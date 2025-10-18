„De luni, mă întorc”. Primarul din Sinaia își reia atribuțiile, deși e cercetat că a luat bani de la patronul Nordis

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, revine la conducerea Primăriei după luni de interdicție și chiar o perioadă de arest preventiv, într-un dosar de corupție care îl vizează pentru luare de mită, trafic de influență și abuz în serviciu.

Printr-un mesaj postat pe contul său de Facebook sâmbătă, 18 octombrie, primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, anunță că își reia atribuțiile după luni de interdicție de exercitare a funcției, perioadă în care a fost vizat într-un dosar complex de corupție și a stat chiar și în arest preventiv.

„Dragi prieteni ,

De luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeași energie, același respect pentru oameni și aceeași dorință de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia.

Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna și distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetență.

Adevărul e simplu, orașul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunității sau au doar interese personale”, a anunţat sâmbătă Vlad Oprea.

Edilul le-a mulțumit susținătorilor săi pentru sprijinul acordat în această perioadă și a subliniat că proiectele începute pentru orașul Sinaia nu pot fi puse pe pauză.

„Mulțumesc tuturor celor care au rămas aproape, care au înțeles că binele orașului Sinaia nu poate fi pus pe pauză.

De luni, ne întoarcem la treabă cu seriozitate, transparență și încredere!

Binele învinge!”, şi-a încheiat el mesajul.

Implicat într-un dosar de corupţie şi trafic de influenţă

Aşa cum „Adevărul” a mai scris, în luna ianuarie 2025, Vlad Oprea a fost plasat sub control judiciar şi ulterior în arest preventiv într-un dosar DNA în care este cercetat pentru multiple fapte grave: luare de mită în formă continuată, trafic de influență, abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite, spălare de bani, fals în declarații de avere, executarea de lucrări de construcție ilegale și folosirea influenței în scop personal sau politic.

Printre acuzaţiile care i se aduc este inclusiv aceea că ar fi luat o mită în valoare de 238.000 de euro de la patronul companiei Nordis, în schimbul promisiunii că îi va elibera un plan urbanistic zonal pe care acesta şi-l dorea.

În acest context, i s-a interzis să contacteze martori din proces şi să-şi mai exercite atribuţiile de primar. Cu toate acestea, el a încălcat condițiile controlului judiciar, întâlnindu-se, înmartie, în secret cu viceprimarul orașului în martie, într-o cameră tehnică a unui hotel din Sinaia. Ca urmare, în iunie, lui Vlad Oprea i-a fost prelungit arestul preventiv pentru 30 de zile.

Acum, însă, el anunţă public, pe reţelele de socializare, că de luni îşi reia activitatea de la Primăria Sinaia, subliniind că dorește să continue proiectele cu „energie, respect și implicare pentru comunitate”.