Ochelarii Lumen pentru nevăzători, invenția unui român provenit dintr-o familie cu dizabilități. Ce tehnologie este folosită VIDEO

Ochelarii Lumen, brevet al tânărului antreprenor român Cornel Amariei, înlocuiesc câinii ghizi, prea scumpi și prea puțini. Ochelarii folosesc tehnologia împrumutată de vehiculele autonome.

Cornel Amariei, tânărul român care a inventat ochelarii care ajută nevăzătorii să se deplaseze, a fost unul din vorbitorii conferinței Tech Talks de la Timișoara. El a dezvoltat un dispozitiv care imită beneficiile unui câine ghid, oferind celor cu deficienţe de vedere până la 30% din înţelegerea vizuală a unei persoane fără probleme.

Invenţia se bazează pe tehnologia AI și face tot ceea ce o mașină autonomă face pentru a se conduce. Ochelarii Lumen înlocuiesc câinii ghizi, prea scumpi și prea puțini. În lume există doar 28.000 de câini îndrumători şi aproximativ 300 de milioane de slab văzători sau nevăzători.

„Noi am creat prima tehnologie asertivă din lume, care poate să replice ceea ce un câine ghid poate face. Câinele-ghid pentru nevăzător este o soluție efoarte bună, dar costă inclusiv de ordinul sutelor de mii de dolari. Și nu este o soluție scalabilă. Am antrenat, în 2023, cu 500 de milioane de euro doar 2.000 de câini-ghid, iar în toată lumea sunt 28.000 de câini. Noi am creat practic un fel de mașină autonomă, care în loc să aibă roți, stă pe cap, în formă de ochelari și te ajută să navighezi. Dacă câinele-ghid te trage de mână, noi te tragem de cap. E un sistem cu motoare. Sistemul are șase camere, procesăm în timp real absolut tot ce se întâmplă, tot ceea ce o mașină autonomă face pentru a se conduce. Dar o facem pe trotuar, pe zona pedestrială. Poți vorbi cu sistemul, sistemul îți răspune. E foarte intuitiv”, a explicat Cornel Amariei, care provine dintr-o familie cu dizabilități.

„Sunt singura persoană fără diazabilități din familia mea”, a adăugat Amariei. După o carieră de inginer în automotive, a ajuns să creeze tehnologie pentru persoane cu dizabilități.

Cornel Amariei s-a născut în București, dar a trăit o bună parte din viața de adult în Germania, dar apoi a decis să revină în țară.

„Am plecat în Germania la vârsta de 18 ani. Am învățat acolo, am studiat acolo, am lucrat acolo și la un moment dat m-am decis să vin înapoi în România. Culmea, avionul nu s-a întors cu mine la București, ci la Cluj, unde am fondat compania pentru care sunt cunoscut astăzi”, a mai spus Cornel Amariei.

Tehnlogia a fost pusă la punct de Amariei în România, însă acest lucru este oarecum o excepție, crede antreprenorul.

„România este cea mai puțin inovativă țară din Uniunea Europeană, oficial. Și de 15 ani e acestă stare. Bulgaria e mai inovativă decât noi. Se poate, dar e mai greu ca oriunde. Noi suntem o excepție. Dezvoltarea s-a întâmplat nu doar în România, nu doar de români, ci predominant de români”, a mai adăugat Amariei.

Ochelarii Lumen vor fi cât de curând pe piață. Se așteaptă un nou sistem de rambursare din partea statului, pentru ca nevăzătorul să nu fie nevoit să plătească pentru ei.