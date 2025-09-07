Trageri Loto duminică, 7 septembrie. Report de peste 5,25 milioane de euro la Loto 6/49

Duminică, 7 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 18.456 de câştiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depășește 27,43 milioane de lei (5,4 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 30,67 milioane de lei (6,04 milioane de euro), informează Loteria Română.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro).

La Joker, la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.600 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri în valoare de 63.386,58 de lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Borșa şi Slatina, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.