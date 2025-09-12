search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”

0
0
Publicat:

Tendințele auto se schimbă în fiecare an, unele modele pierzând din popularitate în timp ce altele vin din urmă și le iau locul. Șansele de a cumpăra o mașină mai avariată decât ți se spune sunt însă extrem de mari, cu atât mai mult cu cât mărcile cele mai căutate sunt ținta vânzătorilor necinstiți.

Mașini second hand
Tendințele auto se schimbă în fiecare an. Foto carvertical

Un studiu recent realizat pe piața din România arată ce mărci de mașini second hand au atras cel mai mare interes în prima jumătate a anului 2025.

Potrivit acestuia, modelul cel mai frecvent verificat pe platformă în ultima jumătate de an în România a fost Volkswagen Passat (4,1% din totalul căutărilor), potrivit datelor carVertical. Acesta a fost urmat de BMW Seria 5 (3,7%), BMW Seria 3 (3,4%), Volkswagen Golf (3,3%), Skoda Octavia (3,2%), Audi A4 (3,1%), Renault Mégane (2,9%), Audi A6 (2,2%), Ford Focus (1,6%) și Nissan Qashqai (1,5%).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, majoritatea modelelor și-au păstrat pozițiile în top 10 cele mai căutate mașini. În 2025 avem doar două intrări noi, Ford Focus și Nissan Qashqai înlocuind Opel Astra și BMW X5.

Tendințele auto din România se schimbă lent - mărcile germane de mașini precum Volkswagen, BMW și Audi continuă să domine piața vehiculelor second-hand. La fel este cazul și mărcilor precum Skoda, Renault și Ford care își mențin o prezență puternică pe piața second-hand”, spune Matas Buzelis, expertul în piața auto din cadrul carVertical.

Audi A6 și Passat se confruntă cel mai des cu fraudarea kilometrajului

Analizând top 10 modele cel mai frecvent verificate în România, experții auto au observat că nivelurile de fraudare a kilometrajului sunt deosebit de ridicate. Volkswagen Passat se află în capul listei având în vedere că 13,2% dintre toate rapoartele scoase pentru acest model pe platforma carVertical au semnalat un kilometraj dat înapoi.

VW Passat este urmat de Audi A6 (13,1%), Audi A4 (11%), BMW Seria 5 (10,1%), Volkswagen Golf (9,2%), BMW Seria 3 (8,1%), Škoda Octavia (6,9%), Renault Mégane (5,6%), Ford Focus (4,9%) și Nissan Qashqai (3,8%).

Derularea kilometrajului este în continuare o problemă serioasă pe piața mașinilor second-hand din România. În medie, 8,6% dintre cele mai populare 10 modele au avut kilometrajul dat înapoi. Ne lovim destul de des de situații în care kilometrajul afișat al unei mașini este cu zeci de mii de kilometri mai mic decât cel real, lucru care duce la un preț de vânzare exagerat semnificativ”, explică Buzelis.

Potrivit acestuia, manipularea odometrului este o problemă serioasă care costă economiile europene miliarde de euro în fiecare an. Guvernele recunosc problema, dar inițiativele de abordare a acesteia rămân limitate ceea ce înseamnă că cumpărătorii înșiși trebuie să ia măsuri pentru a se asigura de veridicitatea kilometrajului vehiculelor pe care le cumpără.

Un raport de istoric al vehiculului poate arăta exact când și cu cât a fost derulat kilometrajul. Acest lucru îl ajută pe cumpărător să decidă dacă renunță la a cumpăra acea mașină sau dacă alege să negocieze un preț mai bun. În multe cazuri, dacă kilometrajul a fost falsificat, mașina poate avea și alte probleme ascunse, iar acest lucru este extrem de important în contextul în care factorii de decizie la nivel mondial nu își asumă autoritar protecția cumpărătorilor", a adăugat expertul.

4 din 5 modele BMW Seria 5 au suferit daune în trecut

Mașinile care au fost avariate în trecut nu ajung întotdeauna la fier vechi. De cele mai multe ori acestea sunt reparate (uneori prost) și continuă să fie vândute pe piața second-hand.

Un procentaj ridicat dintre mașinile cel mai frecvent verificate în România au suferit daune în trecut. BMW Seria 5 este lider la acest capitol, 78,1% dintre modelele verificate având daune înregistrate. Pe locul doi se află BMW Seria 3 (74,2%), urmat de Audi A6 (66,2%), Volkswagen Golf (62,8%), Volkswagen Passat (62%), Audi A4 (60,9%), Skoda Octavia (60,9%), Ford Focus (59,1%), Renault Mégane (43,6%) și Nissan Qashqai (36,2%).

Atunci când cumpără un model care este popular în România, șoferii ar trebui să-i verifice întotdeauna istoricul. Dacă o mașină a fost avariată, este esențial să se evalueze modul în care a fost reparată. Piesele ieftine sau reparațiile de calitate inferioară îi pot aduce probleme de fiabilitate sau siguranță următorului proprietar”, spune Buzelis.

Expertul recomandă ca cei care cumpără mașini second-hand să efectueze întotdeauna o inspecție prealabilă la un service autorizat. Chiar dacă costul poate fi de câteva sute de euro, o inspecție făcută de un mecanic profesionist ferește noii proprietari de reparații costisitoare în viitor.

Studiul carVertical a analizat rapoartele istorice ale vehiculelor achiziționate de utilizatori pe platforma sa între ianuarie și iunie 2025 și le-a comparat cu aceeași perioadă din 2024. Modelele de vehicule și alte date au fost grupate pe țări, convertite în procente și clasificate în consecință. 

Auto

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ele sunt singurele zodii peste care dă norocul și prosperitatea după 15 septembrie. Protecție divină și mari surprize pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
observatornews.ro
image
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Cum bați icrele ca să nu se taie niciodată. Cele trei reguli de care țin cont marii bucătari
playtech.ro
image
Câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, are o nouă iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi revine!
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
Veste foarte proastă pentru milioane de români. Dispare plafonarea pentru alimentele de bază
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității