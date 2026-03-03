Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari care s-au strâns pentru tratamentul Andreei Anița, tânăra răpusă de cancer. „Lăsați familia să își plângă fiica”

Moartea Andreei Anița, tânăra de 27 de ani care a luptat mai bine de un deceniu cu un sarcom sinovial, a lăsat în urmă nu doar o comunitate îndurerată, ci și întrebări legate de destinația celor 2,3 milioane de dolari, bani strânși în doar opt zile pentru tratamentul ei, în urma unei mobilizări naționale fără precedent.

Fondurile au fost colectate pentru un tratament inovator în Statele Unite, coordonatorii campaniei fiind polițistul brașovean Daniel Ceclan (Dani Cek) și preotul Alexandru Lungu. Andreea nu a mai apucat însă să înceapă terapia, fiind răpusă, pe fondul cumplitei boli, de o bronhopneumonie severă și o infecție.

Banii sunt blocați în conturi până la finalizarea succesiunii

Dani Cek dă asigurări că toți banii se află în continuare în conturile deschise pe numele Andreei, iar familia nu a avut acces la acestea. Procedura legală prevede deschiderea succesiunii la notar, singurul mod prin care sumele pot fi gestionate în continuare.

„Observ că sunt oameni care, la știrile făcute de presă despre decesul Andreei, se întreabă ce se va întâmpla cu banii. Sincer, nici nu am timp să mă ocup de toate celelalte lucruri, pentru că trebuie să dau explicații, deși am menționat acest lucru și în textele mele de astăzi. Dar înțeleg că este nevoie de claritate, așa că voi explica totul foarte direct. Toți banii strânși sunt în conturile Andreei. Nimeni din familie nu a avut împuternicire pe aceste conturi, ceea ce înseamnă că, în acest moment, nimeni nu se poate atinge de acei bani. Așadar, toți banii sunt acolo, iar Banca Transilvania poate confirma acest lucru”, a scris Dani Cek, marți, într-o postare pe Facebook.

Donațiile vor fi direcționate către copiii bolnavi de cancer

Familia tinerei a decis ca banii să fie folosiți pentru a sprijini tratamentele copiilor diagnosticați cu cancer. Sumele nu vor fi transferate în conturi personale, ci vor fi achitate direct către spitale, pe baza unor documente oficiale - acceptul unității medicale și factura aferentă tratamentului.

„Conform legii, se va deschide procedura de succesiune la notar, exact așa cum este legal și normal. După finalizarea pașilor legali, familia va împărți banii strict pentru copiii bolnavi de cancer, pentru că aceasta este boala cu care Andreea a luptat”, se mai arată în postare.

„Banii nu au salvat-o pe Andreea, dar Andreea va salva alte vieți”.

Pentru cei care doresc să își recupereze donațiile, va fi pusă la dispoziție o adresă de e‑mail unde vor putea trimite dovada tranzacției.

„Vom oferi un termen de o lună pentru cei care își doresc banii înapoi. Vom publica o adresă de e-mail unde se vor putea trimite dovezile tranzacțiilor, iar sumele vor fi returnate celor care solicită acest lucru. După această perioadă, vom identifica cazurile de copii bolnavi de cancer și familia va plăti direct facturile către spitale. Nu va primi nimeni nicio sumă în conturi personale. Plata se va face strict în baza unor documente clare: accept din partea unui spital și factură emisă pentru tratament. Toate dovezile plăților vor fi făcute publice de către familie. Toți banii sunt monitorizați de instituțiile statului, iar transparența va fi totală. Veți afla exact ce s-a întâmplat cu fiecare sumă. Banii nu au salvat-o pe Andreea, dar Andreea va salva alte vieți”, a explicat Dani Cek.

O mobilizare care continuă să salveze vieți

Campania pentru Andreea a mobilizat mii de oameni din întreaga țară, care au reușit să strângă suma necesară în câteva zile, însă, din păcate, tratamentul nu a mai putut fi început.