search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

4 martie: Are loc cutremurul devastator din 1977, în urma căruia peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața

0
0
Publicat:

În ziua de 4 martie 1977 are loc cel mai puternic cutremur în România, cu o magnitudine de 7,2 pe scara Richter. Peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața în urma seismului. La 4 martie 1882 s-a născut marele diplomat Nicolae Titulescu.

Cutremurul din 1977/FOTO: Historia
Cutremurul din 1977/FOTO: Historia

1678: S-a născut compozitorul italian Antonio Vivaldi

Născut pe 4 martie 1678, în Veneția, Antonio Lucio Vivaldi  a fost un compozitor italian, violonist virtuos și impresar de muzică barocă.

Antonio Lucio Vivaldi/FOTO: Wikipedia
Antonio Lucio Vivaldi/FOTO: Wikipedia

Vivaldi a debutat în muzica vocală în 1713 și în operă cu „Ottone in villa” în același an. A lucrat ca director de muzică la Mantua între 1718 și 1720, dar a preferat să fie compozitor independent, pentru flexibilitate și oportunități antreprenoriale, potrivit Britannica.

Anii 1720 au reprezentat apogeul carierei sale, perioadă în care a compus numeroase concerte și opere și a vândut manuscrise pentru a obține profit. Contralto Anna Girò a devenit prima donna a operelor sale, existând zvonuri că ar fi fost amanta lui.

În anii 1730, succesul lui Vivaldi a început să scadă, iar activitatea sa ca impresar a avut tot mai multe eșecuri. În 1740 a călătorit la Viena, dar s-a îmbolnăvit și a murit în 1741, în sărăcie.

După moartea sa, vasta sa colecție de manuscrise muzicale a fost legată în 27 de volume, redescoperită în anii 1920 și face astăzi parte din colecțiile Foà și Giordano ale Bibliotecii Naționale din Torino.

1789: Are loc primul Congres al Statelor Unite, la New York

Potrivit Arhivelor Naționale ale SUA, Congresul Statelor Unite, înființat prin noua Constituție, s-a reunit pentru prima dată la Federal Hall din New York la 4 martie 1789. Este considerat, fără îndoială, cel mai important Congres din istoria SUA.

Noii legislaturi i-a revenit responsabilitatea de a adopta toată legislația necesară pentru punerea în aplicare a noului sistem, de a rezolva problemele politice dificile rămase în urma Convenției Constituționale, de a stabili regulile și procedurile Camerei Reprezentanților și ale Senatului și de a defini rolurile funcțiilor sale, precum cel de președinte al Camerei Reprezentanților (Speaker of the House) și cel de președinte al Senatului.

1882: S-a născut diplomatul Nicolae Titulescu

Născut pe 4 martie 1882, la Craiova, Nicolae Titulescu rămâne în istorie pentru activitatea sa impresionantă ca diplomat, fiind singurul președinte al Ligii Națiunilor ales pentru două mandate.

Nicolae Titulescu/FOTO: Historia
Nicolae Titulescu/FOTO: Historia

A urmat cursurile şcolii primare la pensionul „Jules Javet” din Craiova, iar examenele anuale le-a susţinut la Şcoala primară Obedeanu, potrivit Radio România Cultural. Ulterior, a absolvit liceul „Nicolae Bălcescu” din Craiova fiind primul premiant de onoare al instituţiei, şi a obţinut o bursă la Paris, unde a absolvit, în mod strălucit, Facultatea de Drept.  

Titulescu a ocupat de trei ori poziţia de Ministru al Afacerilor Străine în perioada 1928-1936. A dus o politica vie împotriva nazismului şi a regimurilor de dreapta în general, realizând pericolul pe care acestea îl reprezentau pentru siguranţa frontierelor României.

În acest sens, a depus eforturi pentru încheierea Micii Înţelegeri (1933) şi a Înţelegerii Balcanice (1934) cu scopul protejării României de invadatori.  

Nicolae Titulescu moare la Cannes (sau Souvrettes, Elveția, după Petre Pandrea), după o lungă suferință, la data de 17 martie 1941.

1964: S-a născut gimnasta română Emilia Eberle

Emilia Eberle s-a născut în Arad, în data de 4 martie 1964. A debutat internațional în 1976 și, în anii următori, a obținut numeroase medalii la competiții majore.

Emilia Eberle/FOTO: Colaj Getty Images și Arhivă
Emilia Eberle/FOTO: Colaj Getty Images și Arhivă

La Campionatele Europene de junioare din 1978 a câștigat trei medalii de aur și una de argint, iar la Europenele de senioare din 1979 a obținut trei medalii de argint. La Campionatele Mondiale din 1978 și 1979 a contribuit la medaliile echipei României, făcând parte din lotul care a cucerit primul titlu mondial din istoria gimnasticii românești. La Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980 a câștigat două medalii de argint.

După retragere, a devenit antrenoare, activând din 1988 în Ungaria și apoi în Statele Unite, fiind distinsă cu titlul de Maestru Emerit al Sportului și cu Crucea Națională „Serviciul Credincios”, clasa a III-a.

1977: Se produce cel mai devastator cutremur din România

A fost un eveniment seismic devastator care a lovit România la data de 4 martie 1977, la ora 21:22.

Cutremurul a avut magnitudinea de 7,2 pe scara Richter și a durat aproximativ 55–56 de secunde. A provocat moartea a 1.578 de persoane, dintre care 1.391 în București, și a rănit peste 11.300 de oameni. Aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit, iar în Capitală peste 33 de clădiri au fost distruse.

Seismul a avut epicentrul în zona Vrancea, la o adâncime de circa 100 de kilometri, și s-a resimțit în toată regiunea Balcanilor. În Bulgaria, orașul Sviștov a fost grav afectat, trei blocuri prăbușindu-se și peste 100 de persoane pierzându-și viața.

Printre personalitățile de renume, pe care România le-a pierdut odată cu acest cutremur, se numără:

  • Eliza Petrăchescu, actriță (n. 15 iun. 1911);
  • Florin Ciorăscu, fizician, membru corespondent al Academiei Române. (n. 3 iul. 1914);
  • Paul C. Petrescu, fizician, membru titular al Academiei Române. (n. 18 ian. 1915);
  • Liviu Popa, scenograf (n. 17 oct. 1921);
  • Veronica Porumbacu, poetă și prozatoare (n. 24 oct. 1921);
  • Mihai Gafiţa, critic şi istoric literar. (n. 21 oct. 1923);
  • Mihail Petroveanu, critic și istoric literar (n. 28 oct. 1923);
  • Savin Bratu, critic, istoric şi teoretician literar (n. 15 mai 1925);
  • Anatol Emilian Baconsky, poet, prozator şi eseist (n. 16 iun. 1925);
  • Toma Caragiu, actor (n. 21 aug. 1925);
  • Alexandru Ivasiuc, prozator şi eseist (n. 12 iul. 1933);
  • Doina Badea, solistă vocală de muzică ușoară (n. 6 ian. 1940);
  • Mihaela Mărăcineanu, mezzosoprană (n. 1942);
  • Alexandru Bocăneţ, regizor (n. 15 febr. 1944);
  • Filofteia Lăcătuşu, solistă de muzică populară (n. 7 iun. 1947);
  • Tudor Dumitrescu, pianist și compozitor (n. 6 dec. 1957)

2000: A murit Cella Dima, actriță română

Născută pe 13 martie 1916, la București, Cella Dima a fost o actriță română de film, radio, televiziune, scenă și voce.

Cella Dima/FOTO: Wikipedia
Cella Dima/FOTO: Wikipedia

S-a afirmat pe scena Teatrul Național "I.L. Caragiale" din București, unde a jucat peste 35 de ani. A interpretat numeroase roluri importante din dramaturgia românească și universală, printre care Ofelia din „Hamlet” și Zoe din „O scrisoare pierdută”, rol pe care l-a jucat și în turneul Teatrului Național la Paris, în 1956, potrivit Agerpres.

A fost distribuită și în mai multe filme, în care a interpretat roluri secundare: „Bulevardul Fluieră Vântu” (1950), „Bădăranii” (1960), „S-a furat o bombă” (1961), „Porto-Franco” (1961), „Cerul n-are gratii” (1962), „Mofturi” 1900 (1964), „La patru pași de infinit” (1964), „B.D. intră în acțiune” (1970) și „Zbor periculos” (1984).

Cella Dima a murit la 4 martie 2000, la Bucureşti.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
digi24.ro
image
Un zbor Dubai-București pentru românii blocați în zona de conflict a fost anulat dintr-un motiv surprinzător
stirileprotv.ro
image
Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele
gandul.ro
image
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
mediafax.ro
image
Nuntă fastuoasă pentru pilotul de la Ferrari. Și-a plimbat soția într-o mașină retro, în Monte Carlo
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele"
observatornews.ro
image
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
cancan.ro
image
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Când expiră cadastrul și în ce situații trebuie refăcut
playtech.ro
image
Kader Keita, de la Rapid, a fost reținut de poliție! Comunicatul Brigăzii Rutiere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Comunicat de urgență, după fake news-ul din Iran: ”Nu reflectă realitatea”
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Donald Trump se răzbună pe mai multe țări din Europa.. Ce se întâmplă după ce SUA a atacat Iranul
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
click.ro
image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria