search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Incendiu în apropierea consulatului american în Dubai, în urma unor lovituri de dronă. Marco Rubio a confirmat atacul

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Un atac cu dronă a provocat marţi un incendiu în apropierea consulatului american în Dubai, care a fost controlat, potrivit autorităţilor locale, în timp ce Iranul continuă loviturile sale în Golf ca represalii la atacurile americane şi israeliene, transmite AFP.

Marco Rubio a confirmat atacul. FOTO EPA EFE
Marco Rubio a confirmat atacul. FOTO EPA EFE

Atacul a fost confirmat de secretarul de stat al SUA, scrie Agerpres, care citează AFP:  Marco Rubio a spus că a fost lovită „o parcare adiacentă” clădirii. „Tot personalul este în siguranţă”, a declarat Rubio jurnaliştilor.

Martorii au declarat pentru AFP că au auzit o explozie puternică, în timp ce unul a spus că a văzut incendiul. Potrivit unei jurnaliste a agenţiei France Presse aflate la faţa locului, poliţia a stabilit un perimetru de securitate în zonă.

Anterior, s-au auzit avioane militare zburând deasupra Dubaiului, considerat centrul comercial al Orientului Mijlociu.

„Incendiul provocat de un incident implicând o dronă în apropierea consulatului SUA a fost stins cu succes", a indicat, pe platforma X, biroul de presă al emiratului Dubai.

„Echipele de salvare au intervenit imediat. Nu s-au înregistrat răniţi", potrivit sursei.

Atacul a avut loc după un altul care a avut loc marţi dimineaţă împotriva ambasadei Statelor Unite în capitala saudită, Riad, unde două drone au declanşat un mic incendiu.

Ambasada SUA din Kuweit City a fost lovită de drone luni, au declarat trei surse diplomatice pentru AFP. Un corespondent al AFP a văzut fum ieşind din clădire.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
digi24.ro
image
Un zbor Dubai-București pentru românii blocați în zona de conflict a fost anulat dintr-un motiv surprinzător
stirileprotv.ro
image
Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele
gandul.ro
image
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
mediafax.ro
image
Nuntă fastuoasă pentru pilotul de la Ferrari. Și-a plimbat soția într-o mașină retro, în Monte Carlo
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele"
observatornews.ro
image
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
cancan.ro
image
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Când expiră cadastrul și în ce situații trebuie refăcut
playtech.ro
image
Kader Keita, de la Rapid, a fost reținut de poliție! Comunicatul Brigăzii Rutiere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Comunicat de urgență, după fake news-ul din Iran: ”Nu reflectă realitatea”
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Donald Trump se răzbună pe mai multe țări din Europa.. Ce se întâmplă după ce SUA a atacat Iranul
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
click.ro
image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria