Metroul clujean îi aduce bani lui Rareș Bogdan. Firma unde este asociat va fi despăgubită. Reacția europarlamentarului

O firmă la care este acționar europarlamentarul liberal Rareș Bogdan va primi despăgubiri de 324.000 de euro pentru exproprierea unui teren necesar realizării metroului clujean. Rareș Bogdan a declarat de mai multe ori că a intrat în politică bogat.

Rareș Bogdan a fost filmat purtând, la piață, un ceas de 300.000 de euro. Captură video

Ministerul Transporturilor a făcut publică lista cu persoanele fizice și juridice care vor fi expropriate pentru a se putea construi metroul din Cluj.

„Pentru prezentul act normativ este necesară aprobarea sumei cu titlu de despăgubire, în valoare de 283.182.098,36 lei (56 de milioane de euro-nr), aferentă unui număr de 486 de imobile, în suprafață totală de 418.188 mp., construcții în suprafață totală de 58.402 mp., împrejmuiri în suprafață totală de 5.209,28 ml., masa lemnoasă în cantitate de 22,68 mc.”, se arată în actul normativ.

Este vorba despre imobile aflate în municipiul Cluj-Napoca și în comuna Florești. Sumele pentru despăgubiri au fost stabilite de către evaluatorul autorizat, membru atestat ANEVAR, Chelaru Ștefan Dragoș.

„Printre cei care vor primi bani de pe urma exproprierilor care urmează să se facă în Cluj-Napoca pentru proiectul metroului se numără şi Rareş Bogdan sau familia milionarului Ovidiu Turcu. Însă, cel mai mare beneficiar al exproprierilor este Primăria Cluj-Napoca, ce deţine cele mai multe proprietăţi. De asemenea, firmele Ursus, Kaufland, Universitatea Babeş-Bolyai figurează pe lista exproprierilor”, a relatat Gazeta de Cluj.

Printre alți expropriați se numără Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațegan" Cluj-Napoca, Primăria Florești, companiile Campeador, CUG SA, Neva Construct Invest, SDC Imobiliare, Floresti Real Estate Holding Srl, Polus Transilvania Companie De Investitii Sa etc.

Hotărârea de Guvern se află în faza de consultare, astfel că proprietarii nemulțumiți de sumele preconizate pot trimite obiecții.

Despăgubiri pentru firma la care este asociat Rareș Bogdan

Europarlamentarul clujean Rareș Bogdan este acționar la una dintre firmele care vor obține despăgubiri. Este vorba despre Trend Communication SRL care apare în tabelul publicat de Ministerul Transporturilor la trei poziții. Concret, firma deține trei parcele de teren arabil intravilan în Cluj-Napoca, zona Colonia Sopor.

În total, este vorba despre 2.817 metri pătrați pentru care firma va obține o despăgubire de 1.633.075 de lei, adică circa 324.000 de euro. Astfel, s-a ajuns la prețul de 115 euro pe metru pătrat.

Firma Trend Communication SRL are, conform Registrului Comerțului, consultat astăzi de reporterul „Adevărul”, trei acționari, fiecare deținând 33% din părțile sociale: Rareș Bogdan, fratele acestuia, care este și administratorul firmei - Marius Bogdan și Octavian Hoandra, jurnalistul împreună cu care europalamentarul liberal a înființat și condus ziarul „Ziua de Cluj”.

Citește și: Cum explică Rareș Bogdan purtarea unui ceas de zeci de mii de euro la piață

Trend Communication este o companie specializată în campanii de relații publice, publicitate, analiză media și marketing politic. Conform Termene.ro, firma a avut în 2022 o cifră de afaceri de 4,8 milioane de lei și un profit de 195.000 de lei. Datoriile firmei sunt impresionante: 4,8 milioane de lei. Numărul mediu de angajați este 13.



2022 a fost anul în care datoriile firmei s-au dublat și profitul net a scăzut drastic. În 2021, profitul s-a ridicat la 611.000 de lei, iar în 2020, la 2,2 milioane de lei.

Conform declarației de avere din 2022, Rareş Bogdan a obținut dividente de 27.000 de euro de la Trend Communication.

Europarlamentarul deţine un teren intravilan de 9.100 metri pătrați în Alba Iulia şi altul de 2.349 metri pătraţi în Voluntari (alături de soția sa, care are 50% din teren). Familia Bogdan are și un apartament de 100 de metri pătrați în Cluj-Napoca obținut prin donație de către soția europarlamentarului și o casă de locuit de 321 de metri pătrați în Voluntari (din care 50% îi aparține soției). În plus, Bogdan are tablouri de 200.000 de euro, ceasuri de 200.000 de euro, bijuterii de 150.000 de euro și argintărie de 150.000 de euro.

„Trebuie să fii bogat și cinstit”

Rareș Bogdan a fost văzut purtând un ceas Rolex de 30.000 de euro. El a explicat că s-a căsătorit cu o fiică foarte bogată de multimilionar clujean.

„«Sărac și cinstit, nu există așa ceva. Trebuie să fie bogat și cinstit sau bogat și mecenat. Aia este ideea pe care trebuie să mergem. Eu am spus atunci când am intrat în politică, am șocat în unele emisiuni. Pentru că am spus, domne, eu nu sunt sărac! Eu sunt destul de bogat, Dumnezeu mi-a dat destul de mult! Eu vreau să fiu bogat și cinstit, vreau să fiu un politician care să intru bogat...și am intrat bogat în politică, nu vreau să ies bogat din politică. Bogăția nu constă numai în finanțe bogăția constă și în bagajul educațional și cultural. Mare parte din clasa politică din România are o problemă cu cititul cărților. Nu te poți opri la Trei iezi cucuieți», a mărturisit în 2021 Rareș Bogdan în podcast-ul lui Codin Maticiuc.

Tot atunci a vorbit și despre viața personală. Fostul jurnalist a mărturisit că este un mare iubitor de artă și colecționează tablouri și icoane, unele de mare valoare. De asemenea, politicianul este un mare iubitor de ceasuri scumpe, unele primite chiar de la soția sa, Florina. «Soția mea, trebuie să înțelegeți, că este fiică de multimilionari. Am o soție foarte sportivă și foarte bogată. Și frumoasă, ce îți trebuie mai mult?», a spus politicianul al cărui socru este în Top 300 milionari ai României. Rareș Bogdan și Florina s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, un băiat și o fată.

Reacția lui Rareș Bogdan

Contactat de „Adevărul”, Rareș Bogdan s-a arătat deranjat de subiect: "Ce teren? Nu știu despre ce este vorba. Sunt 180 de propietari, mi se pare jenant să faci referire doar la un nume pentru că este mai cunoscut. Chiar jenant. Dacă asta au înțeles unii să facă presă, punând un om din 180 sau 280 care sunt de expropiat, da-o dracu' de treabă. Doar că le place un nume mai mult decât altul sau atrage cititori în presă... Nu mă interesează subiectul”.