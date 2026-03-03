search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari care s-au strâns pentru tratamentul Andreei Anița, tânăra răpusă de cancer. „Lăsați familia să își plângă fiica”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Moartea Andreei Anița, tânăra de 27 de ani care a luptat mai bine de un deceniu cu un sarcom sinovial, a lăsat în urmă nu doar o comunitate îndurerată, ci și întrebări legate de destinația celor 2,3 milioane de dolari, bani strânși în doar opt zile pentru tratamentul ei, în urma unei mobilizări naționale fără precedent.

Andreea a murit
Andreea a murit

Fondurile au fost colectate pentru un tratament inovator în Statele Unite, coordonatorii campaniei fiind polițistul brașovean Daniel Ceclan (Dani Cek) și preotul Alexandru Lungu. Andreea nu a mai apucat însă să înceapă terapia, fiind răpusă, pe fondul cumplitei boli, de o bronhopneumonie severă și o infecție.

Banii sunt blocați în conturi până la finalizarea succesiunii

 Dani Cek dă asigurări că toți banii se află în continuare în conturile deschise pe numele Andreei, iar familia nu a avut acces la acestea. Procedura legală prevede deschiderea succesiunii la notar, singurul mod prin care sumele pot fi gestionate în continuare.

„Observ că sunt oameni care, la știrile făcute de presă despre decesul Andreei, se întreabă ce se va întâmpla cu banii. Sincer, nici nu am timp să mă ocup de toate celelalte lucruri, pentru că trebuie să dau explicații, deși am menționat acest lucru și în textele mele de astăzi. Dar înțeleg că este nevoie de claritate, așa că voi explica totul foarte direct. Toți banii strânși sunt în conturile Andreei. Nimeni din familie nu a avut împuternicire pe aceste conturi, ceea ce înseamnă că, în acest moment, nimeni nu se poate atinge de acei bani. Așadar, toți banii sunt acolo, iar Banca Transilvania poate confirma acest lucru”, a scris Dani Cek, marți, într-o postare pe Facebook.

Donațiile vor fi direcționate către copiii bolnavi de cancer

Familia tinerei a decis ca banii să fie folosiți pentru a sprijini tratamentele copiilor diagnosticați cu cancer. Sumele nu vor fi transferate în conturi personale, ci vor fi achitate direct către spitale, pe baza unor documente oficiale - acceptul unității medicale și factura aferentă tratamentului.

„Conform legii, se va deschide procedura de succesiune la notar, exact așa cum este legal și normal. După finalizarea pașilor legali, familia va împărți banii strict pentru copiii bolnavi de cancer, pentru că aceasta este boala cu care Andreea a luptat”, se mai arată în postare.

„Banii nu au salvat-o pe Andreea, dar Andreea va salva alte vieți”.

Pentru cei care doresc să își recupereze donațiile, va fi pusă la dispoziție o adresă de e‑mail unde vor putea trimite dovada tranzacției.

„Vom oferi un termen de o lună pentru cei care își doresc banii înapoi. Vom publica o adresă de e-mail unde se vor putea trimite dovezile tranzacțiilor, iar sumele vor fi returnate celor care solicită acest lucru. După această perioadă, vom identifica cazurile de copii bolnavi de cancer și familia va plăti direct facturile către spitale. Nu va primi nimeni nicio sumă în conturi personale. Plata se va face strict în baza unor documente clare: accept din partea unui spital și factură emisă pentru tratament. Toate dovezile plăților vor fi făcute publice de către familie. Toți banii sunt monitorizați de instituțiile statului, iar transparența va fi totală. Veți afla exact ce s-a întâmplat cu fiecare sumă. Banii nu au salvat-o pe Andreea, dar Andreea va salva alte vieți”, a explicat Dani Cek.

O mobilizare care continuă să salveze vieți

Campania pentru Andreea a mobilizat mii de oameni din întreaga țară, care au reușit să strângă suma necesară în câteva zile, însă, din păcate, tratamentul nu a mai putut fi început.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
digi24.ro
image
Un zbor Dubai-București pentru românii blocați în zona de conflict a fost anulat dintr-un motiv surprinzător
stirileprotv.ro
image
Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele
gandul.ro
image
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
mediafax.ro
image
Nuntă fastuoasă pentru pilotul de la Ferrari. Și-a plimbat soția într-o mașină retro, în Monte Carlo
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele"
observatornews.ro
image
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
cancan.ro
image
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Când expiră cadastrul și în ce situații trebuie refăcut
playtech.ro
image
Kader Keita, de la Rapid, a fost reținut de poliție! Comunicatul Brigăzii Rutiere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Comunicat de urgență, după fake news-ul din Iran: ”Nu reflectă realitatea”
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Donald Trump se răzbună pe mai multe țări din Europa.. Ce se întâmplă după ce SUA a atacat Iranul
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
click.ro
image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria