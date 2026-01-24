search
Video Terenurile virane lasă loc parcurilor viitorului. Unde se construiesc cele mai spectaculoase zone de agrement

Foste zone industriale poluate, mlaștini, pășuni și terenuri virane au devenit locuri ideale pentru construcția unor parcuri întinse, menite să revitalizeze orașele din România. Unele investiții sunt estimate la zeci de milioane de euro și promit zone de agrement spectaculoase.

Locul unde va fi construită Grădina urbană Corvinia. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Puțin peste 60.000 de oameni locuiesc în Hunedoara, un fost mare centru siderurgic al României secolului XX, peste care declinul industriei grele a lăsat urme vizibile. Vechea platformă industrială a fost dezafectată în anii 2000, iar de atunci peste 100 de hectare au rămas virane.

Terenurile fostelor uzine sunt acoperite cu dărâmături, dar și cu reziduuri poluante provenite de la vechea secție cocso-chimică a combinatului și de la alte instalații metalurgice ruinate.

Hunedoara, de la ruine industriale, la grădină urbană

Suprafețe întinse, lăsate în voia naturii, au fost ocupate treptat de vegetația luxuriantă și de specii de arbori invazivi, care s-au dezvoltat necontrolat, transformând fostele terenuri industriale în locuri sălbăticite.

În alte locuri, vechile pârâuri captate și regularizate în trecut, împreună cu apele pluviale, au format lacuri și mlaștini, în jurul cărora se adună păsări și animale sălbatice.

La prima vedere, natura pare că și-a recâștigat teritoriul, iar regenerarea acestor terenuri a avut loc fără intervenția oamenilor. Însă solul a rămas contaminat de metale grele și reziduuri industriale, iar terenurile nu pot fi folosite adecvat.

Fosta platformă industrială (video), aflată pe malul Cernei, în apropierea Castelul Corvinilor, oferă însă o șansă de dezvoltare orașului, pe care localnicii îl vor mai atractiv ca destinație turistică.

O investiție de 20 de milioane de euro, finanțată din fonduri europene prin Programul Tranziție Justă, va transforma nouă hectare ale fostului combinat într-o grădină urbană, numită „Corvinia”. Noul parc va fi amenajat după decontaminarea și ecologizarea zonei ocupate în trecut de secții ale uzinei cocso-chimice și ale Aglomeratorului, rezolvând astfel o parte din problemele de mediu rămase în urma epocii industriale a Hunedoarei.

„Grădina Urbană Corvinia va fi un spațiu în care se vor putea distra și relaxa atât hunedorenii, cât și turiștii. Ne dorim să avem un luciu de apă destul de mare, zone de agrement și relaxare, un traseu de alpin coaster și multe alte atracții pentru toate vârstele. Este un proiect ambițios, pentru că vrem să dăm o utilitate reală unei suprafețe destul de mari de pe vechea platformă siderurgică. Fiind amplasată aproape de Castelul Corvinilor, cea mai potrivită destinație pentru această zonă este cea pentru divertisment”, afirma recent primarul Dan Bobouțanu.

Investiția se află în evaluare la Agenția de Dezvoltare Regională Vest.

Gușterland, construit cu fonduri UE în Sibiu

Investiții în construcția de la zero a unor noi parcuri întinse au fost propuse și în alte orașe din România.

Locurile fostelor uzine, zonele feroviare dezafectate, fostele pepiniere ieșite de mai mulți ani din producție, zonele mlăștinoase și pășunile au devenit atractive pentru amplasarea acestora. În zonele centrale ale orașelor amenajarea unor noi parcuri ori extinderea celor vechi este dificilă, din cauza spațiului insuficient.

Sibiu este unul dintre orașele aflate în expansiune în ultimii ani, dezvoltare accelerată de atragerea unor investiții importante și de extinderea rețelei de autostrăzi. Orașul din centrul României este aglomerat, însă municipalitatea a identificat un loc potrivit pentru construcția unui parc de agrement de aproape 33 de hectare.

Zona Gușterița. Foto: Regio Centru
Noul parc, numit „Gușterland”, reprezintă o investiție de peste 20 de milioane de euro, cofinanțată în cea mai mare parte din fonduri europene, atrase prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027.

„În zona Tilișca, un munte de moloz care urâțea peisajul de zeci de ani a fost transformat într-o zonă de agrement ce include un teren de minigolf, locuri de joacă pentru copii, alei, zonă umedă și o mini-tiroliană. În zona diametral opusă, pe dealul Gușterița, 33 de hectare de teren nevalorificat vor fi transformate într-un nou parc pentru sănătatea și agrementul localnicilor, completând oferta culturală și turistică a orașului prin diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber”, informa Agenția de Dezvoltare Regională Centru.

Potrivit municipalității din Sibiu, noul parc va fi amenajat până în jurul anului 2028 și va cuprinde o instalație de sanie și bob de vară, spații de joacă, un turn de aventură, o pârtie de schi și tubing cu suprafață sintetică, tiroliană, terasă panoramică, un iaz, trasee pietonale și pentru biciclete, precum și o zonă de popas turistic. De asemenea, va fi construită o clădire multifuncțională, se vor amenaja parcări, iar întreaga zonă va beneficia de toate utilitățile și serviciile necesare unei funcționări optime.

„Tot pentru buna funcționare vor fi organizate, în cadrul proiectului, schimburi de bune practici și know-how cu operatori ai unor structuri similare de agrement din Austria și Germania”, informa recent Primăria Sibiu.

Cel mai mare parc din Cluj-Napoca, amenajat de la zero

În Cluj-Napoca, un teren mlăștinos cuprins între cartierele Someșeni și Gheorgheni va fi transformat în cel mai mare parc al municipiului, cu o suprafață totală de 54 de hectare.

„Zona care poartă deja denumirea de Parcul Est are o suprafață totală de 45,5 hectare (n.r. a fost extinsă ulterior) și cuprinde luciul de apă și malurile Lacului 3, zona fostei pepiniere a RADP și o porțiune umedă care, alături de o salbă de lacuri, constituie un biotop unic în mediul urban. Prin integrarea în sistemul celorlalte plantații urbane, viitorul Parc Est va urma să devină un nod important în rețeaua verde a orașului și a zonei estice a municipiului Cluj-Napoca”, informa Primăria Cluj-Napoca, în 2021, la lansarea proiectului.

Schița Parcului Est. Foto: Primăria Cluj-Napoca
Recent, consilierii locali au aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru prima fază a proiectului Parcului Est, care vizează amenajarea a 38 de hectare.

„La Parcul Est aprobăm un PUZ pentru 37,98 hectare, un proiect în valoare de 18,5 milioane de euro. Prima parte a acestui proiect – amenajarea culoarului Văii Becaș între strada Sopor și cartierul Someșeni, aproximativ 10 hectare din total – intră imediat la autorizare și licitație”, informa primarul Emil Boc.

Viitorul parc a fost considerat cel mai important proiect verde din istoria Clujului.

