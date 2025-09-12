Laureatul Premiului Nobel Wole Soyinka, despre experiența de coșmar trăită pe Aeroportul Otopeni: „Răpit, jefuit și abandonat”

Scriitorul nigerian Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a povestit calvarul prin care a trecut la București, după ce a fost victima unui taximetrist pe Aeroportul Otopeni.

Invitat de onoare la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unde urma să fie distins cu o stea pe Aleea Celebrităților, Soyinka a relatat că a fost „răpit și jefuit” în noaptea de 27 iunie 2025, imediat după aterizare.

Scriitorul, în vârstă de 90 de ani, a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă la ora 0.10. Echipa care trebuia să îl întâmpine nu l-a mai găsit, așa că a decis să ia un taxi oficial spre hotelul Novotel. Însă, în loc să ajungă la destinație, a fost dus într-un loc izolat.

„Am fost, în esență, răpit, jefuit și abandonat într-un loc necunoscut. Totul a fost ca o scenă desprinsă dintr-un film, ceva ireal”, a declarat Soyinka într-un interviu, potrivit publicației The Nigeria Lawye.

Potrivit mărturiei sale, șoferul l-a forțat să introducă codul PIN pe un POS mobil. „Am încercat să câștig timp, să introduc coduri greșite, sperând să apară cineva. Dar era pustiu, niciun semn de viață”, a povestit scriitorul.

„Există ceva ireal în ce mi s-a întâmplat”

Întreaga scenă a durat aproape 30 de minute. „Șoferul insista: «Introdu PIN-ul! Introdu PIN-ul!». Eu refuzam, încercam să trag de timp. În capul meu, treceau gânduri negre: unde mă aflu, dacă e un loc controlat de o bandă, dacă nu cumva urmează să fiu atacat”, a mărturisit laureatul Nobel.

În cele din urmă, Soyinka a fost abandonat, dar a reușit să ajungă în siguranță la hotel și a doua zi a continuat drumul spre Sibiu. „Chiar și acum, există ceva ireal în ce mi s-a întâmplat. Parcă nu pot să cred că am trăit așa ceva”, a spus el.

Poliția a intrat pe fir

Incidentul a avut loc în jurul orei 1.00. Polițiștii de la Serviciul Poliție Transporturi Aeroport Henri Coandă s-au autosesizat după ce au verificat imaginile camerelor de supraveghere.

Ancheta a scos la iveală că taximetristul i-ar fi cerut scriitorului aproape 400 de euro pentru o cursă care, în mod normal, ar fi costat în jur de 100 de lei. Mai mult, înainte de a pleca, autoturismul său nu pornea și a trebuit împins de alți șoferi din aeroport.

Șoferul, un bărbat de 43 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune, iar polițiștii continuă investigațiile.

„Nu e vorba doar de un om”

Pentru Soyinka, experiența trăită la București ridică probleme mai profunde. „Pentru mine nu e vorba doar de bani, deși nu îmi place să fiu furat. Problema e mai mare. E vorba de noțiunea de crimă și pedeapsă, de respectul față de individ și comunitate. Sunt indicii clare că nu e vorba doar de un om, ci de o rețea care acționează sub masca unor curse oficiale de taxi”, a subliniat scriitorul.

Cine este Wole Soyinka

Născut în 1934, Wole Soyinka este unul dintre cei mai importanți scriitori africani și universali. În 1986, a devenit primul african de culoare laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, distins pentru „opere vii, adesea sfâșietoare, cu o dicțiune poetică și evocatoare”. Dramaturg, poet, eseist și militant pentru drepturile omului, Soyinka este considerat o figură emblematică a culturii mondiale.

La 90 de ani, experiența sa traumatizantă de la București a provocat indignare în comunitatea literară internațională și a scos din nou la iveală problema taximetriștilor abuzivi de la Otopeni, care afectează imaginea României. „A fost o experiență ireală. Ceva ce nu voi uita niciodată”, a concluzionat scriitorul.