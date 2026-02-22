Video Cum a ajuns să fie România recomandarea surpriză pentru pensionarii din Occident. „Dacă vrei libertate ieftină și fără arme, mută-te în zonele rurale”

Un vlogger cunoscut în comunitatea expaților susține că România este cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană pentru pensionarii străini. Afirmațiile sale au devenit virale, dar au stârnit reacții puternice din partea românilor.

„Dacă vrei libertate ieftină și fără arme, mută-te în România, în zonele rurale”, e doar una din motivațiile care ar trebui să-i convingă pe pensionarii americani să se mute definitiv în România. Un vlogger cunoscut ca și consilier în comunitatea expaților le prezintă occidentalilor avantajele vieții în țări subestimate, dar care ar putea în realitate să le asigure condiții mai bune și avantaje pe care la ei acasă nu le pot avea. România este recomandată de acesta, într-un clip devenit viral pe You Tube.

În introducere, el spune că România este cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană în care poate trăi un pensionar străin. „Este, de asemenea, una dintre cele mai sigure țări din lume și, recent, a fost clasată pe locul 15 la nivel mondial pentru profesioniștii care lucrează remote”, spune vloggerul.

El amintește și că în ultimii 30 de ani economia s-a redresat și s-a dus personal în România. „Economia sa s-a îmbunătățit atât de mult în ultimii 30 de ani, încât a fost supranumită unul dintre „tigrii Europei”. Am fost personal acolo și am vorbit cu localnici despre experiențele lor reale de viață. În acest document îți voi arăta, folosind date, fapte concrete, statistici și opinii ale localnicilor, de ce România ar putea fi cea mai bună țară pentru tine”, adaugă el.

Totuși, avertizează el, nu totul este doar flori, vin și sarmale. Mai departe, el prezintă și părțile mai puțin bune ale țării și spune că „până la final vei descoperi trei orașe în care poți trăi bine cheltuind, într-un an întreg, cât ai cheltui în doar trei luni în Statele Unite.”

Avantaje și dezavantaje

Avantajele vieții și pensionării în România ar fi, din perspectiva sa următoarele:

„În 1995, România era una dintre cele mai sărace țări din Europa, cu un venit pe cap de locuitor de aproximativ 1.650 de dolari pe an, mai mic decât în Serbia sau Bulgaria. Mai puțin de 30 de ani mai târziu, în 2022, acest venit a crescut de aproape zece ori, ajungând la aproximativ 16.000 de dolari pe an. Nu doar venitul s-a îmbunătățit. Mortalitatea a scăzut semnificativ, ajungând la niveluri similare cu cele din Statele Unite. Șomajul este relativ scăzut, iar calitatea vieții este mult mai bună”, susține vloggerul.

România are unele dintre cele mai rapide viteze de internet din lume, datorită reformelor care au stimulat concurența între furnizori, amintește el.

„Sănătatea privată este de calitate și accesibilă. Mii de străini vin anual pentru tratamente medicale, în special stomatologie, chirurgie plastică și proceduri ortopedice. Bariera lingvistică este redusă, mai ales în orașele mari, unde foarte mulți oameni vorbesc engleză. Limba română este relativ ușor de învățat, fiind o limbă romanică. Cultura românească este deschisă și familiară pentru occidentali. Familia, mesele împreună și relațiile sociale sunt foarte importante”, precizează expertul.

România e blândă cu taxarea expaților

România are tratate de evitare a dublei impuneri cu multe țări, ceea ce face sistemul fiscal avantajos pentru străini, punctează el:

„Costul vieții este foarte scăzut comparativ cu Statele Unite, atât în ceea ce privește alimentele, serviciile, cât și locuințele.”

Există însă și o mulțime de dezavantaje ale României, prezentate succint.

„Infrastructura de transport este slab dezvoltată, în special între orașele mici. Birocrația poate fi frustrantă, mai ales pentru străinii din afara Uniunii Europene. Bucureștiul este cel mai scump și aglomerat oraș din țară și nu este ideal pentru pensionare.”

Dacă Bucureștiul, Clujul, Iași și Timișoara nu sunt orașe recomandate, el vine cu alte sugestii.

„Arad este un oraș liniștit, bine conectat cu Europa Centrală, cu un cost al vieții mai scăzut decât în București. Sibiu este un oraș transilvănean calm, cu un centru istoric bine conservat și o calitate bună a vieții. Brașov este considerat de mulți cel mai bun oraș pentru a trăi sau a te pensiona în România, datorită combinației dintre natură, istorie și costuri accesibile”, încheie expatul.

Ce spun internauții

Câteva sute de internauți au comentat la acest clip și au încercat să completeze, să confirme sau să contrazică afirmațiile acestuia.

„Dacă vrei libertate ieftină și fără arme, mută-te în România, în zonele rurale”, a scris cineva. „Aradul e un oraș bun”, l-a completat un internaut.

„Este un loc bun pentru a începe o mică afacere?”, a întrebat altul.

„Sau poți cumpăra un teren, să construiești o casă și să devii fermier, bucurându-te de priveliști și de aerul curat”, a punctat cineva.

„Sunt din Brașov și locuiesc în Seattle de 20 de ani. Acest raport este bine realizat, cu multe informații utile. Este foarte greu pentru localnici, deoarece majoritatea sunt plătiți cu salariul minim. Birocrația este foarte grea și lentă. Sper să mă întorc la vârsta pensionării, dar îmi va fi foarte greu să mă adaptez din nou la acel nivel de corupție și birocrație”, a adăugat altcineva.

„Tipul ăsta exagerează mereu cu informațiile. România NU e mai ieftină decât Bulgaria și nici decât alte țări din estul Europei”, a punctat altul.

Opinii și opinii

Un alt internaut a afirmat că România nu este în niciun caz mai ieftină decât alte state din regiune, ba chiar la unele capitole și cu Statele Unite ale Americii și a remarcat că inclusiv cafenelele din marile orașe ale României sunt mai scumpe ca în alte părți, în timp ce costul unei mese în resturant e dublu față de alte state:

„Am dublă cetățenie, româna și americană. Vizitez România anual și am observat că prețurile au crescut mult, atât de mult încât unele suplimente pe care le cumpăram în România sunt mai ieftine decât în SUA, de exemplu, de pe Amazon. Prețul mesei la restaurante este aproape dublu. Cafeaua din cafenele este aproape la fel de scumpă ca și cum ai cumpăra cafea de la Starbucks. Am comparat prețurile îngrijirilor chiropractice din București și sunt peste 50 USD/vizită, așa că e mai bine să primesc îngrijiri în SUA. Da, chiria este tot mai mică, cumpărarea de alimente de la piețele de produse agricole este mai ieftină, dar, în general, supermarketurile încep să devină scumpe. În ultimii 10 ani, a trebuit să compar prețurile și să iau decizii atente cu privire la ce fac sau cumpăr în România. Vorbesc despre București. Când am călătorit în stațiunea montană Sinaia sau pe coasta Mării Negre, a trebuit să caut mult pentru a obține o ofertă bună. Atât de mult încât într-un an a fost mai ieftin să merg pe coasta din Bulgaria decât în România.”

„Locuiesc în România cu normă întreagă de 44 de ani și plănuiesc să mă mut definitiv în Spania vara asta... nu știu, frate, de unde ai luat prețurile... dar ești departe de adevăr... așa că, băieți, așteptați-vă la prețuri ca cele de pe listă de 2 ori mai sus”, a scris altul.

„Cel mai ieftin? România este ca și cum ar fi cea mai scumpă din Europa de Est!”, l-a completat altcineva.

„România nu e ieftină și nici limba română nu e ușor de învățat, frate”, a scris altul. „Arată ca Hong Kong-ul est-european”, a fost altă opinie.

Ce vor să știe pensionarii americani despre România

„Continui să compari prețurile din România cu cele din SUA. Dar românii nu au salarii ca americanii. Majoritatea au bugete mici, iar pensionarii au pensii atât de mici. Deci, pentru ei, costul vieții este ridicat și nu își permit multe lucruri în România. Videoclipul tău este frumos și distractiv. Sunt român și locuiesc în SUA. Îmi plac atât de mult ambele țări! Dumnezeu să te binecuvânteze!”, a fost alt mesaj.

„Pe hârtie sună grozav, în viața reală ai nevoie de vreo 1.500-2.000/persoană = euro doar ca să trăiești decent”, a observat altcineva.

„E o țară în care bătrânii și bolnavii sunt tratați ca animalele. Nu te sfătuiesc, sunt oameni în vârstă care au murit ca niște câini în adăposturi”, a fost altă părere.

Alții au venit cu întrebări pentru a lua o decizie. „Cum e golful în România?”, a scris cineva.

„Ar trebui să incluzi și achiziționarea unei case. Mulți americani își vor vinde casa și vor dori să cumpere în România. De asemenea, este Marea Neagră vreun loc de recreere? Am găsit videoclipul tău util și am adăugat România pe lista mea”, a scris altul.