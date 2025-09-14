Mașinile aduse din afara UE au nevoie de omologarea individuală pentru eliberarea cărții de identitate a vehiculului

Mașinile aduse din afara Uniunii Europene au nevoie de omologarea individuală pentru eliberarea cărții de identitate a vehiculului, a precizat Registrul Auto Român.

„Din categoria miturilor pe care le auzim frecvent, dar care nu au legătură cu realitatea, astăzi vorbim despre autovehiculele utilizate importate din Canada.

Din motive pe care nu le cunoaștem, mai multe persoane au venit la reprezentanțele RAR cu mașini aduse din acest stat și au pretins că, din informațiile lor, legislația canadiană este similară cu cea din UE, iar vehiculele trebuie să primească cartea de identitate a vehiculului (CIV) asemenea celor din Uniune. Nu știm dacă sursa dezinformării este un site sau chiar un intermediar care importă vehiculele, dar ipoteza este complet falsă”, au precizat reprezentanții RAR.

Potrivit acestora, vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele UE, iar pentru eliberarea CIV specialiștii Registrului Auto Român fiind obligați să aplice o procedură de omologare individuală.

Ce e sub Euro 3 nu primește cartea de identitate a vehiculului

Această procedură de omologare individuală presupune, printre altele, un test dinamic pentru stabilirea normei de poluare. În cazul în care nu este atinsă cel puțin norma Euro3, mașina nu poate primi CIV. Ulterior sunt verificate marcajele de omologare pentru diferite componenete/subansambluri, se face o inspecție tehnică și se analizează respectarea normelor UE.

„Vă recomandăm ca, înainte de a achiziționa un autovehicul din afara spațiului Uninii, să cereți de la RAR informații despre proceduri și costuri (formularul de petiții disponibil aici https://prog.rarom.ro/petitii/) și chiar să ne prezentați fotografii cu documente pe care le-am putea analiza înainte de a formula un răspuns. Țineți cont că, de la caz la caz, tot procesul ar putea face achiziția neprofitabilă.

Atenție și la documentele pe care le primiți odată cu achiziția, deoarece nu putem elibera CIV pentru vehiculele care figurează ca fiind scoase din uz, nereparabile sau “parts only”.

Autovehiculele destinate pieței UE nu trec printr-un proces de omologare individual pentru a primi CIV, iar același cadru legal se aplică și pentru mașinile aduse din țările AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb), din care fac parte Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția”, a precizat RAR.

Condiţii de eliberare a CIV pentru vehiculele înmatriculate în UE

Pentru vehiculele utilizate care au fost înmatriculate ultima dată într-un Stat membru al Uniunii Europene, aflate însă la prima înmatriculare în România, RAR va elibera cartea de identitate a vehiculului (CIV), fie în mod direct dacă vehiculul deține omologare UE de tip și nu a suferit modificări în raport cu configurația omologată, fie în urma omologării individuale.

De asemenea, RAR va efectua verificarea tehnică și va certifica autenticitatea vehiculului.

Documente necesare:

– act de identitate solicitant;

– cerere activitate RAR (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului RAR care efectuează activitatea);

– documentul de înmatriculare din țara de origine;

– certificatul de conformitate (CoC) emis de producătorul vehiculului (obligatoriu pentru vehiculele ale căror emisii poluante și CO2 au fost măsurate în conformitate cu procedura WLTP, de regulă vehicule fabricate după data de 31.08.2018);

– documentul de achiziție intracomunitară (factură, contract de vânzare-cumpărare etc) în original sau sub forma unei copii în care toate datele sunt lizibile. Conform OUG nr.120/2021, obligativitatea solicitării și obținerii CIV de la RAR îi revine achizitorului intracomunitar, care poate cere eliberarea acestui document în mod direct sau printr-un împuternicit legal. Totodată, începând cu data de 25.07.2022, angajații Registrului Auto Român au obligativitatea de a scana și transmite în format digital documentul de achiziție intracomunitară către ANAF.

RAR menționează că pentru efectuarea acestei activităţi este necesară obţinerea în prealabil a unei programări.