Noroc uriaș la Onești: premiu de peste 163.000 de lei câștigat la Noroc Plus

Premiul de categoria I la extragerea Noroc Plus de duminică, în valoare de 163.709,76 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție Loto din Onești, județul Bacău, a anunțat luni Loteria Română.

La categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 54.118,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție Loto din Holboca, județul Iași. Totodată, la tragerea Noroc de duminică, la categoria a III-a, un bilet jucat la o agenție Loto din Galați a adus un premiu de 54.233,28 lei, potrivit Agerpres.

Potrivit Loteriei Române, la tragerile de duminică au fost acordate 30.440 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,74 milioane de lei.

Ce urmează la următoarele extrageri

Joi vor avea loc noi trageri pentru toate jocurile Loto: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro).

La Joker, reportul la categoria I depășește 34,39 milioane de lei (peste 6,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a se ridică la peste 1,15 milioane de lei (peste 227.200 de euro). La Loto 5/40, categoria I are în joc un report de peste 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar categoria a II-a are un report de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).