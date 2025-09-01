Un român a „spart banca” în Polonia, iar acasă și-a retras banii cu țârâita. A dat detalii despre cum îi fentează pe guvernanți

Norocul l-a luat în brațe și pare că nu-i mai dă drumul lui Robert Gherghe, președinte executiv la clubul de fotbal FC Voluntari, care a povestit cum izbutește să-și suplimenteze veniturile de pe urma jocurilor de noroc. Fiind angajat al Primăriei ilfovene, a fost nevoit să menționeze câștigurile în declarația de avere și astfel s-a aflat cum a strâns, în doi ani consecutivi, o avere de pe urma învârtirii bilelor la o loterie din afara țării, luând banii puși în joc.

Prin regulamentele sportive, oficialii din fotbal nu au voie să joace la pariuri sportive, dar nu le este interzis să practice jocuri de noroc, cum ar fi poker, bingo sau loterie. Retrogradat în divizia secundă, Robert Gherghe, președinte la clubul de fotbal Voluntari, a dat lovitura la Loto Polonia.

A produs pentru un milion de lei în doi ani

Ilfoveanul apare în topul celor mai valoroase bilete câștigătoare la loterie. Cu suma de 490.000 de lei, ocupă locul 2, acolo unde l-a urcat biletul cu următoarele 6 numere norocoase: 15, 20, 33, 60, 65, 66.

Totalul câștigurilor lui Gherghe la Loto Polonia este de 230.000 de euro, după ce a dat de două ori lovitura la Loto Polonia. În declarația sa de avere, veniturile respective apar cu mențiunea „Loterie, Loto Polonia”, cu sumele de 490.000 lei în 2025 și 620.000 lei în 2024. Așadat, peste 1.000.000 de lei adunați în doi ani consecutivi.

Omul nu s-a sfiit să vorbească deschis despre sistemul care l-a îmbogățit: „Eu joc aceleași 6 numere mereu, de 5-6 ani de zile, de când joc la Loto Polonia. Nu reprezintă nimic aceste numere, n-au o logică, mi le-a dat calculatorul aleatoriu, dar merg mereu cu ele. Le-am mai jucat și câte 3 pe bilet, depinde, fiindcă eu urmăresc fiecare tragere, mă uit în baza de date, totul e matematic, statistic“, a mărturisit Robert Gherghe, conform golazo.ro.

Acesta a precizat că pentru a evita impozite mari din România, a retras banii în tranșe de maximum 10.000 de lei. Jocurile virtuale permit astfel de „jonglerii” care lasă cu gura căscată bugetul statului. „Câștigurile foarte mari nu le extrag din cont o singură dată, ca sumă, pentru că aș plăti impozit mare. Scot câte 10.000 lei, aceasta fiind limita maximă pentru un impozit de doar 3% (n.r. - acum, impozitul este de 4%). De exemplu, în România, dacă câștigi 250.000 de euro la Loto 6/49, atunci 40% rămân ai statului, n-ai nici o altă variantă”, a dezvăluit Gherghe, în uurmă cu câteva luni. De la 1 august, statul a mărit ușor taxarea, cu un procent, dar a păstrat, în mod nefericit pentru finanțele publie, respectivele praguri.

Premiu la online poate fi scos în tranșse

Strategia pe online permite fracționara câștigurilor, pentru a plăti un impozit mai mic statului român. Jucătorii rămân astfel cu mai mulți bani în buzunar. În acest moment, jucătorii de jocuri de noroc au trei praguri de impozitate ale câștigurilor, de la 1 august: cota de impozit aplicată câștigurilor de până la 10.000 de lei inclusiv este de 4%, pentru premii mai mari de 10.000 și până la 66.750 de lei inclusiv, impozitul va fi de 400 de lei plus 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 de lei, iar la câștigurile de peste 66.750 de lei, impozitul va fi de 11.750 de lei plus 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 de lei.

Statul este fentat prin faptul că, acolo unde pot face asta, jucătorii aleg să retragă o singură dată maximum 10.000 de lei, sumă pentru care plătesc un impozit de 4% (crescut de la 1 august de la 3%). Astfel, pentru câștigul de 490.000 de lei, Gherghe nu a oferit statului român un impozit 181.050 lei de lei (11.750 plus 169.300, adică 40% din 423.250 lei), ci doar 14.700, adică de 49 de ori (numărul tranșelor de câte 10.000 de lei) câte 300 de lei. Oficialul a rămas în buzunar cu 166.350 de lei de pe urma acestui artificiu.

Are ghinion în România

Oficialul de la FC Voluntari a mai spus că joacă şi la Loto 6/49 din România de peste 30 de ani, însă admite că nu este profet la el acasă. „La Loto de la noi din țară joc de 30 de ani și n-am câștigat niciodată o sumă de acest nivel, ca la Loto Polonia. Am luat o singură dată vreo 20.000 de lei. La Loto Polonia, joc câteodată și doar două sau 3 numere... Mi-am și impus pe cont o limită maximă de 500 de lei pe zi, peste care n-aș putea să joc, fiindcă nu m-ar lăsa sistemul, dar oricum n-am ajuns niciodată să joc atât într-o zi, doar preventiv am pus-o”, a precizat Robert Gherghe.

Spre deosebire de Loto 6/49, din România, în Polonia, se extrag 20 de numere dintre cele de la 1 la 80. Sunt două extrageri pe zi, la prânz și seara și se poate paria chiar și pe un singur număr, care dacă iese între cele 20 extrase, atunci jucătorul încasează de 3,77 ori suma mizată. Pentru două numere cota e de 15 și apoi crește cu fiecare număr adăugat.

FC Voluntari, unde lucrează Gherghe, este un club finanțat exclusiv de Primăria condusă de Florin Pandele. Echipa este pe locul 6 în liga secundă, după 5 etape, iar în runda de sâmbătă a cedat în deplasare, la CS Tunari, scor 1-2.