efecte în apariţia regularizărilor şi creşterea volumului de rambursări procesate în luna septembrie).

În concluzie, evoluţia încasărilor din septembrie, în raport cu luna august, nu reprezintă o deteriorare a colectării, ci este determinată de sezonalitatea lunii august, de efectele anticipate ale creşterii TVA şi de dinamica rambursărilor. Ca şi în anii precedenţi, în lunile următoare încasările au o evoluţie pozitivă pe măsura revenirii activităţii economice.

„Pentru o evaluare obiectivă a impactului măsurilor, este necesară o analiză pe un interval cât mai extins, comparativ cu aceeaşi perioadă din anii precedenţi. De asemenea, trebuie avută în vedere diminuarea impactului comportamental generat în lunile care au marcat modificări ale politicii fiscale, astfel încât analiza să reflecte cât mai fidel evoluţiile naturale ale gradului de colectare", au mai explicat reprezentanţii Ministerul Finanţelor