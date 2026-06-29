Testul mașinii la prima întâlnire. Detaliul banal care face una din patru persoane să fugă mâncând pământul

Crezi că prima impresie se rezumă la felul în care te îmbraci sau la conversație? Un sondaj citat de New York Post sugerează că și starea mașinii poate cântări surprinzător de mult. Una din patru persoane spune că a renunțat la o întâlnire după ce a văzut dezordinea din autoturismul celui cu care ieșise.

Mai exact, potrivit sondajului realizat de Talker Research pentru Turtle Wax pe mai bine de 2.000 de persoane singure, care obișnuiesc să meargă la întâlniri, 73% dintre acestea cred că felul în care cineva își îngrijește mașina reflectă modul în care are grijă de propria persoană, iar 67% consideră că o mașină dezordonată este un semn al unei vieți dezorganizate. În același timp, 65% spun că o mașină curată le transmite că persoana respectivă își are viața „pusă în ordine”.

Mai mult, unul din patru respondenți a recunoscut că a încheiat mai devreme o întâlnire după ce a văzut starea mașinii persoanei cu care ieșise.

Printre cele mai frecvente motive pentru care o primă întâlnire a lăsat o impresie proastă s-au numărat gunoaiele de pe jos (41%), mirosurile persistente neplăcute (37%), resturile de mâncare sau băuturile uitate în autoturism (37%), mirosul de țigară (32%), firimiturile de pe scaune (30%) și scrumierele pline (30%).

Sondajul mai arată că 42% dintre participanți spun că își curăță mașina special înainte de prima întâlnire. Totodată, milenialii acordă mai multă importanță aspectului mașinii unei persoane cu care ies la întâlnire decât cei din generația Z.

Prima impresie se formează în câteva secunde

„Prima impresie se formează mult mai repede decât ne place să credem. În doar câteva secunde, creierul începe deja să răspundă la întrebări pe care nici măcar nu ni le punem conștient: pot avea încredere în această persoană? este responsabilă? este apropiată de valorile mele? m-aș simți în siguranță lângă ea? Nu este ceva ce alegem să facem. Este un mecanism automat, care ne-a ajutat, de-a lungul evoluției, să evaluăm rapid oamenii din jurul nostru”, explică Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian, pentru „Adevărul”.

Specialista spune că, atunci când informațiile sunt puține, creierul încearcă să completeze singur ceea ce nu știe.

„Problema este că, pentru a răspunde repede, creierul completează golurile. Vedem o mașină dezordonată și, aproape instantaneu, construim o poveste: «dacă mașina arată așa, probabil și casa este la fel.» «Probabil este o persoană dezorganizată.» «Nu are grijă de lucruri.» «Dacă nu are grijă de mașină, oare va avea grijă de relație?» Observați că niciuna dintre aceste concluzii nu este despre mașină. Sunt concluzii despre caracter,” subliniază psihoterapeutul.

Cât de corecte sunt aceste concluzii?

Conform spuselor sale, tendința de a extrapola de la un singur detaliu la întreaga personalitate este bine cunoscută în psihologie.

„În psihologie vorbim despre un fenomen prin care avem tendința să extrapolăm de la o singură caracteristică la întreaga personalitate a unei persoane. Dacă observăm ceva ce interpretăm drept «pozitiv» sau «negativ», începem să presupunem că și celelalte caracteristici merg în aceeași direcție. Cercetările asupra primelor impresii arată că oamenii pot formula judecăți surprinzător de rapide despre anumite trăsături, dar acuratețea lor depinde foarte mult de ceea ce încearcă să evalueze și crește pe măsură ce avem mai multe informații despre persoană. Cu alte cuvinte, uneori intuim corect anumite aspecte, însă foarte des umplem golurile cu presupuneri”, completează Gabriela Răileanu.

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Asta nu înseamnă însă că o mașină murdară vorbește întotdeauna despre lipsă de responsabilitate.

„O mașină dezordonată spune ceva despre personalitate? Uneori da. Alteori nu. Dacă dezordinea este constantă și apare în multe domenii ale vieții - întârzieri repetate, obligații uitate, lipsa responsabilității, incapacitatea de a finaliza sarcini -, atunci poate face parte dintr-un tipar mai larg. Dar o mașină murdară, luată separat, poate avea zeci de explicații,” crede ea.

Aceasta amintește că poate fi vorba despre o perioadă foarte aglomerată la serviciu, un părinte care își petrece mare parte din timp cu activitățile copiilor, cineva care trece printr-un divorț, un doliu sau un episod depresiv, o persoană cu ADHD ori pur și simplu cineva pentru care ordinea nu reprezintă o valoare centrală.

„Ca psihoterapeut, întâlnesc frecvent oameni extrem de responsabili profesional, foarte implicați în relații și profund empatici, dar care au dificultăți reale de organizare. Și întâlnesc oameni impecabili din punctul de vedere al ordinii, dar indisponibili emoțional sau lipsiți de respect în relațiile apropiate. Ordinea și caracterul nu sunt sinonime”, atrage atenția specialista.

Contează totuși dacă este vorba de prima întâlnire?

Ea mai spune că există o diferență între o mașină în care se află câteva obiecte și una în care dezordinea este evidentă și persistentă.

„Prima întâlnire este, într-un fel, momentul în care fiecare încearcă să prezinte cea mai bună versiune a sa. Dacă nici atunci persoana nu consideră important să creeze un spațiu plăcut pentru celălalt, este firesc să ne întrebăm ce spune asta despre atenția acordată posibilei relații. Nu neapărat despre ordine. Ci despre grijă. Există o diferență între o mașină în care vezi două jucării pe bancheta din spate și una în care nu poți urca din cauza gunoaielor acumulate de săptămâni. Prima vorbește, probabil, despre viață. A doua poate ridica întrebări legitime despre autocontrol, funcționare sau interesul față de întâlnire”, este de părere psihoterapeutul.

Ce ar trebui să observăm, de fapt, la o primă întâlnire?

Gabriela Răileanu spune că există comportamente mult mai relevante pentru viitorul unei relații decât starea mașinii. „Cum vorbește despre foștii parteneri. Își asumă ceva sau toată vina este mereu a celorlalți? Cum tratează oamenii de la care nu are nimic de câștigat - ospătarul, casiera, șoferul. Ce face când apare un mic inconvenient? Devine agresiv? Se adaptează? Glumește? Îți pune întrebări și este curios în legătură cu tine sau vorbește aproape exclusiv despre sine? Îți respectă limitele? Acceptă un «nu» fără să insiste sau să te facă să te simți vinovat? Există congruență între ceea ce spune și ceea ce face? Aceste comportamente sunt mult mai predictive pentru calitatea unei relații decât faptul că pe bancheta din spate se află o geantă de sport sau o sticlă goală de apă”, consideră ea.

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De altfel, psihoterapeutul atrage atenția că primele impresii nu ar trebui transformate în verdicte definitive.

„Cred că este firesc să avem preferințe și standarde. Dacă pentru cineva ordinea este o valoare foarte importantă, este legitim să caute un partener care împărtășește această valoare. Însă este la fel de important să nu transformăm fiecare detaliu într-un verdict despre caracter. O mașină dezordonată poate fi un indiciu. Nu este o radiografie a personalității. În relații, primele impresii merită ascultate, dar nu și tratate ca un diagnostic. Curiozitatea de a cunoaște omul din spatele primei impresii este, de multe ori, cea care face diferența între o judecată rapidă și o alegere cu adevărat matură”, conchide aceasta.