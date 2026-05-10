Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Ziua Tatălui 2026. Cum a apărut sărbătoarea dedicată taților și de ce este tot mai importantă în societatea modernă

Ziua Tatălui este sărbătorită în România, în acest an, pe 10 mai, în a doua duminică a lunii mai. Dedicată taților, bunicilor și tuturor celor care au un rol patern în viața unui copil, această zi pune accent pe implicarea, responsabilitatea și sprijinul oferit în familie.

Ziua Tatălui este sărbătorită în România, în acest an, pe 10 mai. FOTO: Shutterstock
Sărbătoarea vine la o săptămână după Ziua Mamei și are rolul de a evidenția importanța contribuției fiecărui părinte la dezvoltarea copiilor și la echilibrul vieții de familie.

Cum a apărut Ziua Tatălui

Ideea unei zile dedicate taților a apărut la începutul secolului XX, în Statele Unite ale Americii, după succesul Zilei Mamei. Inițiativa i-a aparținut Sonorei Smart Dodd, care și-a dorit să își omagieze tatăl, veteran de război rămas văduv și nevoit să își crească singur cei șase copii.

Prima celebrare oficială a avut loc în anul 1910, în orașul Spokane, iar ulterior sărbătoarea s-a răspândit în numeroase țări din lume.

În România, Ziua Tatălui a fost introdusă oficial prin Legea 319/2009 și este celebrată anual în a doua duminică din luna mai.

Tatăl modern și schimbările din societate

Societatea modernă a schimbat semnificativ modul în care este privit rolul tatălui. Astăzi, figura paternă nu mai este asociată doar cu susținerea financiară a familiei, ci și cu implicarea activă în creșterea și educarea copiilor.

Tot mai mulți tați participă direct la îngrijirea celor mici, la activitățile zilnice și la viața emoțională a familiei. În același timp, modelele de familie au devenit mai diverse, iar rolul patern poate fi îndeplinit de tați biologici, tați adoptivi, tați vitregi sau alte persoane care oferă sprijin și stabilitate copiilor.

Specialiștii susțin că implicarea activă a tatălui contribuie la dezvoltarea emoțională și socială a copiilor, la creșterea încrederii în sine și la formarea echilibrului afectiv.

În ultimii ani, discuțiile despre paternitate includ tot mai des teme precum sănătatea mintală a taților, echilibrul dintre viața profesională și cea personală sau presiunile economice și sociale cu care se confruntă părinții.

O zi a recunoștinței, dar și a reflecției

Pentru multe familii, Ziua Tatălui înseamnă un gest simplu: o masă în familie, un mesaj de apreciere sau câteva ore petrecute împreună. În același timp, această zi poate avea și o încărcătură emoțională puternică pentru cei care și-au pierdut părinții sau au relații complicate cu figura paternă.

Tot mai multe școli, instituții și organizații folosesc această ocazie pentru a promova modele pozitive de implicare parentală și pentru a încuraja dialogul despre egalitatea în responsabilitățile familiale.

Drepturile taților în România

Legislația din România oferă mai multe forme de sprijin pentru tați. Aceștia pot beneficia de concediu pentru creșterea copilului de până la doi ani și pot solicita concediu paternal în primele opt săptămâni după nașterea copilului.

Concediul paternal este de cinci zile lucrătoare și poate fi prelungit cu încă zece zile dacă tatăl a absolvit un curs de puericultură.

Cum este celebrată Ziua Tatălui în lume

Ziua Tatălui este sărbătorită la date diferite în mai multe state. În Statele Unite ale Americii, Canada sau Marea Britanie, evenimentul este marcat în a treia duminică din iunie, în timp ce în Australia și Noua Zeelandă este sărbătorit în septembrie, notează The European Times. 

Deși tradițiile diferă de la o țară la alta, semnificația rămâne aceeași: recunoașterea rolului esențial pe care tații îl au în viața copiilor și în echilibrul familiei.

