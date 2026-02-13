search
Vineri, 13 Februarie 2026
Centura Metropolitană Cluj, motiv de conflicte juridice și acuzații de fraudă. Boc: „Să rezolve disputa în maxim zece zile”

Proiectul strategic al Centurii Metropolitane Cluj se află într-un moment critic, după ce tensiunile dintre firmele asociate în cadrul licitației au fost aduse în atenția publicului. Asocierea formată din DIMEX 2000 COMPANY SRL, Hydrostroy AD și Integral Inženjering A.D. Laktasi este implicată într-un conflict privind legalitatea documentelor depuse la licitație, iar Primăria Cluj-Napoca a suspendat temporar contractul până la clarificarea situației.

Proiectul Centurii Metropolitane Cluj se confruntă cu un scandal major FOTO: FB/ Emil Boc
Proiectul Centurii Metropolitane Cluj se confruntă cu un scandal major FOTO: FB/ Emil Boc

Într-un comunicat oficial, liderul de asociere, DIMEX 2000 COMPANY SRL, respinge orice acuzație de falsificare și susține că toate documentele depuse în cadrul licitației sunt conforme, inclusiv Acordul de Asociere semnat la notar. Reprezentanții companiei precizează că: „Absolut toate documentele depuse în cadrul licitației, inclusiv Acordul de Asociere întocmit și validat prin intermediul unui notar, sunt conforme. Autoritatea statală a verificat, conform legislației în vigoare, identitatea și dreptul de semnătură al fiecărui reprezentant legal, asigurând deplina lor validitate juridică”.

Compania a adăugat că e-mailurile prezentate în spațiul public nu au aparținut niciodată DIMEX și că dialogul purtat de Integral cu terți reprezintă un incident de tip „impersonare”, pentru care nu sunt responsabili. DIMEX susține că are capacitatea tehnică și financiară de a finaliza proiectul, indiferent de disputele interne ale partenerului minoritar bosniac, care deține doar 1% din asociere.

Integral Inženjering: acuzații de fraudă și furt de identitate

La rândul său, firma Integral Inženjering A.D. Laktasi susține că a devenit victimă a unui fals, după ce documente în numele său ar fi fost depuse fără autorizare în cadrul licitației pentru Centura Metropolitană Cluj, evaluată la peste 835 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat al companiei: „Niciunul dintre reprezentanții noștri autorizați nu a semnat sau nu a împuternicit pe cineva să semneze Acordul de Asociere pentru construcția centurii. După descoperirea situației, am informat autoritățile române competente, inclusiv Parchetul și Direcția Națională Anticorupție, despre utilizarea documentației noastre false”.

Integral susține că incidentul constituie un furt de identitate și a reclamat faptul că documentele sale, combinate cu altele fabricate sau modificate, au fost folosite ilegal în cadrul procedurii de achiziție publică.

Primăria Cluj-Napoca: suspendare temporară și termen de clarificare

Primăria a intervenit rapid, notificând liderul asocierii DIMEX/Hydrostroy/Integral cu privire la necesitatea clarificării situației juridice într-un termen de 10 zile lucrătoare, până la 24 februarie 2026. Potrivit oficialilor, suspendarea contractului nu înseamnă încetarea definitivă a lucrărilor, iar finanțarea europeană rămâne neafectată.

Primarul Emil Boc, într-o postare video pe Facebook, a explicat: „Am solicitat celor doi asociaţi la proiectul Centurii Metropolitane a Clujului, Dimex şi Integral, să rezolve disputa contractuală pe care o au în maxim zece zile lucrătoare. În cazul în care nu vor face acest lucru, voi solicita departamentelor de specialitate să analizeze rezilierea unilaterală a contractului. Proiectul centurii metropolitane este de o importanță majoră pentru Cluj și nu putem aștepta ca două firme, aș spune cel puțin iresponsabile, să-i întârzie pe clujeni”.

Edilul a subliniat că licitația a fost câștigată de Dimex doar în condițiile în care asocierea includea Integral, iar dacă prezența acestuia nu este validă juridic, atunci întreaga licitație ar putea fi contestată.

Pro Infrastructură: DIMEX are dreptate

Asociația Pro Infrastructură susține că liderul de asociere, DIMEX, acționează corect și că integralul bosniac a refuzat clar participarea, ceea ce ar face oferta asocierei inadmisibilă dacă nu ar fi existat documentele semnate la notar: „Fără acordul real al partenerului bosniac, criteriul esențial de calificare – experiența în execuția de tuneluri – nu era îndeplinit de către asocierea condusă de Dimex. Procentul de participare invocat prin presă este irelevant; rolul Integral a fost elementul critic al eligibilității ofertei”.

