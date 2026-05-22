O stradă neasfaltată din Arad pentru care Primăria a fost obligată să plătească despăgubiri de 25.000 de lei arată în continuare la fel

O femeie din Arad a obținut în instanță daune morale de 25.000 de lei, după ce a reclamat că plătește taxe locale aferente unei zone urbane superioare, deși strada sa e una neasfaltată. Petenta a intrat în posesia despăgubirilor, dar strada a rămas tot neasfaltată.

Deși hotărârea judecătorească este definitivă de cinci luni, lucrările nu au fost încă executate, relatează Digi24.

Tribunalul Arad a decis, în 2024, că Primăria trebuie să asfalteze strada Someșului, pe segmentul cuprins între calea ferată și strada 6 Vânători, și să amenajeze trotuare. Instanța a stabilit și o penalitate de 100 de lei pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii obligațiilor. Curtea de Apel Timișoara a menținut sentința și, la finalul anului trecut, a sancționat administrația locală pentru neexecutarea lucrărilor.

Instanța a aplicat Primăriei Arad o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere, sumă virată la bugetul de stat, și au dispus plata unor penalități suplimentare către reclamantă.

Avocatul femeii spune că despăgubirile au fost achitate, însă asfaltarea străzii nu a început nici până în prezent. În plus, acesta a solicitat instanței calcularea penalităților pentru întârzierea plății daunelor, un proces aflat încă pe rol.

Reprezentanții Primăriei Arad susțin că proiectul de asfaltare se află în etapa documentațiilor tehnice, după aprobarea recentă a bugetului local. Până acum, administrația a realizat doar trotuarul, nu și partea carosabilă, așa cum prevede hotărârea judecătorească.