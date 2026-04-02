Ilie Bolojan a vorbit, joi, 2 aprilie, la Europa FM despre faptul că creșterea prețurilor la carburanți și efectele acesteia asupra bugetului și cetățenilor.

Întrebat dacă Guvernul este marele câștigător al acestor creșteri de prețuri, Ilie Bolojan a explicat care sunt efectele reale asupra statului și populației, subliniind că atât cetățenii, cât și administrația de la București resimt presiunea crize

„Guvernul nu este cel marele câștigător. Și cetățenii, și Guvernul sunt pierzători, dacă pot să spun, ai acestei crize generate de războiul din Iran, de creșterea prețurilor la energie. De ce? Pentru că e adevărat că aparent încasez Taxa pe Valoarea Adăugată mai mult, pentru că nu se mai vinde motorina cu 8 lei, ci se vinde cu 10 lei, de exemplu, și cel puțin pentru motorina care se vinde la persoanele fizice, la benzinării, care nu mai introduc bonurile într-un circuit de decontare a TVA-ului, e într-adevăr o încasare suplimentară”, a spus premierul.

Premierul a continuat explicând măsurile pe care Guvernul le-a luat pentru a reduce impactul asupra transportatorilor și agricultorilor, evidențiind costurile suportate de stat pentru a sprijini aceste categorii.

„Dar vă rog să vă gândiți că până acum am prelungit scheme de sprijin cu sume mai mari, în care achităm o treime din acciză pentru transportatori. Practic, agricultorii noștri sunt scutiți de plata accizei, ceea ce cumulat înseamnă 1 miliard de lei, sume care sunt puse de la bugetul de stat. De asemenea, astăzi, după consultarea firmelor din domeniu, având două ipoteze de lucru, am luat decizia ca mâine să promovăm printr-o ședință de Guvern o reducere de săptămâna viitoare a accizei cu 30 de bani, care reprezintă aproximativ 11% din valoarea accizei”, a spus Ilie Bolojan.

Referitor la valoarea exactă a reducerii accizei, premierul a explicat de ce Guvernul nu a putut să adopte o scădere mai mare, de 50 de bani, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, oferind detalii despre contextul economic și constrângerile bugetare.

„Uneori ai vrea să faci anumite lucruri, dar trebuie să vezi ceea ce poți face sau ceea ce îți permiți să faci. Și în situația în care avem deficitele pe care le avem astăzi, ceea ce își poate permite România este să vină cu această propunere. Pe lângă prima măsură de plafonare a adaosurilor comerciale la nivelul mediu de anul trecut, care a generat o primă reducere de prețuri de aproximativ 30 de bani, vine și această reducere generală pentru toate companiile, care se va aplica de săptămâna viitoare. Varianta a doua, de reducere voluntară în care și statul să contribuie cu o sumă și firmele să contribuie cu aceeași sumă, nu a fost susținută de firme. Nu pentru că n-ar fi dorit, ci pentru că pur și simplu sunt niște condiții în piață. Aici nu faci ce vrei, ci faci ceea ce este posibil”, a spus Bolojan.

În contextul riscurilor pentru aprovizionarea cu combustibili, premierul a fost întrebat dacă România ar putea ajunge la penurie dacă războiul din Iran va continua. Bolojan a oferit un răspuns detaliat, explicând mecanismele pieței internaționale și impactul asupra pieței interne.

„Toate țările din Europa și din lume au fost impactate de blocarea tranzitului țițeiului prin Strâmtoarea Ormuz. Chiar dacă România nu se aprovizionează într-o pondere mare din această strâmtoare, efectele au fost peste tot. Cât timp piața românească va fi una competitivă, adică cumpără la prețurile de pe piețele internaționale, nu ar trebui să avem penurie. În momentul în care vii cu anumite limitări care nu le mai permit firmelor să cumpere la prețul din piața globală și să vândă cu profit sau nu cu pierderi foarte mari în piața românească, atunci apare riscul de penurie. Nu avem nevoie de așa ceva. Nu se pune în momentul de față problema unei penurii, dar este important ca prin toate măsurile pe care le luăm să ținem prețurile cât mai jos posibil. Atât cât este posibil, subliniez, nu cât ne-am dori noi, dar în același timp să nu avem efecte colaterale care să destabilizeze piața”, a spus premierul.

În aceeași intervenție, Ilie Bolojan a abordat și situația vaccinurilor Pfizer, explicând problema financiară pe care România o are în urma contractelor și modul în care se vor căuta soluții.

„Sentința este executorie, trebuie să plătim Pfizer o sumă importantă, de aproape 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice. Trebuie să luăm rapid legătura cu Pfizer, să blocăm plata dobânzilor și să găsim soluții pentru eșalonarea plățâii. Ne vom consulta cu avocații, e o situație similară în Polonia. Așa se întâmplă când, fiind în guvernare, se iau decizii greșite, negândite, care se întorc împotriva noastră. Cine e vinovat? Am rugat Ministerul Finanțelor, care a lucrat în apărarea României, și Ministerul Sănătății, să facă o cronologie exactă pentru public. Am comandat prea multe doze față de cât aveam nevoie, înțeleg că peste 100 de milioane de doze nu le-a vândut cât încă se mai putea, nu am renegociat cu compania, ca alte țări, și nu am evoluat nici în acești ani. E un cumul de responsabilități. Decizia principală s-a luat în mandatul guvernului Cîțu, asta e realitatea. Rafila nu trebuia să negocieze cu Pfizer, cum au făcut alte țări? Cred că de la data respectivă au fost oportunități ratate de redeschidere a lucrurilor”, a spus Ilie Bolojan.