Trageri Loto joi, 16 octombrie. Peste 40 milioane de lei la 6/49 și premii substanțiale la toate jocurile

Loteria Română organizează joi, 16 octombrie, noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de duminică, 12 octombrie, au fost acordate peste 28.700 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.

Rezultatele tragerilor din 16 octombrie:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Rezultatele complete ale extragerilor din 16 octombrie 2025 vor fi disponibile după încheierea tragerilor, în jurul orei 18.30.

Reporturi înregistrate

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat depășește 3,32 milioane de lei (peste 652.100 euro).

Pentru Joker, la categoria I, premiul ajunge la peste 35,13 milioane de lei (aproximativ 6,89 milioane euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (aproximativ 258.600 euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 55.000 de lei.

La Loto 5/40, categoria I, premiul este de peste 569.300 de lei (aproximativ 111.700 euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat este de peste 27.100 de lei.

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 1,96 milioane euro, biletul fiind jucat online prin aplicația AmParcat.ro. A fost al doilea câștig la categoria I din 2025, după premiul de 6,3 milioane euro câștigat pe 30 martie 2025, bărbatul din Timișoara rămânând, după impozitare, cu 3,8 milioane euro.