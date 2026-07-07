Video Teroare în Creta: o româncă este acuzată că a torturat o rusoaică timp de o lună. Victima a fost bătută, legată și tunsă cu un satâr

O femeie de 42 de ani, de origine română, este acuzată că a supus unei luni întregi de chinuri o femeie de 55 de ani din Rusia, într-o locuință din Heraklion, insula Creta. Anchetatorii susțin că agresiunile au fost filmate, iar pe telefonul suspectei ar fi fost descoperite mai multe înregistrări video care surprind momente de o violență extremă.

Polițiștii au găsit cel puțin 11 videoclipuri pe telefonul femeii de 42 de ani. Într-una dintre înregistrări, aceasta ar apărea lovind victima cu o bâtă. Într-o altă filmare, femeia de 55 de ani este surprinsă legată de podea, iar agresoarea ar fi lovit-o din nou, după care i-ar fi tăiat părul cu un satâr, potrivit presei elene.

Victima, o cetățeană rusă, locuia în casa în care au avut loc agresiunile. Deocamdată, autoritățile elene nu au stabilit motivul atacurilor și nici natura relației dintre cele două femei.

Cazul a fost descoperit după o plângere privind un telefon furat

Ancheta a început pe 1 iulie, după ce polițiștii au primit o sesizare privind furtul unui telefon mobil. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit imaginile cu scenele de violență, iar cazul a luat o turnură gravă.

Descoperirea înregistrărilor i-a determinat pe anchetatori să înceapă imediat căutările pentru identificarea victimei. Femeia a fost găsită în primele ore ale zilei de 3 iulie, într-o locuință de pe strada Erofilis din Heraklion.

Femeia prezenta răni la nivelul capului și pe corp și a fost transportată la sediul Poliției din Heraklion, unde le-a povestit anchetatorilor prin ce ar fi trecut în perioada de aproximativ 30 de zile.

În urma anchetei, femeia de 42 de ani a fost reținută, iar alături de ea a ajuns în arest preventiv și iubitul acesteia, un bărbat în vârstă de 61 de ani, proprietarul casei din zona Agia Triada.

Autoritățile elene continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-ar fi produs agresiunile, precum și rolul fiecărei persoane implicate în acest caz.