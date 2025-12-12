Scenariu since-fiction dezvoltat de Europol pentru viitorul Europei. Revolte, roboți pe străzi, drone teroriste și AI folosit abuziv

Europa s-ar putea confrunta, până în 2035, cu provocări complexe legate de roboți și inteligență artificială, de la tensiuni sociale și atacuri cibernetice până la schimbări radicale în aplicarea legii, avertizează un raport Europol.

Siguranța Europei, amenințată de AI

Mulțimi furioase de șomeri care protestează împotriva roboților care le-au luat locurile de muncă, drone utilizate de teroriști pentru atacuri asupra infrastructurii esențiale, haos în trafic creat de mașini autonome fără șofer, polițiști echipați cu arme antidrone și grenade nano-net... Toate acestea nu sunt scene dintr-un film SF, ci scenarii anticipate de Europol pentru următorii 10 ani într-o Europă distopică.

Raportul de 48 de pagini al agenției de poliție a Uniunii Europene detaliază modul în care forțele de ordine vor trebui să abordeze roboții și sistemele fără pilot - de la drone, sateliți și bărci telecomandate - într-o viziune complexă a viitorului. Documentul Europol descrie o Europă în care roboții devin „o prezență obișnuită în viața de zi cu zi, livrând colete, curățând spațiile publice și asistând la activități cotidiene”, într-un context social instabil, notează Thelegraph.

Tensiuni sociale și riscuri pentru cetățeni

Unul dintre scenariile anticipate de raportul Europol este acela că „lucrătorii disponibilizați” din zone defavorizate ar putea protesta în stradă, lovind roboții și amplificând tensiunile sociale, în timp ce defecțiunile minore, cum ar fi administrarea greșită a unui medicament de către un robot de îngrijire, de exemplu, ar putea degenera în scandaluri naționale”.

Vulnerabilități cibernetice și terorism

Una dintre cele mai îngrijorătoare previziuni vizează piratarea roboților sociali programați să îngrijească adulți și copii vulnerabili de persoane rău intenționate, care ar putea folosi aceste dispozitive pentru colectarea de informații.

„Capacitățile empatice ale roboților sociali ar putea fi, în viitor, abuzate de infractori și teroriști pentru o serie de activități rău intenționate”, se arată în raport.

Europol avertizează, de asemenea, că teroriștii ar putea utiliza drone autonome sau quadcopters alimentați cu inteligență artificială pentru atacuri asupra rețelelor de electricitate și apă din orașe sau pentru eliberarea deținuților.

În contextul în care experții subliniază că grupările criminale, inclusiv carteluri și organizații teroriste, învață deja să folosească drone ieftine și ușor accesibile pentru atacuri și transporturi ilegale de droguri, autoritățile din Marea Britanie, Belgia, China și Australia utilizează arme anti-drone care trasează plase sau lasere pentru a neutraliza aceste dispozitive.

Incidente reale care exemplifică riscurile

Raportul citează câteva incidente care reflectă vulnerabilitatea sistemelor robotice:

* În iulie 2022, un robot care juca șah a rupt degetul unui copil de șapte ani în timpul unui turneu.

* În urmă cu câteva luni, poliția californiană a oprit o mașină care efectuase o virare ilegală, descoperind că vehiculul nu avea șofer.

* Autoritățile columbiene au interceptat un submarin autonom pilotat prin satelit, care transporta cantități mari de droguri către Europa.

Raportul subliniază că utilizarea dronelor și roboților de către infractori pentru transporturi ilegale, monitorizarea laboratoarelor de droguri și atacuri asupra poliției sau grupărilor rivale este în creștere, iar serviciile de acest tip sunt promovate online către liderii de bande.

Colaborarea dintre oameni și roboți în poliție

Pe de altă parte, raportul Europol arată că, pe termen lung, colaborarea între ofițeri și roboți va deveni esențială şi că roboții ar putea prelua sarcini periculoase sau repetitive, precum patrularea, gestionarea traficului sau operațiuni de urgență, în timp ce ofițerii umani se vor concentra pe decizii strategice și interacțiuni complexe.

Cu toate acestea, Europol atrage atenția asupra dificultății de a controla roboții confiscaţi în anchete sau folosiți ca probe, precum și a complexității „interogării unui robot” pentru a stabili dacă un incident a fost intenționat sau accidental.

Perspective asupra viitorului

De partea cealaltă, specialiştii din domeniul inteligenţei artificiale afirmă că astfel de scenarii sunt exagerate şi imposibile pentru următorii 10 ani. De pildă, Denis Niezgoda, director comercial la Locus Robotics, consideră scenariile distopice precum un Robocop real ca fiind nerealiste până în 2035, susţinând că obstacolele nu sunt doar tehnice, ci și legislative.

„Există nu numai bariere tehnice, ci și bariere legislative care împiedică realizarea unor scenarii atât de extreme până în 2035. (...) Nu văd Robocop traversând străzile noastre și asigurând ordinea publică, pur și simplu nu cred că roboții vor elimina munca”, a declarat el într-un interviu.

„Dar realitatea este că nu avem suficienți oameni pentru a face acest lucru, a) deoarece majoritatea țărilor europene au o populație îmbătrânită, există mai puțină forță de muncă disponibilă, b) în același timp, oamenii nu vor să facă acest lucru, nu este un mediu foarte plăcut și căutăm să automatizăm acest lucru.

Concluzia Europol

Un purtător de cuvânt al Europol a subliniat că raportul nu își propune să prezică viitorul, ci să anticipeze „scenarii viitoare plauzibile, care să permită luarea unor decizii mai informate astăzi” şi de aceea agenția recomandă ca forțele de ordine și guvernele să se pregătească pentru riscurile asociate creșterii automatizării și prezenței roboților și AI în societate.