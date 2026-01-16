Este România sigură pentru plimbările nocturne? „Toate incidentele s-au petrecut ziua, nu noaptea”

România se află într-o poziție apreciată în privința siguranței oferite celor care vizitează orașele sale sau se plimbă noaptea pe străzile acestora. Mulți români au observat acest lucru și au încercat, la rândul lor, să ofere explicații pentru această percepție a siguranței.

România se numără printre țările cu un nivel de siguranță ridicat, atât pentru turiști, cât și pentru cei care se deplasează noaptea, arată rapoartele mai multor instituții.

Recent, Departamentul de Stat al SUA a evaluat România drept o destinație sigură pentru turiști, acordându-i Nivelul 1 de risc, cea mai scăzută categorie de avertizare pentru călătorii. Turiștii ajunși în România sunt îndemnați să adopte „măsuri de precauție obișnuite”, în special în „zonele urbane aglomerate și în obiectivele turistice frecventate”.

România, printre țările sigure

Islanda a fost cea mai sigură țară din lume pentru al 14-lea an consecutiv, potrivit Global Peace Index, un clasament internațional care măsoară nivelul de pace și siguranță din peste 160 de țări, realizat anual de Institutul pentru Economie și Pace.

„Țările nordice ale Europei (Norvegia, Suedia, Danemarca, Islanda și Finlanda) se situează printre primele 25 de cele mai sigure state la nivel global, majoritatea fiind și în top 10 al celor mai fericite națiuni din lume. Printre trăsăturile comune ale celor mai sigure țări se numără nivelul ridicat de prosperitate, sistemele de protecție socială bine dezvoltate, educația, sistemele eficiente de justiție penală și relațiile pozitive dintre guverne și cetățeni”, notează platforma World Population Review, prezentând clasamentul.

Cele mai sigure zece țări din lume sunt Islanda, Danemarca, Irlanda, Noua Zeelandă, Austria, Singapore, Portugalia, Slovenia, Japonia și Elveția, iar România ocupă locul 40 în acest clasament, cu un nivel de risc scăzut. Europa este cel mai sigur continent în privința criminalității, cu o rată a omuciderilor de aproximativ 0,8 incidente la 100.000 de locuitori, urmată de Asia. Majoritatea celor mai sigure 25 de țări din lume sunt europene, arată platforma World Population Review.

Un sondaj Gallup menționează România printre țările în care localnicii se simt în siguranță, plimbându-se noaptea în orașe, în timp ce state ca Italia, Grecia și Turcia au un nivel mai scăzut de siguranță. În majoritatea statelor din vestul Europei, percepția locuitorilor asupra siguranței nocturne este mai ridicată decât a românilor din România, arată compania de sonare a opiniei publice.

O hartă care circulă pe Internet indică, însă, România ca fiind una dintre țările mai sigure pentru ieșirile nocturne, decât Franța, Italia sau Marea Britanie. Aceasta a stârnit numeroase reacții pe platformele de socializare.

De ce românii se simt în siguranță noaptea

Mulți români au încercat să explice de ce ieșirile nocturne în orașele României sunt percepute ca fiind sigure.

„Lumea a realizat pur și simplu că ai mult mai multe de pierdut în viață dacă ai probleme cu legea, mai ales pentru fapte penale legate de violență, hărțuire de orice fel sau furt. Există mult mai multe oportunități de a face bani și de a ajunge la o stabilitate decât acum 15–25 de ani, iar una dintre ele este plecatul în afară, dar este departe de a fi singura”, afirmă un internaut, pe platforma Reddit.

Un alt român crede că mulți foști infractori au ales să părăsească România, găsind oportunități de a câștiga bani în Occident.

„Am exportat atât de multă criminalitate în UE, încât am rămas fără”, adaugă acesta.

Altcineva își amintește că în trecut străzile unor cartiere din București erau extrem de nesigure, dar cu timpul nivelul de trai a mai crescut, iar situația unor zone considerate rău-famate s-a mai îmbunătățit.

„Îmi aduc aminte când eram la liceu, în Giulești, prin 2004–2005, și era plin de găști pe acolo. Te jefuiau până la ultimul leu. Acum, când mai trec prin zona aia, nimeni nu se mai ia de tine”, afirmă acesta.

Unii români povestesc însă că locuiesc în capitale europene și se simt mult mai în siguranță ieșind noaptea decât se simțeau în orașele natale. Alții susțin că locuiesc în orașe unde străzile sunt complet pustii în timpul nopții. Multe orașe mici sunt depopulate sau locuite în general de vârstnici, în timp ce distracțiile și locurile de socializare nocturne sunt și ele tot mai puține, explică alți români.

„Toate incidentele în care cineva a încercat să mă fure s-au petrecut ziua, nu noaptea”, concluzionează un alt internaut.