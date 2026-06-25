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Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

Un pod istoric, vechi de 130 de ani, se redeschide doar pentru pietoni, după doi ani de întârziere a lucrărilor. De ce circulația rutieră nu mai este permisă

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Podul istoric din Lipova, județul Arad, închis traficului rutier de 23 de ani, urmează să fie redeschis circulației pietonale, înainte de 15 august, în regim de șantier, până la finalizarea completă a lucrărilor de reabilitare.

Podul metalic istoric din orașul Lipova Foto: FB
Podul metalic istoric din orașul Lipova Foto: FB

Construit în 1896, podul metalic are 144 de metri lungime și este unul dintre reperele istorice ale orașului. Acesta nu va mai fi redeschis pentru mașini, ci va rămâne destinat circulației pietonale. Traficul rutier pe pod a fost oprit în urmă cu 23 de ani, din cauza degradării construcției. Reabilitarea podului a început în 2023 și trebuia finalizată în aprilie 2024. Lucrările au fost însă întârziate după ce proiectul inițial a trebuit modificat. 

Autoritățile locale au decis schimbarea metodei de execuție a căii de rulare, renunțându-se la turnarea betonului monolit în favoarea unor elemente prefabricate, pentru a elimina riscurile de poluare a râului Mureș.

Primarul orașului Lipova, Florin Pera, a precizat că etapa principală a lucrărilor este aproape finalizată, urmând turnarea stratului final de beton și montarea bordurilor, după care vor fi realizate și lucrările de iluminat arhitectural, relatează Agerpres.

„Deşi vom deschide podul în regim de şantier, oamenii vor putea circula fără probleme. Ne dorim ca la această importantă sărbătoare să poată avea acces mai uşor către Mănăstirea Maria Radna şi spre gară, fără a mai face ocol pe podul rutier”, a declarat edilul.

Proiectul, finanțat de Guvern cu aproximativ 13 milioane de lei și contractat pentru 10,5 milioane de lei, prevede transformarea podului într-o structură exclusiv pietonală, traficul rutier fiind interzis definitiv din cauza degradărilor acumulate în timp.

Autoritățile locale susțin că redeschiderea parțială va facilita accesul către Mănăstirea Maria Radna și gara orașului, reducând ocolurile de aproximativ 500 de metri pe care le fac în prezent localnicii și pelerinii.

După finalizarea completă a lucrărilor, podul istoric este așteptat să devină și un punct de atracție turistică pentru oraș.

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