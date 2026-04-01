Putin blochează ambițiile europene ale Armeniei: „Aderarea la UE este imposibilă prin definiţie”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că o eventuală aderare a Armeniei la Uniunea Europeană nu poate avea loc, subliniind că acest lucru este incompatibil cu statutul actual al țării în Uniunea Economică Eurasiatică.

În cadrul unei întâlniri la Kremlin cu premierul armean Nikol Pașinian, liderul de la Moscova a explicat că Armenia nu poate face parte simultan din două sisteme economice diferite.

„Aderarea la o uniune vamală atât cu Uniunea Europeană cât şi cu Uniunea Economică Eurasiatică este imposibilă (...) prin definiţie”, a declarat Vladimir Putin, potrivit Agerpres. Acesta a adăugat că „înţelegem că fiecare ţară încearcă să obţină maximum de foloase din cooperarea cu terţe ţări, dar aceasta trebuie să fie clară, corectă şi convenită din start”.

Relațiile dintre Erevan și Moscova, tot mai tensionate

Armenia este membră a Uniunii Economice Eurasiatice din 2015, organizație dominată de Rusia. Cu toate acestea, în ultimii doi ani, relațiile dintre Erevan și Moscova s-au răcit vizibil.

Autoritățile armene au criticat în repetate rânduri sprijinul considerat insuficient oferit de Rusia în conflictul cu Azerbaidjanul, în special în timpul confruntărilor din Nagorno-Karabah din 2020 și 2023.

În acest context, parlamentul armean a adoptat anul trecut o lege care permite începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, semnalând o posibilă reorientare strategică a țării.

Mesaj politic înainte de alegeri

În discuția cu Nikol Pașinian, Vladimir Putin și-a exprimat speranța ca alegerile parlamentare programate în Armenia în luna iunie să permită participarea tuturor forțelor politice, inclusiv a celor considerate „pro-ruse”.

Declarațiile liderului de la Kremlin vin într-un moment sensibil pentru Armenia, aflată între influența tradițională a Moscovei și aspirațiile tot mai clare de apropiere de Uniunea Europeană.