Foto Copil de 5 ani, dispărut într-o zonă împădurită din Sibiu. Sute de persoane s-au alăturat căutărilor

Zeci de polițiști, jandarmi, angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, salvamontiști, precum și voluntari participă la o amplă acțiune de căutare a unui băiețel în vârstă de cinci ani, dat dispărut în localitatea Sebeșu de Jos, comuna Turnu Roșu.

Toma Alexandru Zerestea a dispărut luni după-amiază din Sebeșul de Jos, după ce a plecat de lângă tatăl lui într-o zonă împădurită și nu a mai revenit. Autoritățile au fost alertate de tatăl copilului, scrie presa locală.

Căutările au fost demarate imediat atât la sol, cât și din aer, fiind utilizate drone și echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile și împădurite din apropierea localității Sebeșu de Jos.

La operațiunile de căutare participă polițiști de ordine publică, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, echipe canine specializate din cadrul Serviciului Criminalistic, precum și echipe din cadrul Centrului Chinologic Sibiu.

În sprijinul acestora intervin cadre ale I.S.U. Sibiu, jandarmi din cadrul I.J.J. Sibiu, echipe Salvamont, un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație, precum și voluntari.

"Impactul emoţional este foarte puternic pentru acest incident, ne dorim foarte mult să îl găsim pe Alexandru", a declarat Andreea Anghel, primar comuna Sebeşu de Jos, citat de Observator.

"Facem apel pe această cale la toţi cetăţenii care deţin informaţii cu privire la prezenta speţă să apeleze numărul unic de urgenţă 112, sau să anunţe toate informaţiile pe care le deţin la cea mai apropiată unitate de poliţie", a transmis și Vlad Teodosiu, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Localnicii s-au mobilizat imediat, intervenind inclusiv voluntari din localitățile vecine.

"S-au adunat oamenii, acum sunt în jur de 500 poate chiar 1.000, îl căutăm de 4-5 ore. Am înţeles că are ceva probleme, nu vorbeşte ca lumea şi nici nu răspunde, că noi am strigat, nu răspunde decât dacă cunoaşte persoana", spune un localnic.

Alexandru are aproximativ 1 metru şi păr scurt şaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albă.

Dacă deţineţi informaţii sunteți rugaţi să apelaţi numărul unic de urgenţă 112 sau să mergeţi la cea mai apropiată secţie de poliţie.