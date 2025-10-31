Video Un adolescent plecat cu familia pe munte s-a rătăcit. Cum l-a găsit meteorologul de la Vârful Omu

O drumeție pe munte s-a încheiat pe patul de spital pentru un adolescent de 17 ani, care s-a rătăcit joi după-amiază pe traseul de pe Valea Obârșiei, spre Vârful Omu. Tânărul se afla cu părinții, care s-au oprit la un moment dat, dar el a ales să continue singur.

După aproximativ trei ore, când băiatul nu s-a mai întors și nici nu a răspuns la telefon, părinții au sunat la 112, alertând autoritățile.

„În această după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Imediat au fost declanșate acțiunile de căutare în zonă, inclusiv cu ajutorul elicopterului”, au transmis oficialii Salvamont.

Meteorologul aflat de serviciu la Stația Meteo Omu a fost cel care l-a găsit pe adolescent, care a căzut și a suferit un traumatism al coloanei vertebrale, neputând să se miște. Salvamont Prahova a deplasat o echipă de prim răspuns pentru acordarea primului ajutor și transportul tânărului pe targă spre Bran.

Salvamont a precizat că familia a început drumeția de la Peștera spre Vf. Omu pe Valea Obârșiei, fără echipament adecvat pentru condițiile traseului.

„La un moment dat, părinții s-au oprit, dar fiul lor a hotărât să continue traseul singur. Deși traseul respectiv este pe teritoriul județului Dâmbovița, am fost alertați și noi, iar echipa de prim răspuns, formată din doi salvatori montani, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a pornit spre Vf. Omu”, au transmis salvamontiștii.

Acțiunea de salvare implică patru salvatori prahoveni la fața locului și alți 17 salvatori din Brașov care se deplasează pe traseu pentru a face jonctiunea, iar intervenția va dura ore bune din cauza terenului dificil și condițiilor de iarnă.