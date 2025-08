Video viral cu un român care gonește câțiva ucraineni dintr-un loc amenajat pentru grătare: „Noi suntem stăpâni aici, în România. Afară! Acum!”

Un material video în care un român încearcă să împiedice accesul unor bărbați ucraineni într-un loc amenajat pentru grătare a împărțit internauții în două tabere, adunând peste 700 de comentarii.

După cum se vede în imaginile filmate chiar de cel care le spune unor bărbaţi ucraineni să plece, că nu sunt bineveniţi, incidentul a avut loc într-un spaţiu tip camping, unde se văd mai multe persoane venite la relaxare.

În ciuda protestelor unuia dintre cei trei bărbați veniți cu o mașină cu numere străine, care spune că el este cetățean român și că se află pe un spațiu public, celalalt pretinde că este proprietarul spațiului respectiv și insistă ca aceștia să plece.

„Nu sunteți bineveniți aici. Hai, la revedere!”, îi spune el tânărului care spune că este român, în timp ce un alt bărbat ucrainean ascultă uimit, cu mâinile în buzunare, neînțelegând exact ce li se spune.

„Înțelegeți omenește?”, insistă bărbatul și continuă: „Eu sunt proprietar pe pământul ăsta. Afară! Acum!”

La un moment dat intervine și cea de-a treia persoană din grupul celor care „nu sunt bineveniți” și îl întreabă pe bărbat, în engleză, dacă este proprietarul terenului. „Yes. You can go now”, (Da, puteți să plecați acum! - n.red) îi răspunde acesta, care se pornește apoi împotriva celor trei.

„Ce fac ucrainenii e foarte rău”, le spune el cetățenilor ucraineni şi îi invită să sune la poliție atunci când aceștia îl amenință că vor face acest lucru. În timp ce unul dintre ei îşi ia telefonul şi sună undeva, bărbatul nu-i slăbește:

„Prea multe măgării ați făcut pe unde ați umblat. (...) Nu sunteți bineveniți. Aia trebuie să înțelegeți voi. V-au ajutat românii şi după aia aţi sărit în capul lor: i-aţi scos afară şi i-aţi nenorocit. (...) Noi suntem stăpâni aici, în România. Aia trebuie să înțelegi voi”, insistă bărbatul.

Filmarea se încheie cu tânărul care spune că este român comunicându-le celor doi ucraineni în engleză că este un loc public și că au voie să parcheze și să rămână acolo.

Materialul video a generat numeroase reacții în mediul online. În timp ce o parte dintre utilizatori condamnă atitudinea bărbatului față de cei doi ucraineni, sunt și foarte mulți care consideră că acesta a procedat corect.

Câteva dintre comentarii:

„Nu eşti tu în măsură să hotărăşti cine vine şi cine pleacă. Să-ţi fie ruşine. Dacă vrei schimbare, caută în altă parte, nu la sărmanii oameni”, punctează cineva, care rapid sancţionat de un alt utilizator: „Sărmani? Nu ei sunt sărmanii, ci noi, unde trăiești?”

„Sunteți buni de război!! Plecați și vă apărați țara!!”

„Bravo, așa trebuie să facem toți, să-i punem la muncă, că le dam bani.”

„Afară cu ei, că nu au ce căuta în țară la noi, nu știu să respecte poporul Român.”

„La război cu figuranții ăștia. De ce nu sunt în țara lor să ajute pe cei sărmani, fără ajutor? Se plimbă frumos prin toată Europa, cerând ajutoare și făcând vacanțe”, sunt câteva dintre numeroase mesaje lăsate împotriva celor doi ucraineni.