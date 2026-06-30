Tot mai mulți copii ajung la spital cu arsuri grave după ce testează un „truc” viral pe TikTok. Avertismentul medicilor despre jucăriile „squishy”

Mai mulți copii au ajuns la spital cu arsuri grave după ce au încercat un „truc” devenit viral pe rețelele de socializare: au introdus în cuptorul cu microunde jucării moi de tip squishy, convinși că astfel vor deveni mai pufoase.

Numărul din ce în ce mai mare al copiilor de vârste relativ mici care au ajuns în spital cu arsuri grave după ce au testat „un truc” devenit viral pe reţelele de socializare îi face pe medici să tragă un semnal de alarmă pentru părinţi.

Medicii de la Royal Hospital for Children din Glasgow spun că numai în ultimele opt luni au tratat șase copii răniți în astfel de accidente, unii având chiar nevoie de operații și de grefe de piele, relatează BBC.

Specialiştii avertizează că tot mai mulți copii încearcă, după ce văd filmulețe pe TikTok și pe alte platforme de socializare, să încălzească în cuptorul cu microunde jucăriile de tip squishy, iar rezultatul este, în unele cazuri, de-a dreptul cumplit. În loc să devină mai moi, așa cum promit clipurile distribuite online, jucăriile pot exploda, iar gelul încins din interior provoacă arsuri profunde atunci când ajunge în contact cu pielea.

Printre copiii care au trecut prin această experiență se numără Scarlet Rowe, o fetiță de 11 ani din Irvine, în North Ayrshire. În luna mai, după ce a încălzit o jucărie squishy în cuptorul cu microunde, aceasta a explodat, iar gelul fierbinte i-a ajuns pe față și pe pleoapă. Mama fetei spune că familia nu și-a dat seama imediat cât de gravă era situația.

„La început nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat. Părea doar că avea slime pe față. Abia după câteva minute am realizat că jucăria fusese încălzită și că gelul îi ardea pielea”, a povestit ea, continuând: „Umflătura era atât de mare încât nu știam care va fi deznodământul. Din fericire, nu a fost nevoie de o grefă de piele, însă arsura era atât de aproape de ochi încât totul putea avea consecințe mult mai grave”.

Un alt copil, Joseph Erskine, în vârstă de opt ani, din Clackmannanshire, a avut însă nevoie de o intervenție chirurgicală.

Băiatul văzuse și el pe internet filmulețe în care jucăriile squishy erau introduse în cuptorul cu microunde și a decis să încerce același lucru. După ce a încălzit jucăria, aceasta a explodat, iar gelul încins i-a sărit pe piept și pe mână.

Mama lui spune că nimeni din familie nu și-a imaginat că băiatul ar putea încerca un astfel de experiment.

„Ne-a spus că jucăria l-a ars și, la început, am crezut că este o arsură chimică. Apoi ne-a explicat că o pusese în cuptorul cu microunde. Am fost șocați. Nu ne-a trecut niciodată prin minte că ar putea face asta cu o jucărie. Joseph nici măcar nu mai folosise cuptorul cu microunde”, a declarat femeia.

În ziua respectivă, unul dintre părinți încălzise mâncare, iar cuptorul rămăsese setat la 40 de secunde, astfel că băieţelul nu a făcut altceva decât să apese butonul de pornire.

Când jucăria i-a explodat în mână, în încercarea de a îndepărta gelul fierbinte, băiatul s-a șters cu un prosop. Odată cu gelul s-a desprins însă și o parte din pielea afectată de arsură.

Leziunile au fost atât de profunde încât medicii au decis să îi facă o grefă de piele. Țesutul a fost prelevat de pe coapsă și transplantat pe piept, iar recuperarea va dura mult timp. Medicii i-au recomandat copilului să evite expunerea directă la soare în zona grefei în următorii doi ani.

Arsurile pot fi extrem de grave

Specialiștii explică faptul că aceste accidente sunt mult mai grave decât par la prima vedere. Jucăriile squishy sunt umplute cu un gel care, odată încălzit, poate atinge temperaturi foarte ridicate. Problema este că gelul fierbinte nu se comportă ca apa clocotită, ci se lipeşte, practic, pe piele, ceea ce face ca arsurile să fie mai adânci și mai greu de tratat.

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„Din păcate, vedem un număr tot mai mare de copii cu leziuni care puteau fi prevenite și care sunt legate de această tendință apărută pe rețelele sociale”, a declarat Sharon Ramsay, asistentă specializată în tratarea arsurilor la Royal Hospital for Children din Glasgow.

Din ce în ce mai multe cazuri

Cazurile înregistrate la Glasgow nu sunt, din păcate, singulare, iar specialiștii spun că, în ultimii ani, tot mai mulți copii au ajuns în unitățile de primiri urgențe după ce au încercat să reproducă experimente văzute pe rețelele de socializare, fără să știe cât de periculoase pot fi.

Un studiu publicat în Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery arată că astfel de accidente au devenit suficient de numeroase încât să atragă atenția chirurgilor plasticieni și a specialiștilor în tratarea arsurilor. Autorii cercetării explică faptul că jucăriile de tip squishy nu sunt concepute pentru a fi încălzite, iar gelul din interior își schimbă comportamentul atunci când este expus la temperaturi ridicate.

Potrivit studiului, chiar dacă exteriorul jucăriei poate părea doar călduț atunci când este scoasă din cuptorul cu microunde, în interior temperatura continuă să crească. Dacă jucăria este strânsă în mână, înțepată sau pur și simplu cedează din cauza presiunii, gelul încins poate fi proiectat cu putere și se lipește de piele. Tocmai această combinație dintre temperatura foarte ridicată și consistența lipicioasă a gelului face ca arsurile să fie, de multe ori, mai grave decât cele produse de lichidele fierbinți.

Autorii cercetării atrag atenția că numeroși părinți nu cunosc acest risc și nici nu bănuiesc că o jucărie destinată copiilor poate provoca leziuni atât de serioase. Din acest motiv, ei recomandă introducerea unor avertismente mai vizibile pe ambalaje și o informare mai clară a consumatorilor.

Și în Australia au fost semnalate cazuri asemănătoare. Presa locală a relatat despre copii care au suferit arsuri după ce au încălzit jucării squishy în cuptorul cu microunde, încercând să reproducă filmulețe văzute pe internet. În unele situații, medicii au fost nevoiți să interneze copiii pentru tratament de specialitate, iar recuperarea a durat săptămâni sau chiar luni.

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Avertismente pentru părinţi

Pe fondul înmulțirii acestor accidente, mai multe organizații și instituții din Marea Britanie au început să le transmită părinților recomandări privind folosirea în siguranță a acestor jucării.

Mesajul este simplu: ele nu trebuie introduse niciodată în cuptorul cu microunde, chiar dacă pe internet circulă numeroase clipuri care sugerează contrariul.

Medicii atrag atenția că astfel de provocări pot părea lipsite de riscuri tocmai pentru că sunt prezentate într-o manieră spectaculoasă și amuzantă, însă, în realitate, filmările surprind doar rezultatul aparent spectaculos și omit consecințele pe care le pot avea asupra copiilor.

Specialiștii de la Royal Hospital for Children spun că unul dintre cele mai importante lucruri este ca părinții să vorbească deschis cu cei mici despre provocările care circulă pe rețelele de socializare și să le explice că nu tot ceea ce pare distractiv este și sigur.

În multe dintre situații, copiii nu au acționat din teribilism, aşa cum se întâmplă de multe ori în cazul „provocărilor” care circulă pe reţelele sociale, mai ales p TikTok, ci din curiozitate. Tocmai de aceea, consideră că supravegherea adulților și discuțiile despre conținutul urmărit pe internet sunt la fel de importante ca avertismentele de pe ambalajele produselor.