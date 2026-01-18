Taxa pentru câinii fără stăpân inflamează opinia publică: „Mai bine amenzi usturătoare pentru abandon”

Introducerea unei taxe pentru câinii abandonați într-o localitate din apropierea Capitalei a declanșat o dezbatere intensă în mediul online. În timp ce în București eutanasia este exclusă, în multe adăposturi din țară această practică continuă. Un proiect legislativ depus recent ar putea modifica actualul cadru, însă decizia finală aparține Parlamentului.

O nouă taxă a fost votată de consiliul local din comunca Corbeanca (Ilfov), acolo unde locuitorii vor plăti în plus 25 de lei pentru câinii fără stăpân.

Potrivit proiectului, fondurile colectate vor fi utilizate pentru:

- Capturarea, transportul și cazarea temporară a câinilor în adăposturi autorizate;

- Examinarea medicală, vaccinarea, deparazitarea, sterilizarea și microciparea acestora; - Derularea unor campanii de promovare a adopțiilor;

- Implementarea unor programe de informare și responsabilizare a cetățenilor privind obligația sterilizării și microcipării câinilor de rasă comună.

Reacțiile oamenilor

Deciziile luate de autoritățile comunei ilfovene au provocat o reacție amplă în spațiul public, împărțind opiniile între necesitate administrativă și povară nedreaptă pentru cetățeni.

Unii punctează ironic că administrațiile locale vor ajunge să pună „taxă pe aer”, fiind de părere că nu este nevoie de bani în plus de la cetățeni pentru gestionarea animalelor:„Administrația publică trebuie să administreze atât banii pe care îi are, cât și problemele, nu să pună câte o taxa pentru câte un capitol separat: câini, taxa de pom la căsătorie, pentru dezvoltare urbană, poluare, becuri”.

Alțîi spun că nu pot avea încredere în administrațiile locale că banii vor fi folosiți în scopul îngrijirii animalelor: „Eu am luat maidanez de pe stradă după ce mi-a murit câinele, îl țîn în curte, cumpăr bobițe pt niște câini ce stau în zona și că mine mai sunt destui. Aș da 25 lei pentru adăposturi pentru câini și să fie îngrijiți, da să fie decente ceea ce n-am încredere să se facă. La noi se fură și se taie de la copii și bătrâni cu nevoi, damai de la niște biete animale”.

Unii au punctat că în schimb ar trebui majorate amenzile pentru abandon. „Și mie mi se pare cam puțin 1000 de euro pentru abandonul unui animal”, spune un alt internaut, înaintând chiar suma de 5000 de euro, că soluție pentru cei care își lasă animalele în stradă.

„Dacă bagă astfel de amenzi, oamenii o sa prefere să-i omoare”, spune un alt internaut.

Mai multe adopții, dar și mai mulți câini în adăposturi

Adopțiile în cazul câinilor fără stâpân au crescut în ultimii ani în București, însă la fel și numărul câinilor care au intrat în adăposturi.

„În anul 2024, în cadrul ASPA au fost primite şi înregistrate 8248 de petiții, dintre care 4735 au fost pentru ridicarea câinilor prezenți pe domeniul public al Municipiului Bucureşti”, arată ultimul raport publicat de ASPA.

În ceea ce privește sancționarea celor care abandonează animalele, în 2024, polițiștii de la Protecția Animalelor au aplicat 19.057 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 10.229.020 de lei. De asemenea, au fost întocmite 2.134 dosare penale, iar față de 139 de persoane a fost luată o măsură preventivă (reținere, arestare sau controlul judiciar).

Câinii abandonați, eutanasiați în mai multe adăposturi din țară

Legea nu interzice eutanasierea. În București, ASPA nu mai eutanasiază animale din 2017, în schimb, în alte orașe din țară, unele adăposturi continuă să eutanasieze, pentru că, potrivit legii, termenul de păstrare în adăpost este de 14 zile lucrătoare.

„Câinii nerevendicați sau neadoptați vor fi eutanasiați, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacitățile de cazare și disponibilitățile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat”, prevede articolul 7 din OUG 155/2001.

De asemenea, mai este indicat că „decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență”.

Interzicerea eutanasierii, în așteptare

În Parlament au fost depuse de-a lungul anilor mai multe proiecte care prevăd schimbarea legislației actuale și interzicerea eutanasierii. un ultim astfel de proiect a fost depus în noiembrie 2025 de deputatul PNL Andrei Baciu.

„Tranziția de la metoda barbară folosită în continuare astăzi, eutanasierea câinilor sănătoși, la o soluție modernă, eficientă. Vorbim despre sterilizare și microcipare”, a transmis parlamentarul în contextul depunerii în Legislativ.

Un alt aspect importat îl reprezintă posibilitatea poliţiştilor de a intra pe proprietate privată fără mandat, în situaţii grave care pun în pericol viaţa animalelor.