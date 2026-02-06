Venit pentru prima dată la București, un vlogger olandez cunoscut pentru explorările sale în zone considerate „problematice” a decis să ajungă și în Ferentari, unul dintre cele mai stigmatizate cartiere ale Capitalei. Nu în căutare de senzațional, spune el, ci pentru a verifica personal dacă imaginea de „zonă extrem de periculoasă”, răspândită pe internet, mai corespunde realității de astăzi.

Tom van den Heuvel, vloggerul olandez care documentează de ani buni astfel de locuri, a aflat rapid ce reputație are Ferentariul. „Ferentari. E o zonă bună? Nu? O să văd”, spune el chiar la începutul filmării. Mai mulți oameni l-au avertizat să nu meargă acolo, iar un taximetrist i-a spus fără ocolișuri: „Dacă văd că filmezi și că nu ești de-al locului, ai 100% șanse să fii jefuit”. Un alt șofer i-a arătat o stradă despre care a spus că este „cea mai periculoasă din Ferentari”. Cu toate aceste avertismente, vloggerul a coborât din mașină și a pornit pe jos prin cartier.

Primele impresii: „E creepy”

Primele imagini surprinse nu sunt deloc prietenoase: blocuri vechi, graffiti, gunoaie și o liniște care îl face să se simtă inconfortabil. „E creepy, nu-i așa?”, spune el, recunoscând că se simte „ciudat” și că mulți localnici evită camera sau refuză să vorbească.

„Mi s-a spus să iau securitate cu mine, dar n-am făcut-o”, adaugă el, explicând că a ales să intre singur în cartier, fără pază.

Localnicii spun că reputația este exagerată

Pe măsură ce înaintează, încearcă să vorbească cu oamenii din zonă. Mulți nu cunosc limba engleză sau nu vor să apară în filmare, însă cei care acceptă transmit același mesaj. „E exagerat. Lumea doar vorbește”, îi spune un bărbat, referindu-se la faima cartierului. Vloggerul remarcă imediat că „realitatea e puțin diferită față de ce citești pe internet”.

Discuția care îi schimbă cel mai mult perspectiva are loc cu o femeie care vorbește engleză. Aceasta explică de unde vine imaginea negativă a Ferentariului: „Acum 40 de ani era periculos. Era nebunie. Acum e mai mult liniște”. Ea îl asigură că „dacă îți vezi de treaba ta, nu te deranjează nimeni” și mai precizează că „prețurile la case sunt mai mici din cauza reputației, nu pentru că ar fi periculos”.

După zeci de minute petrecute în cartier, vloggerul constată ceva ce l-a surprins chiar și pe el: „Nimeni nu mi-a spus să opresc filmarea. Nimeni nu m-a amenințat”. Deși nu ignoră sărăcia și problemele vizibile, spune că experiența trăită nu seamănă cu poveștile alarmiste pe care le citise înainte.

„Cel mai rău lucru din Ferentari e că oamenii nu vorbesc engleză”

Ajuns din nou în alte zone ale Bucureștiului, Tom van den Heuvel trage o concluzie mai amplă, bazată pe discuțiile purtate cu oameni din mai multe cartiere. „Cel mai mare lucru pe care îl aud peste tot în București nu e despre siguranță. E despre corupție”, spune el.

În comentariile de sub clip, internauții merg chiar mai departe. Unul dintre cele mai apreciate mesaje afirmă că „cel mai periculos loc din România e mai sigur decât Berlinul”, în timp ce altcineva glumește: „Cel mai rău lucru din Ferentari e că oamenii nu vorbesc engleză”.

La finalul filmării, vloggerul rezumă experiența sa în București într-o concluzie simplă: „Nu poți crede tot ce vezi pe internet. Trebuie să vezi singur și să-ți faci propria părere”.