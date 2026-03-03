Incendiu în apropierea consulatului american în Dubai, în urma unor lovituri de dronă. Marco Rubio a confirmat atacul

Un atac cu dronă a provocat marţi un incendiu în apropierea consulatului american în Dubai, care a fost controlat, potrivit autorităţilor locale, în timp ce Iranul continuă loviturile sale în Golf ca represalii la atacurile americane şi israeliene, transmite AFP.

Atacul a fost confirmat de secretarul de stat al SUA, scrie Agerpres, care citează AFP: Marco Rubio a spus că a fost lovită „o parcare adiacentă” clădirii. „Tot personalul este în siguranţă”, a declarat Rubio jurnaliştilor.

Martorii au declarat pentru AFP că au auzit o explozie puternică, în timp ce unul a spus că a văzut incendiul. Potrivit unei jurnaliste a agenţiei France Presse aflate la faţa locului, poliţia a stabilit un perimetru de securitate în zonă.

Anterior, s-au auzit avioane militare zburând deasupra Dubaiului, considerat centrul comercial al Orientului Mijlociu.

„Incendiul provocat de un incident implicând o dronă în apropierea consulatului SUA a fost stins cu succes", a indicat, pe platforma X, biroul de presă al emiratului Dubai.

„Echipele de salvare au intervenit imediat. Nu s-au înregistrat răniţi", potrivit sursei.

Atacul a avut loc după un altul care a avut loc marţi dimineaţă împotriva ambasadei Statelor Unite în capitala saudită, Riad, unde două drone au declanşat un mic incendiu.

Ambasada SUA din Kuweit City a fost lovită de drone luni, au declarat trei surse diplomatice pentru AFP. Un corespondent al AFP a văzut fum ieşind din clădire.