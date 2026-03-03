Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului

Cititul e mult mai mult decât o metodă plăcută de petrecere a timpului liber. Inclusiv pentru copii. Atât atunci când un adult le citește, dar și în momentul în care navighează singuri prin minunata lume a cărților, în creierele lor au loc numeroase conexiuni. Cititul stimulează atenția, creativitatea, limbajul, emoțiile, dar și gândirea critică.

Efectele benefice a 15 minute de citit împreună

Doar 15 minute îi trebuie unui adult, zilnic, pentru a schimba modul în care se dezvoltă creierul unui copil, arată cercetările. Cum? Prin faptul că îi citește cu voce tare. În engleză, experiența poartă numele de shared learning. În cele 15 minute în care ascultă o poveste, în mintea celor mici se activează simultan limbajul, imaginația, atenția și emoțiile.

O analiză amplă efectuată asupra unor elevi de clasa I a arătat că doar cinci săptămâni de citire interactivă (cu explicații scurte, întrebări simple și repovestiri) au produs o creștere semnificativă în vocabularul expresiv al copiilor. S-a demonstrat că cei mici nu doar aud cuvintele, ci le înțeleg, le folosesc și apoi le integrează în gândire și în felul în care se exprimă.

Rezultatele studiilor sunt confirmate și de Roxana Andreea Rusu, psihopedagog și fost cadru didactic. În urma interacțiunilor cu copiii a observat cât de importantă este lectura introdusă devreme în viața acestora.

,,Atunci când familia conștientizează rolul lecturii și oferă constant povești adaptate vârstei, alături de cărți potrivite etapei de dezvoltare, efectele se reflectă coerent la nivel cognitiv, lingvistic și socio-emoțional. Diferențele devin vizibile mai ales la intrarea în colectivitate, unde copiii care au beneficiat zilnic de câteva minute de lectură sunt mai sociabili, mai echilibrați, manifestă o atenție susținută, un vocabular mai bogat și o capacitate mai bună de autoreglare. În contrast, expunerea predominantă la ecrane, în absența interacțiunii verbale autentice, nu susține aceleași procese de dezvoltare, din contră", subliniază psihopedagogul.

O experiență anume i-a rămas în minte:

,,Este o experiență din perioada în care lucram într-un after-school și mă ocupam de copii din clasele primare. Erau 11 copii, iar mamele lor se străduiau, în general, să le ofere un mediu cât mai armonios și echilibrat pentru dezvoltare, acordând o atenție reală și lecturii. Aveau un grup de comunicare și, o dată pe lună, organizau în sala de clasă o întâlnire de 30 de minute pentru schimb de cărți pentru copii, ceea ce le-a permis să diversifice accesul la lecturi de calitate și, în același timp, să-și optimizeze costurile. Le-am sprijinit și le-am încurajat. În timp, inițiativa aceasta drăguță s-a extins, iar mamele au început să facă schimb și de cărți de dezvoltare personală sau romane. Le-am admirat foarte tare pentru bunăvoința, deschiderea și implicarea lor. Este un exemplu clar că se poate construi un obicei sănătos de lectură într-un mod simplu, firesc, colaborativ și sustenabil, cu oamenii potriviți".

Vestea bună este că efectele pozitive apar indiferent cine alege să citească celui mic: părintele, bunicul, profesorul, bona sau alți adulți care îi au în îngrijire. Progresul depinde însă și de felul în care copilul este ghidat în înțelegerea textelor care i se citesc.

Roxana Andreea Rusu vine cu recomandări în acest sens:

,,Mesajul meu pentru cei care țin cont de acest aspect important pentru copil este că pot acționa foarte simplu, prin întrebări deschise, clarificări, anticipări sau reflecții asupra personajelor: <<Ce se mai întâmplă în cartea pe care o citești?>>, << Povestește-mi cum a fost noul capitol>>, << Crezi a procedat bine personajul X?>>, <<Mă întreb ce se va întâmpla până la final, eu cred că vor face astfel, tu ce crezi?". Sunt interacțiuni simple, cu efecte complexe care îl ajută pe copil să transforme informația în înțelegere personală".

Totodată, spun alți specialiști, când adultul subliniază un cuvânt, îl explică sau cere copilului să-l repete, în creierul acestuia se formează noi conexiuni neuronale. Practic, rețeaua limbajului este stimulată să crească. Iar la vârste mici copiii absorb cuvintele ca un burete, leagă idei și creează conexiuni noi cu o viteză incredibilă.

Lectura împreună are ca avantaj major și contextul emoțional. Creierul învață cel mai bine atunci când se simte în siguranță. Iar în shared reading copilul nu doar ascultă povești, ci știe că este văzut, ținut aproape și ascultat la rândul lui.

Ce este campania „Fitness pentru mintea copiilor"

Cele 15 minute de citit împreună sunt încurajate și în cadrul campaniei ,,Fitness pentru mintea copiilor", o amplă inițițiativă dedicată promovării lecturii și antrenării gândirii copiilor din România.

,,Proiectul aduce împreună părinți, profesori, bunici și comunități locale, cu scopul de a integra lectura în rutina zilnică a copiilor și de a o folosi ca instrument pentru dezvoltarea inteligenței, creativității și capacității de analiză", spun organizatorii.

Activități ușor de aplicat acasă sau la clasă, provocări săptămânale și resurse practice pot fi descoperite pe generatiasmart.ro/Fitnesspentruminte.

Cititul, cel mai bun antrenament pentru gândirea critică

Lectura individuală are alte roluri importante în dezvoltarea neuronală a copiilor și stimulează gândirea critică.

Când un copil citește, nu parcurge doar o poveste: urmărește un lanț de alegeri, intenții și consecințe, înțelege relația cauză-efect, iar asta îl obligă să-și pună întrebări autentice. Practic, învață să gândească critic.

,,Lectura individuală este un instrument esențial de formare a gândirii critice, deoarece solicită analiză, reflecție, formulare de ipoteze și capacitatea de a face conexiuni", spune și Roxana Andreea Rusu.

Psihopedagogul atrage însă atenția asupra unui aspect foarte important: pentru ca toate beneficiile să se concretizeze lectura nu trebuie să fie percepută ca o obligație.

,,Elevul să citească de plăcere, nu obligat de o temă pe care o primește. Ori aceasta este adevărata provocare! Să-i insufli plăcerea de a deschide o carte, dincolo de programă. Mai ales că totul are loc într-un context dominat de dinamica accelerată a platformelor precum TikTok sau Instagram, care au cel mai mare succes în rândul copiilor. Lectura antrenează răbdarea cognitivă și discernământul. Copilul care citește constant învață să distingă între opinie și argument, între fapt și interpretare, dezvoltând o structură internă de filtrare a informației. Din perspectivă psihopedagogică, acest exercițiu susținut al minții devine o formă de igienă mentală indispensabilă în mediul digital actual. Spus mai simplu, nu poți exclude componenta interacțiunilor digitale și rețelele sociale din viața copilului, dar lectura îl poate ajuta să dobândească baza cognitivă de care are nevoie pentru echilibru și gândire critică".

„Este foarte important ce facem noi ca adulți pentru modul în care copiii noștri se raportează la cărți"

În plus, lectura stimulează și o mulțime de alte aspecte esențiale pentru un creier și o viață emoțională mai sănătoase:

,,Lectura stimulează vocabularul expresiv și receptiv, empatia (prin identificarea cu personajele), capacitatea de concentrare susținută și flexibilitatea cognitivă. În timp, aceste activări repetate consolidează conexiunile neuronale, contribuind la o arhitectură cognitivă mai stabilă și mai eficientă. Efectele sunt pentru toată viața.

Toate aceste elemente se observă în comportamentul copilului, iar faptul că se poate integra mai ușor, că este mai empatic și mai prietenos, că poate gândi mai ager, că poate face alegeri mai bune și mai inspirate, nu din impuls, contează în final cel mai mult", subliniază Roxana Andreea Rusu.

Lectura contribuie la dezvoltarea unor competențe esențiale pentru adaptarea la o lume complexă și imprevizibilă, cu ritm amețitor, mai spune ea. „Obiceiurile formate în copilărie devin repere stabile la vârsta adultă: lectura va rămâne în timp un instrument de echilibru, informare și dezvoltare personală. Lucrăm poate 10 ore pe zi în fața ecranelor, dar savurăm momentul când prindem 20 de minute să lecturăm cartea preferată, iar asta contribuie șa sănătatea noastră fizică și emoțională", continuă aceasta.

Psihopedagogul are și un mesaj pentru adulții din viața copiilor:

,,Este foarte important ce facem noi ca adulți pentru modul în care copiii noștri se raportează la cărți și lectură. Degeaba le reproșăm când au 10-12 ani <<,n-ai mai pus și tu mâna pe o carte>>. Dacă până în această etapă nu le-am cumpărat cărți, nu ne-au observat citind, în casa noastră nu există cărți și le-am oferit ecranul în loc de timpul și atenția noastră. De aceea, profit de ocazie pentru a le transmite proaspeților părinți și bunici : pe lângă hăinuțe, jucării, dulciuri și alte cadouri, aveți grijă să le oferiți copiilor, la fiecare ocazie, și câte o carte".