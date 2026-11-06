 UniFEST 2026 începe în București și alte 14 centre universitare. Peste 120 de evenimente gratuite pentru studenți | adevarul.ro
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UniFEST 2026 începe în București și alte 14 centre universitare. Peste 120 de evenimente gratuite pentru studenți

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Uniunea Studenților din România (UNI) organizează, în perioada 6–16 noiembrie, cea de-a XXV-a ediție a Festivalului UniFEST. Pe parcursul celor 11 zile, studenții din 15 centre universitare vor putea participa gratuit la peste 120 de activități educaționale, culturale, sportive și de divertisment.

Student tanar slujba birou FOTO Shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Evenimentele sunt organizate de organizațiile studențești membre UNI, iar ediția din acest an se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii. Festivalul a început în 2001, sub motto-ul „Distracție gratis, NU degeaba!”, pe care îl păstrează și astăzi.

„Programul din acest an este organizat pe patru direcții:

EDU-VERSE reunește conferințe, traininguri și activități de dezvoltare personală și profesională. Tot aici intră UNIJobs, târgul de joburi al UNI, care are loc pe 13 și 14 noiembrie la deGalben Hub Cultural, în București, și pune studenții în legătură directă cu angajatorii.

CULT-VERSE cuprinde spectacole de teatru, proiecții de film, operă și alte evenimente culturale.

SPORT-VERSE include competiții și activități de fotbal, baschet, volei, cros și autoapărare.

FUN-VERSE aduce concerte, petreceri, stand-up comedy și seri de karaoke. Cel mai mare eveniment din această direcție este Mega Concertul UniFEST, pe 15 noiembrie, la Berăria H din București, unde sunt așteptați mii de studenți. Intrarea este gratuită în baza legitimației de student”, transmit organizatorii.

Centrele universitare participante sunt: București, Constanța, Târgoviște, Oradea, Timișoara, Arad, Craiova, Târgu-Jiu, Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Sibiu, Târgu-Mureș, Brașov, Iași și Suceava.

Președintele UNI, Laurențiu-Gabriel Dincă, spune că UniFEST le oferă studenților acces gratuit la activități culturale, sportive și profesionale, dar și oportunități de socializare și dezvoltare.

„Îi încurajez pe colegi să participe și, mai mult, să se implice în organizațiile studențești din universitățile lor. Acolo se învață lucrul în echipă și responsabilitatea, iar acolo se nasc proiecte ca UniFEST”, a declarat Laurențiu-Gabriel Dincă.

La rândul său, Giulia Boliac, Project Manager al Festivalului UniFEST, a subliniat importanța celor 25 de ediții și rolul organizațiilor studențești în dezvoltarea unui proiect național care le oferă tinerilor acces la noi oportunități.

„Nu vorbim doar despre un festival, ci despre un proiect național susținut de implicarea organizațiilor studențești și de dorința de a oferi tinerilor acces la oportunități pe care, de multe ori, nu le au la dispoziție în mod obișnuit. Faptul că UniFEST ajunge la cea de-a XXV-a ediție ne confirmă importanța continuității acestui proiect și responsabilitatea de a-l duce mai departe”, a declarat Giulia Boliac.

Despre Uniunea Studenților din România

Uniunea Studenților din România (UNI) este federația studențească națională care, de 25 de ani, reprezintă, promovează și apără drepturile și interesele studenților în raport cu Ministerul Educației și Cercetării, Guvernul României, Parlamentul și celelalte instituții publice.

UNI reunește peste 100 de organizații studențești din 18 centre universitare, iar activitatea sa are impact direct asupra a peste 500.000 de studenți. Prin proiectele sale, federația creează contexte de implicare și dezvoltare pentru tineri și susține participarea studenților la procesul decizional.

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