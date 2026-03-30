Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza

Începând de luni, 30 martie, Societatea de Transport București introduce în circulație pe liniile 86, 93 și 97 cele 22 de troleibuze Yutong U12, produse în China și achiziționate de Primăria Capitalei grație unei finanțări acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Yutong este unul dintre cei mai mari producători de autobuze și troleibuze din lume, cu sediul în Zhengzhou, provincia Henan din China. Până în 2024, compania vânduse peste 190.000 de vehicule electrice la nivel global, iar în 2023 înregistrase peste 700 de unități vândute doar în Europa. Strategia de internaționalizare a vizat cu precădere continentul european și America Latină, regiuni unde vehiculele Yutong rulează deja în mai multe orașe importante.

Yutong U12, modelul livrat în București, a fost prezentat prima dată publicului la Busworld 2019 de la Bruxelles, ca un produs proiectat explicit pentru cerințele pieței europene, atât din punct de vedere tehnic, cât și estetic. Este un troleibuz de 12 metri, gândit pentru traficul urban dens, cu accent pe eficiență energetică și confort pentru pasageri.

Yutong nu este la primul contract de troleibuze în afara Chinei. Compania a livrat zeci de troleibuze cu baterii pentru Ciudad de Mexico, inclusiv un lot de 130 de vehicule în iulie 2020, dintre care 50 de unități de 18 metri, o premieră mondială pentru troleibuze de această dimensiune exportate în afara Chinei. În domeniul autobuzelor electrice, portofoliul companiei este și mai consistent: 88 de unități Yutong E12 rulează în Bergen, Norvegia, același model este prezent în Roskilde, Danemarca, iar în Qatar compania a onorat în 2022 cel mai mare ordin de achiziție de autobuze electrice din istoria industriei, 741 de vehicule, în contextul Cupei Mondiale.

Autonomie de 20 km

La fel ca troleibuzele Solaris, intrate recent în flota STB, Yutong U12 va avea o autonomie de minimum 20 kilometri fără alimentare la rețeaua electrică aeriană datorită unui Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE), bazat pe baterii de tracțiune gestionate printr-un computer de bord. Sistemul se reîncarcă automat atunci când vehiculul este conectat la rețea, fără intervenția șoferului.

Datorită acestei dotări vehiculul poate prelua trasee sau porțiuni de traseu unde infrastructura aeriană lipsește sau este întreruptă temporar din cauza lucrărilor, fără a fi nevoie de înlocuirea lui cu un autobuz diesel. Tocmai de aceea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TPBI a decis să introducă noile vehicule exclusiv pe linii unde există astfel de porțiuni fără contact.

Propulsia este asigurată de un motor sincron trifazat cu rotor în scurtcircuit, acționat cu invertor și controlat de un sistem cu microprocesor. Toate sistemele esențiale de la bord, propulsie, frânare, climatizare, monitorizare, sunt integrate printr-o rețea de comunicație CAN, care permite supravegherea în timp real a stării vehiculului și intervenția rapidă în caz de probleme. Garanția completă este de 6 ani.

Ce găsesc pasagerii la bord

Capacitatea de transport este de 93 de pasageri simultan, dintre care 32 pe scaune. Vehiculele sunt dotate cu aer condiționat printr-un sistem HVAC propriu, proiectat pentru condițiile climatice specifice Bucureștiului.

La bord există monitoare pentru informarea pasagerilor, rampă de acces pentru persoanele cu scaun cu rotile și prize duble USB, atât tip A, cât și tip C, pentru încărcarea telefoanelor și a altor dispozitive personale, câte una la fiecare set de locuri.

Troleibuzele au costat 70,4 milioane de lei

Primăria Capitalei a lansat licitația la începutul lunii februarie 2025, pentru un contract evaluat la 71,5 milioane de lei. La procedura de achiziție publică s-a înscris un singur ofertant, Anadolu Automobil Rom SRL, distribuitorul autorizat Yutong pe piața românească, care a și câștigat contractul. Prețul final al celor 22 de troleibuze este de 70,4 milioane de lei fără TVA, adică aproximativ 3,2 milioane de lei per vehicul. Achiziția a fost finanțată integral din fonduri nerambursabile prin PNRR.

Vehiculele au ajuns în România în ianuarie, au fost depozitate inițial la Ciolpani, mutate apoi în depoul București Noi, unde au trecut prin testele obligatorii înainte de omologare.

Modificările de traseu

Introducerea celor 22 de troleibuze vine însoțită de o reorganizare a mai multor linii. Cele 13 vehicule alocate liniei 86 permit reconfigurarea acesteia între terminalele Cartier Pajura și Baicului, pe un traseu care traversează Bulevardul Bucureștii Noi, Calea Griviței, Bulevardul Lascăr Catargiu, Bulevardul Dacia, Strada Traian, Bulevardul Pache Protopopescu, Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Ferdinand I. Ca urmare, liniile navetă 685 (Baicului – Traian) și 686 (Cartier Pajura – Clăbucet) se suspendă de luni.

Linia 85 va fi prelungită de la stația Aura Buzescu până la Arena Națională, funcționând astfel pe întregul coridor dintre Arena Națională și Gara de Nord. Călătorii care au nevoie de legătură cu Strada Vatra Luminoasă, Piața Romană sau Calea Griviței pot face transbordare la Școala Iancului, din liniile 85 sau 90 în linia 97.