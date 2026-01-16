Voucherele de vacanță, între economie bugetară și declinul turismului intern

Volumul tichetelor de vacanță emise în primele 11 luni din 2025 a scăzut cu peste 66% față de perioada similară din 2024, iar „economia” pe care a înregistrat-o statul s-a reflectat direct în scăderea din turismul intern, semnalează ANAT.

În 2025, statul a mai acordat angajaților săi cu salarii de până la 8.000 lei net doar 800 lei pentru vacanță, și aceștia cu condiția ca salariatul să pună la rândul său alții 800 lei pentru servicii turistice. Oamenii din turism au avertizat că reducerea valorii suportate de stat va duce la scăderi drastice, pentru că mulți angajați, obligați să pună la rândul lor încă pe atât pentru servicii turistice de care pot beneficia doar în România, nu le vor mai solicita. Cifrele pentru 2025 arată scăderi foarte mari și în emiterea și în decontarea tichetelor de vacanță, însă nu sunt cele finale. Valul în continuare se propagă, spun specialiștii din turism.

Membri ai Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) semnalează, pe baza datelor preluate de la Ministerul Finanțelor, că în primele 11 luni ale anului 2025 volumul tichetelor emise a scăzut cu peste 66% față de aceeași perioadă a anului precedent. Scăderea este de 240 milioane euro, bani „economisiți” din care statul nu a returnat în turism nici măcar un leu.

Scădere a fost și în privința decontării voucherelor de vacanță, decontându-se sume mai mici cu 30% față de anul anterior, ceea ce indică faptul că valul de scăderi va continua, arată reprezentanți ai ANAT.

„Faptul că avem doar 30 % scădere pe decontare față de 60% la emitere arată că <unda de șoc> a scăderii va continua să lovească mai puternic în acest an, dacă guvernul nu face nimic. Din fericire au eliminat pentru 2026 declarația și coplata angajatului. Și nu au scos voucherele de tot, cum se discuta la un moment dat, ci au înghețat valoarea lor la 800 lei impozabili, adică 640 lei net, ceea ce înseamnă 53 de lei/lună, scăzând plafonul la 6.000 lei salariu net. Noi am cerut măcar indexarea cu inflația, măsura socială pentru cei cu venituri mici și medii”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism ANAT și președinte BIBI Group4Travel.

Valoarea totală a voucherelor emise era în luna noiembrie de 86.117.255,88 lei, iar din această sumă decontările efective au fost de 42.876.578,58 lei. În primele 11 luni din 2025 au fost de asemenea returnate vouchere pe care beneficiarii nu le-au mai folosit de 3,18 milioane lei.

Agențiile de turism și operatorii HoReCa din România se bazau pe acest instrument care în ultimii ani a dus la dezvoltarea sectorului, scăderile înregistrate în 2025 în turismul intern fiind puse în mare măsură tocmai pe seama modificărilor în acordarea acestor vouchere de vacanță. Banii care nu au mai ajuns în susținerea turismului intern prin intermediul tichetelor de vacanță nu au ajuns nici pe alte căi, vicepreședintele ANAT semnalând că în continuare nu există fonduri suficiente pentru promovare astfel încât scăderile înregistrate la sosirile turiștilor români în stațiunile noastre să poată fi compensate prin atragerea de turiști străini.

„Scăderea de peste 60% a voucherelor reprezintă o lovitură directă încasată de turismul românesc. Aceste tichete nu erau doar un beneficiu social, ci motorul care menținea gradul de ocupare în stațiunile noastre în afara lunilor de vară și în localitățile turistice aflate în dezvoltare. Fără acest flux constant de capital, turismul românesc suferă o scădere a investițiilor și o creștere a prețurilor pentru a acoperi pierderile de volum”, arată reprezentanții ANAT.

Volumului mai mic de tichete de vacanță emise i s-au adăugat și creșterea TVA-ului în sector și scăderea puterii de cumpărare, toate contribuind la scăderile constante înregistrate în turismul intern în 2025, luna noiembrie fiind luna din an cu cea mai mare scădere, 8,9% (comparativ cu noiembrie 2024).

„Dacă nu se iau măsuri pentru repornirea economiei și a turismului ca ramură prioritară, așa cum declară autoritățile, declinul va continua și în prima parte a anului 2026. Dar avem un nou ministru și sperăm că deja cifrele statistice ajung și la minister și se vede că măsurile de frânare a economiei, involuntară, trebuie contrabalansate”, a mai spus Voican.

Turismul nu scade de unul singur, a mai atras vicepreședintele ANAT, ci va angrena și sectoare precum transportul, alimentația publică, agricultura. Va afecta direct și producerea de evenimente culturale și sportive, dezvoltarea urbană, sectorul investițiilor etc., de unde și importanța repornirii turismului intern. „E foarte ușor ca românii să plece în străinătate, pentru că sunt multe destinații atractive și ei cheltuiesc bugete de promovare însemnate și de atragere a celor care duc turiști români la ei în țară, iar noi, dacă nu facem nimic, continuăm să ne uităm cum pierdem turiști. Și ne uităm la drobul de sare. Voucherele de vacanță poate nu sunt un instrument perfect, dar nu avem altul mai bun, iar acesta a adus totuși o creștere de patru ori a unităților clasificate, turism fiscalizat, a susținut salariile mici din zona publică și din zona privată, pentru că sunt și privați care au acordat vouchere de vacanță”, a mai spus Voican.

Semnalele pentru 2026 sunt, pe de altă parte, amestecate. Înscrierile timpurii pentru 2026 au pornit bine în decembrie, a apreciat vicepreședintele ANAT, fiind și reduceri foarte mari care i-au încurajat pe turiști să-și cumpere vacanța de vară din timp, în schimb faptul că în stațiunile turistice zăpada atât de așteptată este prezentă dar gradul de ocupare este scăzut nu mai reprezintă un semnal încurajator.