Testul pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului auto își schimbă examinatorul. Unde va fi susținut de la 1 iulie

De miercuri, testul ce permite șoferilor să reducă perioada de suspendare a permisului auto se va putea susține la serviciile de permise și înmatriculare a vehiculelor, nu la sediile poliției rutiere, ca acum.

La 1 iulie intră în vigoare o schimbare legată de procedura de susținere a testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, care permite unor șoferi să reducă perioada de suspendare a permisului de conducere, iar pentru alții e obligatoriu. Astfel, acest test se va putea susține, începând de miercuri, la serviciile de permise și înmatriculare a vehiculelor, nu la sediile poliției rutiere, ca până acum.

Schimbarea se va aplica de la 1 iulie și a fost introdusă prin OUG 7/2026, care a adus mai multe noutăți ce vizează șoferii , inclusiv modificarea regulilor reducerii, la cerere, a perioadei de suspendare a permisului auto, anunță Avocatnet.ro.

Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație poate fi susținut, în primul rând, de către șoferii care vor să reducă cu o treime perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea unor contravenții.

Pot susține acest test, care permite reducerea perioadei de suspendare a permisului, doar șoferii cu o experiență de peste un an și care fac dovada plății tuturor amenzilor de circulație.

Apoi, acest test trebuie susținut, în mod obligatoriu, de către șoferii care nu mai au dreptul de a conduce vehicule după ce au fost sancționați pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice, pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație soldat doar cu pagube materiale, ori au permisul suspendat pentru o perioadă de 180 de zile.