search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vandalizarea mașinilor pentru provocări online stârnește dezbateri aprinse

0
0
Publicat:

Cazul adolescentului de 16 ani din Drobeta Turnu Severin care a vandalizat două mașini în urma unei provocări primite pe Tik Tok a stârnit numeroase reacții în mediul online. Situația de acum reflectă și un fenomen: al provocărilor nocive din online. 

FOTO Captură video din clipul live de pe Tik Tok
FOTO Captură video din clipul live de pe Tik Tok

Comportamentul adolescentului, aspru criticat

Mulți utilizatori Reddit au reacționat după isprava tânărului de 16 ani și au criticat comportamentul teribilist.

,,Odata ce faci ceva ilegal si te filmezi, e clar ca iq ul este grav sub medie", a  scris cineva. 

Totodată, mulți spun că provocarea ar trebui aspru sancționată, după ce a apărut informația că proprietarii mașinilor și-ar fi retras plângerile, pentru că părinții au spus că vor suporta cheltuielile de reparații:

„Nu retrăgeam plângerea aia nici în 10 ani, înlocuiam eu parbrizul pe banii mei, numai să știu că ăla a fost sancționat pe bune.”

,Dosare penale. Să le ia și pagube"

Alticneva care a comentat vede lucrurile din altă perspectivă:

„După ce că pierzi timp fără mașină, cu mașina prin service, cu ploaie/ninsoare în mașină (dacă sparge complet), mai pierzi timp și prin instanțe pentru proces și apel.”

Influența social media

Printre o mulțime de comentarii cu caracter rasist sau extremist, cineva a ales o abordare mai empatică și a vorbit despre influența social media

„Cu toții avem ambiți să fim acceptați și admirați de către cei din jurul nostru. Social media ne-a manipulat să căutăm acceptare și admirație de la un public cât mai mare, să le atragem atenția cât mai rapid și cât mai ușor. Nu spun că astea nu se întâmplau înainte, ba chiar se întâmplau des și la fel de des ăștia o filmau pentru posteritate. Problema este că acum sunt la vedere și încurajate de un public mainstream.”

Ce sunt provocările online

„Provocările” sunt trenduri virale pe platforme precum TikTok, Instagram sau YouTube, în care utilizatorilor li se propune să realizeze anumite acțiuni pentru vizualizări, like‑uri și popularitate. Ele pot fi inofensive (cum ar fi dansurile pe melodii virale sau lip synk-ul pe sunete populare) sau periculoase (gesturi care îi pun în pericol fizic sau acte ilegale, ca în cazul de acum). 

De ce sunt tineri care spun ,,da" provocărilor periculoase

Motivele sunt multiple: 

  • Dorința de atenție și validare. Tinerii pot fi tentați să accepte provocări pentru a primi aprecieri și comentarii, chiar dacă este vorba despre ceva riscant.
  • Peer pressure (presiunea de grup): Comentariile și încurajările din timpul videoclipului (de exemplu, alți tineri care îl încurajau) pot intensifica decizia de a participa la provocare.
  • Lipsa conștientizării consecințelor: Adolescenții pot să nu realizeze pe deplin că actul va avea repercusiuni legale, financiare și sociale.

De ce trendurile periculoase pot deveni populare

Algoritmii platformelor promovează conținut care obține rapid vizualizări, distribuiti și reacții, indiferent dacă este pozitiv sau negativ.

În plus, creierul uman este adesea atras de lucrurile ,,neobișnuite", iar oamenii sunt în mod natural mai atenți la informațiile negative decât la cele neutre sau pozitive, spun antropologii. Fenomenul se numește “negativity bias” și are câteva explicații:

  • Emoții puternice: Evenimentele negative generează emoții mai intense decât cele neutre sau pozitive. Frica, furia sau șocul rămân mai mult timp în minte.
  • Procesare cognitivă mai intensă: Creierul meditează mai mult asupra lucrurilor rele ca să înțeleagă ce s-a întâmplat și să prevină repetarea lor.
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock
Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”
gandul.ro
image
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
mediafax.ro
image
Gino Iorgulescu, prima reacție publică după declarațiile făcute de fiul său, Mario: „Îmi exprim profunda dezamăgire”
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
gsp.ro
image
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Opt companii auto, amendate, după ce au făcut un pact prin care au menţinut salariile mici
observatornews.ro
image
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Care este diferența de preț pe factură dacă ridici temperatura în casă de la 19°C la 23°C în ianuarie 2026
playtech.ro
image
Bombă în Pro TV. Măruță e OUT după 18 ani. Prima reacție a prezentatorului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Rusia face un pas decisiv spre Iran. Dezvăluiri de la serviciile occidentale de informații
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
image
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV

OK! Magazine

image
Noua generație de frumuseți de la Palatul britanic. Prințesa Charlotte are o concurență serioasă din partea verișoarei sale

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?