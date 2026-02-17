Vladimir Putin, sfidat de la Milano. Modalitatea inedită prin care o rusoaică a arătat lumii că se opune războiului

O femeie din Rusia a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă. Anastasia Kucherova locuiește la Milano de 14 ani, scrie publicația britanică „The Guardian”.

Femeia a ales să pună în scenă un mic act de rezistență, pentru a-și arăta sprijinul pentru Ucraina. Anastasia Kucherova este o arhitectă care locuiește la Milano. La ceremonie, ea a purtat o haină argintie cu glugă, având ochii acoperiți cu ochelari de soare.

Anastasia a recunoscut că a fost voluntara care i-a condus pe cei cinci sportivi ucraineni care au concurat la Milano la San Siro.

„Când treci pe lângă acești oameni, îți dai seama că au tot dreptul uman să simtă ură față de orice rus. Totuși, cred că este important să faci chiar și o mică acțiune pentru a le arăta că poate nu toți oamenii gândesc la fel”, a spus rusoaica.

Kucherova a povestit că, la început, repartizarea pe țări urma să fie aleatorie, dar coregrafa a întrebat apoi dacă voluntarii au preferințe, iar ea a ales Ucraina.

Kucherova a adăugat că sportivii i-au recunoscut imediat originile și i s-au adresat în limba rusă. Acesta a fost un semn pentru Kucherova al „unei legături profunde” dintre ruși și ucraineni „care, evident, ar putea continua dacă nu ar fi război”.

Kucherova a mai afirmat că o mică rezistență la comemorarea a doi ani de la moartea prin otrăvire a disidentului Alexei Navalnîi a fost o modalitatea de a reaminti lumii că războiul continuă și face victime în fiecare zi.