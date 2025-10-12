Noi trageri Loto duminică, 12 octombrie. Reporturi de peste 38 de milioane de lei la Loto 6/49 și peste 34 de milioane la Joker

Duminică, 12 octombrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile de joi, 9 octombrie, Loteria a acordat peste 19.500 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 12 octombrie 2025

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Loteria Română va anunța numerele câștigătoare după încheierea tragerilor, în jurul orei 18.30.

Premii și reporturi puse în joc

Loto 6/49: la categoria I se înregistrează un report de peste 38,97 milioane de lei (echivalentul a peste 7,64 milioane de euro).

La Noroc, reportul cumulat depășește 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

Joker: la categoria I, reportul este de peste 34,7 milioane de lei (peste 6,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1,22 milioane de lei (peste 240.200 de euro).

Noroc Plus: report la categoria I de peste 22.900 de lei.

Loto 5/40: report la categoria I de peste 477.200 de lei (peste 93.600 de euro).

Super Noroc: report la categoria a II-a de peste 14.900 de lei.

Următoarea extragere LOTO va avea loc joi, 16 octombrie.