Articol publicitar

Țigla metalică Bilka și protecția împotriva grindinei: cât de rezistent este acoperișul tău

0
0
Publicat:

Când vremea se schimbă brusc și grindina lovește cu forță, primul element al casei care preia impactul este acoperișul. În ultimii ani, tot mai mulți proprietari de locuințe din România au trecut la soluții durabile, precum țigla metalică Bilka, tocmai pentru a se proteja de fenomenele meteo imprevizibile. Acest tip de acoperiș s-a impus datorită combinației dintre rezistență, durată de viață mare și estetică modernă.

1760451836 ow95 jpg

Țigla metalică Bilka este realizată din oțel de înaltă calitate, protejat cu straturi multiple de zinc, vopsea și lacuri speciale care formează o barieră eficientă împotriva coroziunii, zgârieturilor și impactului mecanic. În fața grindinei, aceste straturi absorb energia loviturilor și contribuie la reducerea riscului de deformare.

Țigla metalică Bilka este profilată din oțel de grosime între 0,40 și 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), protejat cu un strat de vopsea în variantă lucioasă și mată. Este fabricată în România, în unitatea proprie de producție din Brașov, utilizând echipamente de ultimă generație pentru a răspunde celor mai stricte cerințe din domeniul construcțiilor.

Pe lângă protecția mecanică, finisajele Bilka contribuie și la păstrarea aspectului estetic al acoperișului în timp. Finisajele poliester lucios, poliester mat și GrandeMat utilizate rezistă la radiații UV, la ploi acide și la variații mari de temperatură, păstrând aspectul acoperișului în timp.

De ce este țigla metalică Bilka o alegere sigură pentru zonele cu grindină frecventă?

Grindina este un fenomen care afectează anual mii de locuințe din România, mai ales în zonele de deal și câmpie. Alegerea unui acoperiș potrivit nu mai este doar o chestiune estetică, ci una de siguranță și durabilitate. În acest context, țigla metalică Bilka devine o investiție care se amortizează rapid, prin protecția pe termen lung pe care o oferă.

Bilka, lider național în producția de acoperișuri metalice, își dezvoltă toate produsele în unitatea sa de producție din Brașov, una dintre cele mai avansate unități de profilare din Europa Centrală și de Est. Acest lucru garantează controlul complet asupra calității, de la materia primă până la produsul finit.

Pentru protecția împotriva grindinei, câteva aspecte tehnice fac diferența:

●       Materialul de bază: tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester;

●       Stratul de protecție: zinc și vopsele de calitate premium;

●       Forma profilului: concepută pentru a dispersa energia loviturilor și a evita acumulările de apă;

●       Fixarea corectă: sistemul complet de accesorii Bilka previne pătrunderea apei în zonele de îmbinare.

Un avantaj semnificativ al țiglei metalice este că, spre deosebire de țigla ceramică sau beton, nu crapă și nu se sfărâmă la impact. Chiar și în cazurile de grindină severă, eventualele urme sunt minore și pot fi corectate ușor, fără a fi nevoie de înlocuirea panoului.

De asemenea, panourile Bilka sunt ușoare, ceea ce reduce solicitarea asupra structurii acoperișului. Acest detaliu este important în zonele unde ploile abundente și zăpezile grele pot pune presiune suplimentară pe construcție.

Teste, garanții și întreținere: cum îți protejezi investiția pe termen lung

Un alt aspect important atunci când alegi un acoperiș metalic este garanția oferită de producător. Bilka acordă garanții între 10 și 30 de ani, în funcție de tipul de finisaj ales. Acest interval nu acoperă doar rezistența mecanică, ci și stabilitatea culorii, comportamentul la coroziune și integritatea stratului protector.

Țigla metalică Bilka este testată conform standardelor europene de rezistență la impact și coroziune. Aceste teste simulează condiții extreme (grindină, ploaie acidă, variații bruște de temperatură) pentru a garanta că acoperișul va rămâne intact chiar și după ani de expunere.

Pentru a menține protecția maximă împotriva grindinei și a factorilor externi, este recomandat:

●       să se verifice periodic sistemul de prindere (șuruburi, cleme, jgheaburi);

●       să se îndepărteze frunzele și resturile vegetale care pot reține umezeala;

●       să se curețe jgheaburile și burlanele de cel puțin două ori pe an;

●       să se evite lovirea mecanică accidentală a panourilor în timpul întreținerii acoperișului.

Aceste operațiuni simple contribuie la păstrarea stratului protector intact și la prelungirea duratei de viață a acoperișului.

În plus, datorită finisajului neted, zăpada și gheața alunecă rapid de pe acoperiș, reducând riscul acumulărilor masive care ar putea produce presiune sau infiltrații. Astfel, țigla metalică Bilka oferă protecție completă în toate anotimpurile.

Un acoperiș care te apără de grindină și îți oferă liniște ani la rând

Un acoperiș durabil este o investiție în siguranța casei. Țigla metalică Bilka oferă protecție solidă împotriva grindinei, ploii, vântului și radiațiilor solare, fiind construită să reziste în condițiile climatice variate ale României.

Fabricată în România, cu tehnologii moderne și materiale premium, țigla metalică Bilka îmbină perfect performanța tehnică cu designul. Gama variată de modele și culori permite adaptarea la orice tip de arhitectură, iar garanțiile extinse confirmă încrederea producătorului în calitatea produselor sale.

Dacă îți dorești un acoperiș care să arate impecabil, dar mai ales să te protejeze eficient împotriva grindinei, alegerea unei țigle metalice Bilka este una sigură și pe termen lung.

Rezistența, garanțiile extinse, testele de calitate și experiența locală fac din Bilka o alegere de încredere pentru orice proprietar care vrea să combine estetica cu protecția reală împotriva grindinei. Cu un acoperiș Bilka, casa ta rămâne în siguranță, indiferent de capriciile vremii.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
gandul.ro
image
Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea Neagră
mediafax.ro
image
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
fanatik.ro
image
Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
libertatea.ro
image
VIDEO Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cum se majorează pensiile românilor până în 2030, an cu an. Ce spune legea indexării
playtech.ro
image
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Adio carne de porc, chiar de Crăciun! ANSVSA face anunțul îngrijorător
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust

OK! Magazine

image
O singură vizită și mai multe ținute! Kate Middleton a surprins cu vestimentația și abilitățile sale la o călătorie din Irlanda de Nord

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”