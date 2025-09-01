search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un român a „spart banca” în Polonia, iar acasă și-a retras banii cu țârâita. A dat detalii despre cum îi fentează pe guvernanți

0
0
Publicat:

Norocul l-a luat în brațe și pare că nu-i mai dă drumul lui Robert Gherghe, președinte executiv la clubul de fotbal FC Voluntari, care a povestit cum izbutește să-și suplimenteze veniturile de pe urma jocurilor de noroc. Fiind angajat al Primăriei ilfovene, a fost nevoit să menționeze câștigurile în declarația de avere și astfel s-a aflat cum a strâns, în doi ani consecutivi, o avere de pe urma învârtirii bilelor la o loterie din afara țării, luând banii puși în joc.

Robert Gherghe face bani la loterie FOTO Captură Metropola TV
Robert Gherghe face bani la loterie FOTO Captură Metropola TV

Prin regulamentele sportive, oficialii din fotbal nu au voie să joace la pariuri sportive, dar nu le este interzis să practice jocuri de noroc, cum ar fi poker, bingo sau loterie. Retrogradat în divizia secundă, Robert Gherghe, președinte la clubul de fotbal Voluntari, a dat lovitura la Loto Polonia.

A produs pentru un milion de lei în doi ani

Ilfoveanul apare în topul celor mai valoroase bilete câștigătoare la loterie. Cu suma de 490.000 de lei, ocupă locul 2, acolo unde l-a urcat biletul cu următoarele 6 numere norocoase: 15, 20, 33, 60, 65, 66.

Totalul câștigurilor lui Gherghe la Loto Polonia este de 230.000 de euro, după ce a dat de două ori lovitura la Loto Polonia. În declarația sa de avere, veniturile respective apar cu mențiunea „Loterie, Loto Polonia”, cu sumele de 490.000 lei în 2025 și 620.000 lei în 2024. Așadat, peste 1.000.000 de lei adunați în doi ani consecutivi.

Omul nu s-a sfiit să vorbească deschis despre sistemul care l-a îmbogățit: „Eu joc aceleași 6 numere mereu, de 5-6 ani de zile, de când joc la Loto Polonia. Nu reprezintă nimic aceste numere, n-au o logică, mi le-a dat calculatorul aleatoriu, dar merg mereu cu ele. Le-am mai jucat și câte 3 pe bilet, depinde, fiindcă eu urmăresc fiecare tragere, mă uit în baza de date, totul e matematic, statistic“, a mărturisit Robert Gherghe, conform golazo.ro.

Acesta a precizat că pentru a evita impozite mari din România, a retras banii în tranșe de maximum 10.000 de lei. Jocurile virtuale permit astfel de „jonglerii” care lasă cu gura căscată bugetul statului. „Câștigurile foarte mari nu le extrag din cont o singură dată, ca sumă, pentru că aș plăti impozit mare. Scot câte 10.000 lei, aceasta fiind limita maximă pentru un impozit de doar 3% (n.r. - acum, impozitul este de 4%). De exemplu, în România, dacă câștigi 250.000 de euro la Loto 6/49, atunci 40% rămân ai statului, n-ai nici o altă variantă”, a dezvăluit Gherghe, în uurmă cu câteva luni. De la 1 august, statul a mărit ușor taxarea, cu un procent, dar a păstrat, în mod nefericit pentru finanțele publie, respectivele praguri.

Premiu la online poate fi scos în tranșse

Strategia pe online permite fracționara câștigurilor, pentru a plăti un impozit mai mic statului român. Jucătorii rămân astfel cu mai mulți bani în buzunar. În acest moment, jucătorii de jocuri de noroc au trei praguri de impozitate ale câștigurilor, de la 1 august: cota de impozit aplicată câștigurilor de până la 10.000 de lei inclusiv este de 4%, pentru premii mai mari de 10.000 și până la 66.750 de lei inclusiv, impozitul va fi de 400 de lei plus 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 de lei, iar la câștigurile de peste 66.750 de lei, impozitul va fi de 11.750 de lei plus 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 de lei.

Statul este fentat prin faptul că, acolo unde pot face asta, jucătorii aleg să retragă o singură dată maximum 10.000 de lei, sumă pentru care plătesc un impozit de 4% (crescut de la 1 august de la 3%). Astfel, pentru câștigul de 490.000 de lei, Gherghe nu a oferit statului român un impozit 181.050 lei de lei (11.750 plus 169.300, adică 40% din 423.250 lei), ci doar 14.700, adică de 49 de ori (numărul tranșelor de câte 10.000 de lei) câte 300 de lei. Oficialul a rămas în buzunar cu 166.350 de lei de pe urma acestui artificiu. 

Are ghinion în România

Oficialul de la FC Voluntari a mai spus că joacă şi la Loto 6/49 din România de peste 30 de ani, însă admite că nu este profet la el acasă. „La Loto de la noi din țară joc de 30 de ani și n-am câștigat niciodată o sumă de acest nivel, ca la Loto Polonia. Am luat o singură dată vreo 20.000 de lei. La Loto Polonia, joc câteodată și doar două sau 3 numere... Mi-am și impus pe cont o limită maximă de 500 de lei pe zi, peste care n-aș putea să joc, fiindcă nu m-ar lăsa sistemul, dar oricum n-am ajuns niciodată să joc atât într-o zi, doar preventiv am pus-o”, a precizat Robert Gherghe.

Spre deosebire de Loto 6/49, din România, în Polonia, se extrag 20 de numere dintre cele de la 1 la 80. Sunt două extrageri pe zi, la prânz și seara și se poate paria chiar și pe un singur număr, care dacă iese între cele 20 extrase, atunci jucătorul încasează de 3,77 ori suma mizată. Pentru două numere cota e de 15 și apoi crește cu fiecare număr adăugat.

FC Voluntari, unde lucrează Gherghe, este un club finanțat exclusiv de Primăria condusă de Florin Pandele. Echipa este pe locul 6 în liga secundă, după 5 etape, iar în runda de sâmbătă a cedat în deplasare, la CS Tunari, scor 1-2.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
digi24.ro
image
Veste rea de la președintele Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
mediafax.ro
image
Sebastian Colțescu, dialog halucinant cu Mihai Pintilii la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Lasă, că îl sun pe Gigi Becali”
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, după ce l-au văzut 65 de minute cu Juventus
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a primit din partea poliției
playtech.ro
image
Ce faci în caz de probleme medicale dacă nu mai ești asigurat după 1 septembrie 2025? „Asta este singura soluție”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Lovitură pentru pensionari! Sute de mii de seniorii plătesc CASS chiar dacă au pensie sub 3.000 lei
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Nativii care au cele mai mari șanse să devină cunoscuți

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?