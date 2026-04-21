„Ursoaica de Bucovina” face istorie: pisica Kira Kiralina, din România, din nou campioană internațională la frumusețe felină

Kira Kiralina, pisica vedetă a Felisei Bucovina, continuă să impresioneze scena felină internațională, după un nou an de succese în competițiile de profil.

Potrivit lui Adrian Dragotă, președinte Felis România, exemplarul românesc a reușit să își confirme statutul de campioană mondială și în 2026, într-un parcurs considerat de neoprit.

După ce în 2025 a fost desemnată cea mai frumoasă pisică din lume, devenind Campioană Mondială FIFe, începutul anului 2026 a adus noi distincții importante.

„În februarie a fost aleasă cea mai frumoasă pisică din Europa, câștigând titlul de Central European Winner 2026 în Austria, iar weekendul trecut, în Danemarca, și-a reafirmat frumusețea la cel mai înalt nivel, devenind FIFe Scandinavian Winner 2026”, a declarat Adrian Dragotă, președinte Felis România.

Potrivit acestuia, titlul obținut în Scandinavia este unul dintre cele mai dificile din Europa, competiția fiind extrem de puternică: „798 de pisici înscrise, dintre care 212 doar în categoria ei”.

Regiunea scandinavă este recunoscută pentru tradiția sa îndelungată în creșterea și selecția felinelor.

„În spatele acestui trofeu stă o tradiție de peste 100 de ani a țărilor scandinave în creșterea și selecția felinelor, o zonă unde standardele sunt printre cele mai ridicate din lume”, a mai precizat Adrian Dragotă.

El susține că rezultatele obținute de Kira Kiralina confirmă nivelul la care a ajuns România în competițiile internaționale: „Reafirmarea frumuseții Kirei Kiralina într-un asemenea context competițional consolidează nivelul de excelență felină la care România a ajuns, prin pasiunea și munca crescătorilor săi, în doar două decenii”.

Supranumită „ursoaica de Bucovina”, Kira Kiralina este născută la Iași, iar iubitorii de animale o vor putea admira pe 17 mai, la Moldova Mall, într-un turneu de prezentare alături de alte pisici din România, câștigătoare în competiții internaționale. Superbul exemplar felin face parte din rasa British Shorthair.