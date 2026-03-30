Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza

0
0
Publicat:

Începând de luni, 30 martie, Societatea de Transport București introduce în circulație pe liniile 86, 93 și 97 cele 22 de troleibuze Yutong U12, produse în China și achiziționate de Primăria Capitalei grație unei finanțări acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Yutong U12. FOTO: Facebook / Primăria Municipiului București
Yutong este unul dintre cei mai mari producători de autobuze și troleibuze din lume, cu sediul în Zhengzhou, provincia Henan din China. Până în 2024, compania vânduse peste 190.000 de vehicule electrice la nivel global, iar în 2023 înregistrase peste 700 de unități vândute doar în Europa. Strategia de internaționalizare a vizat cu precădere continentul european și America Latină, regiuni unde vehiculele Yutong rulează deja în mai multe orașe importante.

Yutong U12, modelul livrat în București, a fost prezentat prima dată publicului la Busworld 2019 de la Bruxelles, ca un produs proiectat explicit pentru cerințele pieței europene, atât din punct de vedere tehnic, cât și estetic. Este un troleibuz de 12 metri, gândit pentru traficul urban dens, cu accent pe eficiență energetică și confort pentru pasageri.

Yutong nu este la primul contract de troleibuze în afara Chinei. Compania a livrat zeci de troleibuze cu baterii pentru Ciudad de Mexico, inclusiv un lot de 130 de vehicule în iulie 2020, dintre care 50 de unități de 18 metri, o premieră mondială pentru troleibuze de această dimensiune exportate în afara Chinei. În domeniul autobuzelor electrice, portofoliul companiei este și mai consistent: 88 de unități Yutong E12 rulează în Bergen, Norvegia, același model este prezent în Roskilde, Danemarca, iar în Qatar compania a onorat în 2022 cel mai mare ordin de achiziție de autobuze electrice din istoria industriei, 741 de vehicule, în contextul Cupei Mondiale.

Autonomie de 20 km

La fel ca troleibuzele Solaris, intrate recent în flota STB, Yutong U12 va avea o autonomie de minimum 20 kilometri fără alimentare la rețeaua electrică aeriană datorită unui Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE), bazat pe baterii de tracțiune gestionate printr-un computer de bord. Sistemul se reîncarcă automat atunci când vehiculul este conectat la rețea, fără intervenția șoferului.

Datorită acestei dotări vehiculul poate prelua trasee sau porțiuni de traseu unde infrastructura aeriană lipsește sau este întreruptă temporar din cauza lucrărilor, fără a fi nevoie de înlocuirea lui cu un autobuz diesel. Tocmai de aceea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TPBI a decis să introducă noile vehicule exclusiv pe linii unde există astfel de porțiuni fără contact.

Propulsia este asigurată de un motor sincron trifazat cu rotor în scurtcircuit, acționat cu invertor și controlat de un sistem cu microprocesor. Toate sistemele esențiale de la bord, propulsie, frânare, climatizare, monitorizare, sunt integrate printr-o rețea de comunicație CAN, care permite supravegherea în timp real a stării vehiculului și intervenția rapidă în caz de probleme. Garanția completă este de 6 ani.

Ce găsesc pasagerii la bord

Capacitatea de transport este de 93 de pasageri simultan, dintre care 32 pe scaune. Vehiculele sunt dotate cu aer condiționat printr-un sistem HVAC propriu, proiectat pentru condițiile climatice specifice Bucureștiului.

București-Ilfov, o singură metropolă? Planul care câștigă teren printre experți

La bord există monitoare pentru informarea pasagerilor, rampă de acces pentru persoanele cu scaun cu rotile și prize duble USB, atât tip A, cât și tip C, pentru încărcarea telefoanelor și a altor dispozitive personale, câte una la fiecare set de locuri.

FOTO: Facebook / Primăria Municipiului București
Troleibuzele au costat 70,4 milioane de lei

Primăria Capitalei a lansat licitația la începutul lunii februarie 2025, pentru un contract evaluat la 71,5 milioane de lei. La procedura de achiziție publică s-a înscris un singur ofertant, Anadolu Automobil Rom SRL, distribuitorul autorizat Yutong pe piața românească, care a și câștigat contractul. Prețul final al celor 22 de troleibuze este de 70,4 milioane de lei fără TVA, adică aproximativ 3,2 milioane de lei per vehicul. Achiziția a fost finanțată integral din fonduri nerambursabile prin PNRR.

Vehiculele au ajuns în România în ianuarie, au fost depozitate inițial la Ciolpani, mutate apoi în depoul București Noi, unde au trecut prin testele obligatorii înainte de omologare.

Modificările de traseu

Introducerea celor 22 de troleibuze vine însoțită de o reorganizare a mai multor linii. Cele 13 vehicule alocate liniei 86 permit reconfigurarea acesteia între terminalele Cartier Pajura și Baicului, pe un traseu care traversează Bulevardul Bucureștii Noi, Calea Griviței, Bulevardul Lascăr Catargiu, Bulevardul Dacia, Strada Traian, Bulevardul Pache Protopopescu, Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Ferdinand I. Ca urmare, liniile navetă 685 (Baicului – Traian) și 686 (Cartier Pajura – Clăbucet) se suspendă de luni.

Linia 85 va fi prelungită de la stația Aura Buzescu până la Arena Națională, funcționând astfel pe întregul coridor dintre Arena Națională și Gara de Nord. Călătorii care au nevoie de legătură cu Strada Vatra Luminoasă, Piața Romană sau Calea Griviței pot face transbordare la Școala Iancului, din liniile 85 sau 90 în linia 97.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Ciclonul Deborah a făcut prăpăd în mai multe județe. A plouat în 48 de ore cât în două luni de primăvară
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Cum ar reacționa România în cazul unui atac cu rachete? Radu Miruță: „Nu mă aștept ca într-o dimineață să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar”
mediafax.ro
image
“Ce face antrenorul Gică Hagi cu jucătorul Ianis Hagi la naționala României?” Giovanni Becali, reacție uluitoare
fanatik.ro
image
Doar două tipuri de oameni vor mai avea un viitor sigur în era inteligenței artificiale, spune unul din greii tehnologiei
libertatea.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Vladimir Putin a apărut în fața microfonului și a făcut marele anunț: ”Dragi prieteni”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Singurul loc din România unde ceasurile sunt date manual la ora de vară
observatornews.ro
image
Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data când se dau ajutoare la pensie. Vin încă 50 lei în plus la pensie. Pentru cine?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Carnea mai sănătoasă care înlocuiește mielul pe masa de Paște. Tot mai mulți români o aleg
playtech.ro
image
De ce a vrut să renunțe la carieră cea mai frumoasă jucătoare de fotbal. Și-a implorat mama să o lase să ia această decizie
fanatik.ro
image
Zimbrii revin în România, iar rezultatele surprind chiar și cercetătorii. Vegetația a crescut cu 30%
ziare.com
image
”Transformarea deceniului”: Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un român i-a luat viața prietenului său moldovean într-un mod crunt, după o ceartă aprinsă. Victima de 37 de ani a fost găsită cu picioarele rupte
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii până la finalul anului 2026. Noile bancnote vor circula în paralel cu cele vechi
romaniatv.net
image
Pensionarii care pierd 2.800 de lei dacă nu depun un document până marți, 31 martie la CNPP
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții
click.ro
image
Roxana Nemeș și-a recăpătat silueta după ce a născut gemeni. Cum a slăbit 23 de kilograme: „Această dietă mă ajută”
click.ro
image
Povestea „fetiței-miracol”: s-a născut după ce mama ei a murit în urma unei căderi de la 27 de metri
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții

OK! Magazine

image
Nu se mai poate face nimic? Verdictul brutal primit din partea medicilor de prințesa norvegiană

Click! Pentru femei

image
Înainte de-a se mărita, Scarlett Johansson a avut un iubit de care aproape că a uitat…

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?