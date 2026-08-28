Tradiții de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este zi de post aspru pentru ortodocși

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită în fiecare an pe 29 august și este una dintre sărbătorile importante din calendarul ortodox. Ziua amintește de martiriul celui care l-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului și este marcată prin post.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul Foto: Institutul Național al Patrimoniului

De-a lungul timpului, în jurul sărbătorii au apărut și numeroase tradiții populare. Pe 29 august, se spune că nu se mănâncă alimente roșii sau rotunde, nu se bea vin roșu și nu se folosește cuțitul.

Ce semnificație are Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut și drept Înaintemergătorul, este cel care a vestit venirea lui Iisus Hristos și l-a botezat în apele Iordanului. Potrivit relatării biblice, Ioan a ajuns în conflict cu Irod Antipa după ce l-a criticat pentru căsătoria cu Irodiada, soția fratelui său. A fost întemnițat, iar ulterior ucis din ordinul lui Irod.

În timpul unui ospăț, Salomeea, fiica Irodiadei, ar fi dansat în fața lui Irod, iar acesta i-a promis că îi va îndeplini o dorință. La îndemnul mamei sale, tânăra a cerut capul lui Ioan Botezătorul, iar profetul a fost decapitat.

În tradiția creștină, moartea Sfântului Ioan este văzută ca un martiriu și ca o mărturie a credinței păstrate chiar cu prețul vieții. Sărbătoarea de pe 29 august este și ultima mare sărbătoare a anului bisericesc, care se încheie la 31 august.

Zi de post aspru pe 29 august

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de post, indiferent de ziua săptămânii în care cade. Postul amintește atât de viața ascetică a Sfântului Ioan, cât și de împrejurările în care acesta a fost ucis, în timpul unui ospăț.

În tradiția populară românească s-au păstrat și forme mai severe de post. În unele zone se vorbește despre post negru, iar în altele s-a păstrat obiceiul de a consuma numai struguri și apă. Obiceiurile diferă însă de la o regiune la alta și nu trebuie confundate cu rânduiala bisericească a postului din 29 august.

Tot în trecut exista așa-numitul post „de la cruce până la cruce”, început pe 29 august și ținut până pe 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci.

Alte tradiții de Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul

Numeroase obiceiuri asociate zilei de 29 august provin din credințele populare și fac trimitere simbolică la modul în care a murit Sfântul Ioan. Una dintre cele mai cunoscute tradiții spune că nu se consumă alimente roșii, precum pepenele, ardeiul sau preparatele cu sos de roșii, deoarece culoarea lor amintește de sângele vărsat. Din același motiv, în unele zone se evită vinul roșu.

O altă superstiție spune că nu se mănâncă alimente rotunde, precum merele, nucile sau pepenii, forma acestora fiind asociată simbolic cu capul Sfântului Ioan. Există și tradiția de a nu mânca varză și de a nu folosi cuțitul sau alte obiecte tăioase. În anumite comunități, alimentele erau rupte cu mâna în această zi.