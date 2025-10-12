Noi trageri Loto duminică, 12 octombrie. Reporturi de peste 38 de milioane de lei la Loto 6/49 și peste 34 de milioane la Joker

Noi trageri Loto duminică, 12 octombrie. Reporturi de peste 38 de milioane de lei la Loto 6/49 și peste 34 de milioane la Joker0
Duminică, 12 octombrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
La tragerile de joi, 9 octombrie, Loteria a acordat peste 19.500 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.
Numerele câștigătoare de duminică, 12 octombrie 2025
Loto 6 din 49:
Joker:
Loto 5 din 40:
Noroc:
Noroc Plus:
Super Noroc:
Loteria Română va anunța numerele câștigătoare după încheierea tragerilor, în jurul orei 18.30.
Premii și reporturi puse în joc
Loto 6/49: la categoria I se înregistrează un report de peste 38,97 milioane de lei (echivalentul a peste 7,64 milioane de euro).
La Noroc, reportul cumulat depășește 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).
Joker: la categoria I, reportul este de peste 34,7 milioane de lei (peste 6,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1,22 milioane de lei (peste 240.200 de euro).
Noroc Plus: report la categoria I de peste 22.900 de lei.
Loto 5/40: report la categoria I de peste 477.200 de lei (peste 93.600 de euro).
Super Noroc: report la categoria a II-a de peste 14.900 de lei.
Următoarea extragere LOTO va avea loc joi, 16 octombrie.