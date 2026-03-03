4 martie: Are loc cutremurul devastator din 1977, în urma căruia peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața

În ziua de 4 martie 1977 are loc cel mai puternic cutremur în România, cu o magnitudine de 7,2 pe scara Richter. Peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața în urma seismului. La 4 martie 1882 s-a născut marele diplomat Nicolae Titulescu.

1678: S-a născut compozitorul italian Antonio Vivaldi

Născut pe 4 martie 1678, în Veneția, Antonio Lucio Vivaldi a fost un compozitor italian, violonist virtuos și impresar de muzică barocă.

Vivaldi a debutat în muzica vocală în 1713 și în operă cu „Ottone in villa” în același an. A lucrat ca director de muzică la Mantua între 1718 și 1720, dar a preferat să fie compozitor independent, pentru flexibilitate și oportunități antreprenoriale, potrivit Britannica.

Anii 1720 au reprezentat apogeul carierei sale, perioadă în care a compus numeroase concerte și opere și a vândut manuscrise pentru a obține profit. Contralto Anna Girò a devenit prima donna a operelor sale, existând zvonuri că ar fi fost amanta lui.

În anii 1730, succesul lui Vivaldi a început să scadă, iar activitatea sa ca impresar a avut tot mai multe eșecuri. În 1740 a călătorit la Viena, dar s-a îmbolnăvit și a murit în 1741, în sărăcie.

După moartea sa, vasta sa colecție de manuscrise muzicale a fost legată în 27 de volume, redescoperită în anii 1920 și face astăzi parte din colecțiile Foà și Giordano ale Bibliotecii Naționale din Torino.

1789: Are loc primul Congres al Statelor Unite, la New York

Potrivit Arhivelor Naționale ale SUA, Congresul Statelor Unite, înființat prin noua Constituție, s-a reunit pentru prima dată la Federal Hall din New York la 4 martie 1789. Este considerat, fără îndoială, cel mai important Congres din istoria SUA.

Noii legislaturi i-a revenit responsabilitatea de a adopta toată legislația necesară pentru punerea în aplicare a noului sistem, de a rezolva problemele politice dificile rămase în urma Convenției Constituționale, de a stabili regulile și procedurile Camerei Reprezentanților și ale Senatului și de a defini rolurile funcțiilor sale, precum cel de președinte al Camerei Reprezentanților (Speaker of the House) și cel de președinte al Senatului.

1882: S-a născut diplomatul Nicolae Titulescu

Născut pe 4 martie 1882, la Craiova, Nicolae Titulescu rămâne în istorie pentru activitatea sa impresionantă ca diplomat, fiind singurul președinte al Ligii Națiunilor ales pentru două mandate.

A urmat cursurile şcolii primare la pensionul „Jules Javet” din Craiova, iar examenele anuale le-a susţinut la Şcoala primară Obedeanu, potrivit Radio România Cultural. Ulterior, a absolvit liceul „Nicolae Bălcescu” din Craiova fiind primul premiant de onoare al instituţiei, şi a obţinut o bursă la Paris, unde a absolvit, în mod strălucit, Facultatea de Drept.

Titulescu a ocupat de trei ori poziţia de Ministru al Afacerilor Străine în perioada 1928-1936. A dus o politica vie împotriva nazismului şi a regimurilor de dreapta în general, realizând pericolul pe care acestea îl reprezentau pentru siguranţa frontierelor României.

În acest sens, a depus eforturi pentru încheierea Micii Înţelegeri (1933) şi a Înţelegerii Balcanice (1934) cu scopul protejării României de invadatori.

Nicolae Titulescu moare la Cannes (sau Souvrettes, Elveția, după Petre Pandrea), după o lungă suferință, la data de 17 martie 1941.

1964: S-a născut gimnasta română Emilia Eberle

Emilia Eberle s-a născut în Arad, în data de 4 martie 1964. A debutat internațional în 1976 și, în anii următori, a obținut numeroase medalii la competiții majore.

La Campionatele Europene de junioare din 1978 a câștigat trei medalii de aur și una de argint, iar la Europenele de senioare din 1979 a obținut trei medalii de argint. La Campionatele Mondiale din 1978 și 1979 a contribuit la medaliile echipei României, făcând parte din lotul care a cucerit primul titlu mondial din istoria gimnasticii românești. La Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980 a câștigat două medalii de argint.

După retragere, a devenit antrenoare, activând din 1988 în Ungaria și apoi în Statele Unite, fiind distinsă cu titlul de Maestru Emerit al Sportului și cu Crucea Națională „Serviciul Credincios”, clasa a III-a.

1977: Se produce cel mai devastator cutremur din România

A fost un eveniment seismic devastator care a lovit România la data de 4 martie 1977, la ora 21:22.

Cutremurul a avut magnitudinea de 7,2 pe scara Richter și a durat aproximativ 55–56 de secunde. A provocat moartea a 1.578 de persoane, dintre care 1.391 în București, și a rănit peste 11.300 de oameni. Aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit, iar în Capitală peste 33 de clădiri au fost distruse.

Seismul a avut epicentrul în zona Vrancea, la o adâncime de circa 100 de kilometri, și s-a resimțit în toată regiunea Balcanilor. În Bulgaria, orașul Sviștov a fost grav afectat, trei blocuri prăbușindu-se și peste 100 de persoane pierzându-și viața.

Printre personalitățile de renume, pe care România le-a pierdut odată cu acest cutremur, se numără:

Eliza Petrăchescu, actriță (n. 15 iun. 1911);

Florin Ciorăscu, fizician, membru corespondent al Academiei Române. (n. 3 iul. 1914);

Paul C. Petrescu, fizician, membru titular al Academiei Române. (n. 18 ian. 1915);

Liviu Popa, scenograf (n. 17 oct. 1921);

Veronica Porumbacu, poetă și prozatoare (n. 24 oct. 1921);

Mihai Gafiţa, critic şi istoric literar. (n. 21 oct. 1923);

Mihail Petroveanu, critic și istoric literar (n. 28 oct. 1923);

Savin Bratu, critic, istoric şi teoretician literar (n. 15 mai 1925);

Anatol Emilian Baconsky, poet, prozator şi eseist (n. 16 iun. 1925);

Toma Caragiu, actor (n. 21 aug. 1925);

Alexandru Ivasiuc, prozator şi eseist (n. 12 iul. 1933);

Doina Badea, solistă vocală de muzică ușoară (n. 6 ian. 1940);

Mihaela Mărăcineanu, mezzosoprană (n. 1942);

Alexandru Bocăneţ, regizor (n. 15 febr. 1944);

Filofteia Lăcătuşu, solistă de muzică populară (n. 7 iun. 1947);

Tudor Dumitrescu, pianist și compozitor (n. 6 dec. 1957)

2000: A murit Cella Dima, actriță română

Născută pe 13 martie 1916, la București, Cella Dima a fost o actriță română de film, radio, televiziune, scenă și voce.

S-a afirmat pe scena Teatrul Național "I.L. Caragiale" din București, unde a jucat peste 35 de ani. A interpretat numeroase roluri importante din dramaturgia românească și universală, printre care Ofelia din „Hamlet” și Zoe din „O scrisoare pierdută”, rol pe care l-a jucat și în turneul Teatrului Național la Paris, în 1956, potrivit Agerpres.

A fost distribuită și în mai multe filme, în care a interpretat roluri secundare: „Bulevardul Fluieră Vântu” (1950), „Bădăranii” (1960), „S-a furat o bombă” (1961), „Porto-Franco” (1961), „Cerul n-are gratii” (1962), „Mofturi” 1900 (1964), „La patru pași de infinit” (1964), „B.D. intră în acțiune” (1970) și „Zbor periculos” (1984).

Cella Dima a murit la 4 martie 2000, la Bucureşti.