„Pielea i s-a topit”. Copil de 12 ani, salvat în ultimul moment de fratele său după o provocare periculoasă pe TikTok

Un băiat de 12 ani din Statele Unite a trecut prin clipe dramatice după ce a încercat să reproducă o provocare virală cu foc de pe TikTok. Copilul și-a aprins din greșeală cămașa și a suferit arsuri grave, fiind salvat în ultima clipă de fratele său mai mare.

Incidentul a avut loc pe 16 august, în casa familiei din Coleman, Texas. Băiatul de 12 ani - Caden Ballard și fratele său au încercat să aprindă o sticlă umplută cu alcool izopropilic, așa cum văzuseră pe platforma de socializare. Flacăra aproape invizibilă s-a extins imediat și hainele băiatului au luat foc.

Caden a suferit arsuri de gradele doi și trei pe piept, brațe și corp. Fratele său i-a smuls rapid cămașa în flăcări și i-a salvat viața, după care copilul a fost transportat de urgență la spital.

Mama băiatului, Christina, a povestit pentru postul local KTAB (CBS) că imaginea a fost cutremurătoare: „Arăta ca și cum pielea i s-a topit”, relatează The Sun.

Recuperare dificilă și avertisment pentru părinți

Christina a explicat că fiul său obișnuia să urmărească videoclipuri de tip „storytelling” pe TikTok și nu se aștepta să încerce experimente periculoase.

Medicii spun că recuperarea va fi de lungă durată și va necesita mai multe operații și grefe de piele. Familia a lansat un apel către alți părinți: „Nu știi niciodată când ceva ce văd online îi poate trimite la spital sau, mai rău, le poate pune viața în pericol”.

Un fenomen tot mai periculos

Tragedia din Texas nu este un caz izolat. În Marea Britanie, o fetiță de 7 ani a ajuns în comă după ce o jucărie populară de tip „NeeDoh” a explodat în fața ei, fiind introdusă la microunde în urma unei alte provocări inspirate de pe TikTok.