MAI a convocat comandamentul de iarnă: autoritățile intervin pentru a limita efectele vremii

Instituțiile guvernamentale acționează pentru remedierea efectelor cauzate de situația meteorologică. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) organizează luni, 5 ianuarie, comandamentul de iarnă, începând cu ora 14.00, cu participarea vicepremierului Marian Neacşu.

„Instituțiile guvernamentale acționează pentru reducerea efectelor cauzate de situația meteorologică și țin legătura îndeaproape cu autoritățile locale din comunitățile în care este nevoie de intervenții pentru remedierea avariilor produse de ninsoare și viscol.

În perioada 22 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Ministerul Transporturilor, prin instituțiile din subordine, a efectuat acțiuni de deszăpezire efectuate cu 2915 utilaje de către Direcțiile Regionale de Drumuri Publice din București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța și Buzău.

Sunt asigurate cantități suficiente de sare necesare deszăpezirii și pentru perioada următoare, iar autoritățile rămân în alertă pentru a acționa în toate zonele în care este nevoie de intervenții”, transmite Guvernul României într-un comunicat.

De asemenea, efectivele MAI rămân în teren și acționează permanent pentru gestionarea situațiilor de urgență.

„Ca urmare a condițiilor meteorologice au fost desfășurate intervenții în 40 de localități din 13 de județe pentru îndepărtarea copacilor căzuți, degajarea elementelor de construcție și remedierea efectelor vântului puternic și ale ninsorilor”, mai precizează Guvernul.

La rândul său, Ministerul Energiei, prin instituțiile și operatorii de distribuție, au intervenit pentru remedierea avariilor la nivelul instalațiilor electrice.

„Situația va fi în continuare monitorizată și se va interveni rapid acolo unde va fi nevoie pentru reconectarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil”, adaugă Guvernul.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin instituțiile pe care le coordonează, a emis avertizări hidro-meteorologice și a pus la dispoziția cetățenilor și autorităților informații utile pentru gestionarea eficientă a situației.

Instituțiile guvernamentale vor rămâne în contact permanent cu autoritățile locale pentru a oferi sprijin în toate comunitățile afectate de ninsoare și viscol.